https://uz.sputniknews.ru/20231118/zvonok-moshennik-kraja-dengi-karta-otvet-sb-41105407.html

Как понять, что звонит мошенник и пытается украсть деньги с карты — ответ ЦБ

Как понять, что звонит мошенник и пытается украсть деньги с карты — ответ ЦБ

Схемы мошенников чаще всего направлены на списание денег со счета без ведома владельца банковской карты, кражу паролей и ПИН-кодов. В связи с этим, ЦБ Узбекистана рассказал о характерных признаках, которые указывают на аферистов

2023-11-18T13:05+0500

2023-11-18T13:05+0500

2023-11-18T13:05+0500

узбекистан

карта

банковская карта

мошенник

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В последнее время узбекистанцы все чаще сталкиваются с мошенниками, которые звонят и представляются сотрудником банка или платежной системы. Как правило, их цель — украсть деньги с пластиковой карты.В случае с банком абоненту сообщают, например, о заявке на кредит, которая находится на этапе зачисления на карту получателя. И если человек не выполнит отмену заявки, ему угрожают судом.Что же касается платежной системы, то звонящий "заботливо" сообщает о том, что в данный момент карту пытаются привязать к другому номеру. И чтобы обезопасить вас от мошеннических действий вам необходимо сообщить четырехзначный код, который как полагается, придет по смс. По словам звонящего, этот код позволит предотвратить операцию по привязке карты. Код, который получают мошенники открывает им доступ к вашей карте.Если вы все-таки передали код, то звонящий попросит оставаться на линии, чтобы соединить якобы с сотрудником Центрального банка. Тут подключается человек, он представляется и сообщает, что вы стали жертвой мошенников и что он поможет решить проблему. Для убедительности вас тут же добавляют в фейковый Telegram-чат поддержки ЦБ, куда высылают письмо, в котором говорится, что "для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договору банковского обслуживания, необходимо выполнить процедуру подключения бесплатного страхования".Затем он сообщает, сколько и в каких банках на ваше имя открыто кредитов. Вам могут прислать документ, уведомляющий, что заявка на получение кредитных средств по программе кредитования "Микро Кредит" успешно одобрена и передана в кредитный отдел для зачисления."Квалифицированный сотрудник" также предложит оперативно закрыть эти займы, после чего предоставит документ о погашении кредита.В Telegram-канале Центрального банка сообщение о том, что это мошенники появилось еще в мае — там также показали фейковые документы, которые присылают злоумышленники.Кроме того, на днях ЦБ отреагировал на сообщения в соцсетях и некоторых Telegram-каналах, где сообщалось о взломе серверов. По сообщению ЦБ, коммерческие банки и платежные системы не подвергались кибератакам и в настоящее время работают с соблюдением всех требований безопасности.По данным Центрального банка, в 2023 году в финорганизацию поступило 119 обращений граждан о мошеннических действиях, которые связаны с банковскими картами. Между тем мошенники продолжают звонить людям, а значит пострадавших может быть больше.Мошенники действуют самыми разными способами, поэтому очень важно проверять любую информацию об акциях, денежных призах и других предложениях в объявлениях, предостерегает ЦБ. Не стоит открывать незнакомые ссылки и переходить на неизвестные сайты, и тем более вводить там личную информацию.Схемы мошенников чаще всего направлены на списание денег со счета без ведома владельца банковской карты, кражу паролей и ПИН-кодов. В связи с этим, ЦБ рассказал о характерных признаках, которые могут указывать на мошенников. В их числе:

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