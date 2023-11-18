Как понять, что звонит мошенник и пытается украсть деньги с карты — ответ ЦБ
© Depositphotos.com / tuthelensДевушка с кредитной картой в руке перед ноутбуком. Иллюстративное фото
© Depositphotos.com / tuthelens
Схемы мошенников чаще всего направлены на списание денег со счета без ведома владельца банковской карты, кражу паролей и ПИН-кодов. В связи с этим, ЦБ Узбекистана рассказал о характерных признаках, которые указывают на аферистов.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В последнее время узбекистанцы все чаще сталкиваются с мошенниками, которые звонят и представляются сотрудником банка или платежной системы. Как правило, их цель — украсть деньги с пластиковой карты.
В случае с банком абоненту сообщают, например, о заявке на кредит, которая находится на этапе зачисления на карту получателя. И если человек не выполнит отмену заявки, ему угрожают судом.
Что же касается платежной системы, то звонящий "заботливо" сообщает о том, что в данный момент карту пытаются привязать к другому номеру. И чтобы обезопасить вас от мошеннических действий вам необходимо сообщить четырехзначный код, который как полагается, придет по смс. По словам звонящего, этот код позволит предотвратить операцию по привязке карты. Код, который получают мошенники открывает им доступ к вашей карте.
Если вы все-таки передали код, то звонящий попросит оставаться на линии, чтобы соединить якобы с сотрудником Центрального банка. Тут подключается человек, он представляется и сообщает, что вы стали жертвой мошенников и что он поможет решить проблему.
Для убедительности вас тут же добавляют в фейковый Telegram-чат поддержки ЦБ, куда высылают письмо, в котором говорится, что "для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договору банковского обслуживания, необходимо выполнить процедуру подключения бесплатного страхования".
Затем он сообщает, сколько и в каких банках на ваше имя открыто кредитов. Вам могут прислать документ, уведомляющий, что заявка на получение кредитных средств по программе кредитования "Микро Кредит" успешно одобрена и передана в кредитный отдел для зачисления.
© Центральный банк УзбекистанаЦентральный банк показал фейковые документы, которые присылают мошенники
Центральный банк показал фейковые документы, которые присылают мошенники
© Центральный банк Узбекистана
"Квалифицированный сотрудник" также предложит оперативно закрыть эти займы, после чего предоставит документ о погашении кредита.
В Telegram-канале Центрального банка сообщение о том, что это мошенники появилось еще в мае — там также показали фейковые документы, которые присылают злоумышленники.
© Центральный банк УзбекистанаЦентральный банк показал фейковые документы, которые присылают мошенники
Центральный банк показал фейковые документы, которые присылают мошенники
© Центральный банк Узбекистана
"Центральный банк не занимается коммерческой деятельностью, в частности оформлением кредитов и оказанием финансовой помощи физлицам. Все попытки получить банковскую и персональную информацию от клиентов с предложением какой-либо банковской услуги по телефону или в социальных сетях от имени Центрального банка, является основным признаком мошенничества", — рассказали в Центральном банке.
Кроме того, на днях ЦБ отреагировал на сообщения в соцсетях и некоторых Telegram-каналах, где сообщалось о взломе серверов. По сообщению ЦБ, коммерческие банки и платежные системы не подвергались кибератакам и в настоящее время работают с соблюдением всех требований безопасности.
По данным Центрального банка, в 2023 году в финорганизацию поступило 119 обращений граждан о мошеннических действиях, которые связаны с банковскими картами. Между тем мошенники продолжают звонить людям, а значит пострадавших может быть больше.
"Помимо ЦБ, в большинстве случаев граждане обращаются в органы внутренних дел республики, где ведется статистика о преступлениях, связанных с банковскими картами", — уточнили в Центральном банке.
Мошенники действуют самыми разными способами, поэтому очень важно проверять любую информацию об акциях, денежных призах и других предложениях в объявлениях, предостерегает ЦБ. Не стоит открывать незнакомые ссылки и переходить на неизвестные сайты, и тем более вводить там личную информацию.
"В случае, если к вашей пластиковой карте кто-то получил несанкционированный доступ, то необходимо сразу же обратиться в обслуживающий банк с заявкой на блокировку банковской карты или ее перевыпуск", — объяснили в ЦБ.
Схемы мошенников чаще всего направлены на списание денег со счета без ведома владельца банковской карты, кражу паролей и ПИН-кодов. В связи с этим, ЦБ рассказал о характерных признаках, которые могут указывать на мошенников. В их числе:
звонок, СМС-сообщение или сообщение в социальных сетях от незнакомцев, которые для убедительности представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов или какой-либо торговой организации
неожиданная возможность получения якобы очень выгодного предложения — выигрыша призов, любых выплат или предложение купить товар/услугу на выгодных условиях
предложение участвовать в опросах или лотереях, с последующим зачислением выигрыша на банковскую карту
оказание морального давления путем запугивания о возможной потере средств и принуждения к принятию быстрого решения
сообщение с неизвестного номера о пополнении вашего счета с последующим звонком с просьбой вернуть ошибочно зачисленные средства.
"Если вам позвонил незнакомый человек, представившийся сотрудником банка, правоохранительных органов или какой-либо торговой организации не торопитесь следовать его инструкциям и не раскрывайте им свои персональные данные, — рекомендуют в ЦБ. — Лучше завершите разговор, перезвоните в упомянутую звонящим организацию и уточните информацию, которую вам сообщили. Ни при каких обстоятельствах не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям данные банковской карты (номер карты, ПИН-код, снимки лицевой части банковских карт) и персональные данные".