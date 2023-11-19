Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте — фото
В забеге, приуроченном ко Дню принятия государственного флага и охватившем 16 городов Узбекистана — свыше 100 тыс. участников. 19 ноября только на улицы Ташкента вышли более 6 000 из них. Они соревнуются на дистанциях 3 и 10 км.
Площадка перед столичным комплексом "Хумо Арена" традиционно стала стартовой и финишной точками марафона.
Соревнования начались в 7.30 утра. По инициативе Федерации лёгкой атлетики Узбекистана в 2023 году забег "Янги нафас" приобрёл статус международного. В спортивном мероприятии участвуют члены беговых клубов Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана. Среди студенческой молодежи — представители России, Туркменистана, Индии. Атмосфера события — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте приурочили ко Дню принятия государственного флага
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте приурочили ко Дню принятия государственного флага
© Sputnik / Авенир ДебердеевМассовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
2/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевМассовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
3/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевОркестр Минобороны РУз приветствует участников массового забега “Янги нафас” в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Оркестр Минобороны РУз приветствует участников массового забега “Янги нафас” в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевМассовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
5/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевМассовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
6/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” стал сильной мотивацией, а его участники — позитивным примером для многих
7/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” стал сильной мотивацией, а его участники — позитивным примером для многих
© Sputnik / Авенир ДебердеевМассовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
8/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевМассовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
9/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевМассовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
10/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте