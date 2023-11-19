https://uz.sputniknews.ru/20231119/massovyy-zabeg-yangi-nafas-tashkent-41117413.html

Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте — фото

Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте — фото

В забеге, приуроченном ко Дню принятия государственного флага и охватившем 16 городов Узбекистана — свыше 100 тыс. участников. На улицы Ташкента вышли более 6 000. Они соревнуются на дистанциях 3 и 10 км.

2023-11-19T10:59+0500

2023-11-19T10:59+0500

2023-11-19T10:59+0500

узбекистан

ташкент

фото

забег

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/13/41115605_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_2ad61ea43f47c10bef41196d5a66959a.jpg

Площадка перед столичным комплексом "Хумо Арена" традиционно стала стартовой и финишной точками марафона.Соревнования начались в 7.30 утра. По инициативе Федерации лёгкой атлетики Узбекистана в 2023 году забег "Янги нафас" приобрёл статус международного. В спортивном мероприятии участвуют члены беговых клубов Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана. Среди студенческой молодежи — представители России, Туркменистана, Индии. Атмосфера события — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

массовый забег янги нафас ташкент узбекистан