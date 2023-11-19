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https://uz.sputniknews.ru/20231119/massovyy-zabeg-yangi-nafas-tashkent-41117413.html
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте — фото
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте — фото
В забеге, приуроченном ко Дню принятия государственного флага и охватившем 16 городов Узбекистана — свыше 100 тыс. участников. На улицы Ташкента вышли более 6 000. Они соревнуются на дистанциях 3 и 10 км.
2023-11-19T10:59+0500
2023-11-19T10:59+0500
узбекистан
ташкент
фото
забег
спорт
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Площадка перед столичным комплексом "Хумо Арена" традиционно стала стартовой и финишной точками марафона.Соревнования начались в 7.30 утра. По инициативе Федерации лёгкой атлетики Узбекистана в 2023 году забег "Янги нафас" приобрёл статус международного. В спортивном мероприятии участвуют члены беговых клубов Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана. Среди студенческой молодежи — представители России, Туркменистана, Индии. Атмосфера события — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
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массовый забег янги нафас ташкент узбекистан
массовый забег янги нафас ташкент узбекистан

Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте — фото

10:59 19.11.2023
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В забеге, приуроченном ко Дню принятия государственного флага и охватившем 16 городов Узбекистана — свыше 100 тыс. участников. 19 ноября только на улицы Ташкента вышли более 6 000 из них. Они соревнуются на дистанциях 3 и 10 км.
Площадка перед столичным комплексом "Хумо Арена" традиционно стала стартовой и финишной точками марафона.
Соревнования начались в 7.30 утра. По инициативе Федерации лёгкой атлетики Узбекистана в 2023 году забег "Янги нафас" приобрёл статус международного. В спортивном мероприятии участвуют члены беговых клубов Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана. Среди студенческой молодежи — представители России, Туркменистана, Индии. Атмосфера события — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте приурочили ко Дню принятия государственного флага

Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте приурочили ко Дню принятия государственного флага - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте приурочили ко Дню принятия государственного флага

© Sputnik / Авенир ДебердеевМассовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевМассовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевОркестр Минобороны РУз приветствует участников массового забега “Янги нафас” в Ташкенте
Оркестр Минобороны РУз приветствует участников массового забега “Янги нафас” в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Оркестр Минобороны РУз приветствует участников массового забега “Янги нафас” в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевМассовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевМассовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Массовый забег “Янги нафас” стал сильной мотивацией, а его участники — позитивным примером для многих

Массовый забег “Янги нафас” стал сильной мотивацией, а его участники — позитивным примером для многих - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Массовый забег “Янги нафас” стал сильной мотивацией, а его участники — позитивным примером для многих

© Sputnik / Авенир ДебердеевМассовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевМассовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевМассовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Массовый забег “Янги нафас” в Ташкенте
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