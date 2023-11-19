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Чем дышит столица — климатолог рассказал о качестве воздуха в Ташкенте

Чем дышит столица — климатолог рассказал о качестве воздуха в Ташкенте

На качество воздуха влияет изменение климата. К примеру, из-за выхода из строя орошаемых полей на юге Казахстана, ветер приносит в наш регион мелкие частицы пыли с высохших сельскохозугодий, пастбищ и лугов.

2023-11-19T19:01+0500

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2023-11-19T19:01+0500

ташкент

видео

загрязнение воздуха

воздух

мнение эксперта

экология

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Эксперт-климатолог Эркин Абдулахатов рассказал о платформе Ташкент Air quality index, о том, входит ли столица Узбекистана в топ-20 городов по загрязнению воздуха, а также проанализировал изменение позиций Ташкента в данном рейтинге, включающем порядка 110 крупных городов разных стран. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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