https://uz.sputniknews.ru/20231119/tashkent-kachestvo-vozdux-ekspert-mneniye-41124442.html
Чем дышит столица — климатолог рассказал о качестве воздуха в Ташкенте
Чем дышит столица — климатолог рассказал о качестве воздуха в Ташкенте
На качество воздуха влияет изменение климата. К примеру, из-за выхода из строя орошаемых полей на юге Казахстана, ветер приносит в наш регион мелкие частицы пыли с высохших сельскохозугодий, пастбищ и лугов.
2023-11-19T19:01+0500
2023-11-19T19:01+0500
2023-11-19T19:01+0500
ташкент
видео
загрязнение воздуха
воздух
мнение эксперта
экология
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Эксперт-климатолог Эркин Абдулахатов рассказал о платформе Ташкент Air quality index, о том, входит ли столица Узбекистана в топ-20 городов по загрязнению воздуха, а также проанализировал изменение позиций Ташкента в данном рейтинге, включающем порядка 110 крупных городов разных стран. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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ташкент воздух качество климатолог
ташкент воздух качество климатолог
Чем дышит столица — климатолог рассказал о качестве воздуха в Ташкенте
На качество воздуха во многом влияет изменение климата. К примеру, из-за сокращения орошаемых полей на юге Казахстана, ветер приносит в наш регион мелкие частицы пыли с высохших сельскохозугодий, пастбищ и лугов.
Эксперт-климатолог Эркин Абдулахатов рассказал о платформе Ташкент Air quality index, о том, входит ли столица Узбекистана в топ-20 городов по загрязнению воздуха, а также проанализировал изменение позиций Ташкента в данном рейтинге, включающем порядка 110 крупных городов разных стран. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.