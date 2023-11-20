https://uz.sputniknews.ru/20231120/futbol-uzbekistan-iran-21-noyabr-2023-41131919.html
В Ташкенте пройдет матч Узбекистан — Иран
В Ташкенте пройдет матч Узбекистан — Иран
Футбольный матч между сборными Узбекистана и Ирана пройдет 21 ноября на ташкентском стадионе "Бунёдкор".
2023-11-20T12:55+0500
2023-11-20T12:55+0500
2023-11-20T13:54+0500
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чемпионат мира по футболу
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узбекистан
стадион "бунедкор"
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекские футболисты во втором отборочном туре ЧМ-2026 выйдут на поле против иранских соперников, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.Матч пройдет 21 ноября в Ташкенте, на стадионе "Бунёдкор".Начало игры в 18.00, в прямом эфире ее будет транслировать телеканал SPORT.Все самые интересные моменты матча смотрите Telegram-канале Sputnik Узбекистан.Второй раунд отборочного турнира к Чемпионату мира 2026 года для Узбекистана начался с победы над командой Туркменистана со счетом 3:1. Игра состоялась 16 ноября в Ашхабаде.Напомним, что в отборочных этапах на ЧМ-2026 по футболу участвуют девять групп по четыре команды в каждой.Узбекистан играет в группе Е вместе со сборными Ирана, Туркменистана и Гонконга.На сегодняшний день Иран является самым сильным соперником Узбекистана. Последнюю победу над иранцами сборная республики одержала 11 лет назад, в ноябре 2012 года. Тогда встреча завершилась со счетом 1:0.
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узбекистан иран футбол матч прямая трансляция ташкент стадионе "бунёдкор"
узбекистан иран футбол матч прямая трансляция ташкент стадионе "бунёдкор"
В Ташкенте пройдет матч Узбекистан — Иран
12:55 20.11.2023 (обновлено: 13:54 20.11.2023)
Футбольный матч между сборными Узбекистана и Ирана пройдет 21 ноября на ташкентском стадионе "Бунёдкор".
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.
Узбекские футболисты во втором отборочном туре ЧМ-2026 выйдут на поле против иранских соперников, сообщает
Ассоциация футбола Узбекистана.
Матч пройдет 21 ноября в Ташкенте, на стадионе "Бунёдкор".
Начало игры в 18.00, в прямом эфире ее будет транслировать телеканал SPORT.
Все самые интересные моменты матча смотрите Telegram-канале
Sputnik Узбекистан.
Второй раунд отборочного турнира к Чемпионату мира 2026 года для Узбекистана начался с победы над командой Туркменистана со счетом 3:1. Игра состоялась 16 ноября в Ашхабаде.
Напомним, что в отборочных этапах на ЧМ-2026 по футболу участвуют девять групп по четыре команды в каждой.
Узбекистан играет в группе Е вместе со сборными Ирана, Туркменистана и Гонконга.
На сегодняшний день Иран является самым сильным соперником Узбекистана. Последнюю победу над иранцами сборная республики одержала 11 лет назад, в ноябре 2012 года. Тогда встреча завершилась со счетом 1:0.