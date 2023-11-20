https://uz.sputniknews.ru/20231120/moskva-gum-katok-master-klassy-41136938.html
ГУМ-каток в Москве — что ждет гостей в новом сезоне
ГУМ-каток в Москве — что ждет гостей в новом сезоне
В рамках традиционных зимних гуляний на главной площади российской столицы, посетители ГУМ-катка смогут участвовать в бесплатных мастер-классах известных хоккеистов и мастеров фигурного катания.
2023-11-20T16:21+0500
2023-11-20T16:21+0500
2023-11-20T16:21+0500
москва
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каток
программа
мастер-класс
хоккей
фигурное катание
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. На главной площади Москвы в исторических декорациях Кремля 29 ноября начнет работу ГУМ-каток, сообщили Sputnik организаторы.По информации организаторов, ГУМ-каток будет работать ежедневно с 9.00 до 23.30. Продолжительность каждого сеанса – один час.В новом сезоне посетители ГУМ-катка смогут также поучаствовать в бесплатных мастер-классах от звезд российского спорта.Каждую субботу на льду ГУМ-катка под руководством тренеров детской хоккейной школы "Красная машина" можно будет учиться играть в хоккей или совершенствовать свои знания и умения.По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения.Кроме того, в программе этого сезона — 12 мастер-классов по фигурному катанию от Олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые пройдут с 10 декабря по 25 февраля.Организаторы уточнили, что посещение всех мастер-классов – бесплатное, но предварительно надо записаться на сайте ГУМ-катка.Посетители расположенной рядом ГУМ-ярмарки, по сообщению организаторов, смогут попробовать традиционные зимние угощения, полюбоваться новогодними елками и инсталляциями, прокатиться на каруселях, организовать новогоднюю фотосессию, приобрести подарки и сувениры. Sputnik – информационный партнер ГУМ-катка.
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гум-каток москва новый сезон мастер-классы хоккей фигурное катание
гум-каток москва новый сезон мастер-классы хоккей фигурное катание
ГУМ-каток в Москве — что ждет гостей в новом сезоне
В рамках традиционных зимних гуляний на главной площади российской столицы посетители ГУМ-катка смогут участвовать в бесплатных мастер-классах известных российских хоккеистов и фигуристов.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. На главной площади Москвы в исторических декорациях Кремля 29 ноября начнет работу ГУМ-каток, сообщили Sputnik организаторы.
"29 ноября на главной площади Москвы уже в 18-й раз начнет свою работу известный на всю страну ГУМ-каток. В самом центре столицы РФ развернутся традиционные зимние гулянья. Безупречный лед, красочная иллюминация, праздничная атмосфера и самые вкусные пончики в кафе", — говорится в сообщении.
По информации организаторов, ГУМ-каток будет работать ежедневно с 9.00 до 23.30. Продолжительность каждого сеанса – один час.
"Добрая традиция ГУМ-катка – первые четыре утренних сеанса в будние дни бесплатные – сохранится и в новом сезоне. В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно. Бесплатный билет предоставляется детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни стоит 300 рублей, а в выходные и праздники – 400 рублей. Коньки можно взять напрокат, в раздевалке доступна услуга заточки коньков", — указано в сообщении.
В новом сезоне посетители ГУМ-катка смогут также поучаствовать в бесплатных мастер-классах от звезд российского спорта.
Каждую субботу на льду ГУМ-катка под руководством тренеров детской хоккейной школы "Красная машина" можно будет учиться играть в хоккей или совершенствовать свои знания и умения.
По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения.
Кроме того, в программе этого сезона — 12 мастер-классов по фигурному катанию от Олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые пройдут с 10 декабря по 25 февраля.
Организаторы уточнили, что посещение всех мастер-классов – бесплатное, но предварительно надо записаться на сайте
ГУМ-катка.
Посетители расположенной рядом ГУМ-ярмарки, по сообщению организаторов, смогут попробовать традиционные зимние угощения, полюбоваться новогодними елками и инсталляциями, прокатиться на каруселях, организовать новогоднюю фотосессию, приобрести подарки и сувениры.
Sputnik – информационный партнер ГУМ-катка.