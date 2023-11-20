https://uz.sputniknews.ru/20231120/moskva-gum-katok-master-klassy-41136938.html

ГУМ-каток в Москве — что ждет гостей в новом сезоне

ГУМ-каток в Москве — что ждет гостей в новом сезоне

В рамках традиционных зимних гуляний на главной площади российской столицы, посетители ГУМ-катка смогут участвовать в бесплатных мастер-классах известных хоккеистов и мастеров фигурного катания.

2023-11-20T16:21+0500

2023-11-20T16:21+0500

2023-11-20T16:21+0500

москва

россия

каток

программа

мастер-класс

хоккей

фигурное катание

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. На главной площади Москвы в исторических декорациях Кремля 29 ноября начнет работу ГУМ-каток, сообщили Sputnik организаторы.По информации организаторов, ГУМ-каток будет работать ежедневно с 9.00 до 23.30. Продолжительность каждого сеанса – один час.В новом сезоне посетители ГУМ-катка смогут также поучаствовать в бесплатных мастер-классах от звезд российского спорта.Каждую субботу на льду ГУМ-катка под руководством тренеров детской хоккейной школы "Красная машина" можно будет учиться играть в хоккей или совершенствовать свои знания и умения.По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения.Кроме того, в программе этого сезона — 12 мастер-классов по фигурному катанию от Олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые пройдут с 10 декабря по 25 февраля.Организаторы уточнили, что посещение всех мастер-классов – бесплатное, но предварительно надо записаться на сайте ГУМ-катка.Посетители расположенной рядом ГУМ-ярмарки, по сообщению организаторов, смогут попробовать традиционные зимние угощения, полюбоваться новогодними елками и инсталляциями, прокатиться на каруселях, организовать новогоднюю фотосессию, приобрести подарки и сувениры. Sputnik – информационный партнер ГУМ-катка.

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