https://uz.sputniknews.ru/20231120/sotsseti-manipulyatsiya-soznaniye-eksperty-mneniye-41138428.html
Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан
Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан
Участники видеомоста расскажут, как противостоять инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья.
2023-11-20T17:31+0500
2023-11-20T17:31+0500
2023-11-20T17:31+0500
узбекистан
пресс-центр
москва
минск
ереван
ташкент
тбилиси
соцсети
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Видеомост Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси на тему "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан" состоится 21 ноября в 15.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан. Эксперты расскажут, насколько опасны и к каким последствиям могут привести технологии Запада по манипулированию сознанием граждан, как противостоять инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья, как отличить реальную информацию от вбросов и информационных диверсий, какие нарративы информационных прокси-войн отрабатываются в текущей обстановке Западом. Спикерами видеомоста выступят: эксперт-политолог, старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров (Ташкент), директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков (Москва), председатель Белорусского союза журналистов, генеральный директор информационного агентства "Минск-новости" Андрей Кривошеев (Минск), политолог, эксперт общественного клуба "Глас народа" Арман Гукасян (Ереван).
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соцсети манипуляции сознание противостояние инфоатакам видеомост
соцсети манипуляции сознание противостояние инфоатакам видеомост
Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан
Участники видеомоста Sputnik расскажут, как противостоять инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Видеомост Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси на тему "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан" состоится 21 ноября в 15.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Эксперты расскажут, насколько опасны и к каким последствиям могут привести технологии Запада по манипулированию сознанием граждан, как противостоять инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья, как отличить реальную информацию от вбросов и информационных диверсий, какие нарративы информационных прокси-войн отрабатываются в текущей обстановке Западом.
Спикерами видеомоста выступят: эксперт-политолог, старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров (Ташкент), директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков (Москва), председатель Белорусского союза журналистов, генеральный директор информационного агентства "Минск-новости" Андрей Кривошеев (Минск), политолог, эксперт общественного клуба "Глас народа" Арман Гукасян (Ереван).