https://uz.sputniknews.ru/20231120/uxbekistan-saudovskaya-araviya-obrazovaniye-sotrudnichestvo-41125227.html

Узбекистан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере образования

Узбекистан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере образования

Представители Посольства Узбекистана в Саудовской Аравии провели встречу с главой управления международных связей Университета имени Короля Сауда Мазидом ат-Таркави

2023-11-20T09:49+0500

2023-11-20T09:49+0500

2023-11-20T11:46+0500

высшее образование

узбекистан

саудовская аравия

вузы

сотрудничество

меморандум

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Ташкентский государственный университет востоковедения(ТГУВ) и Университет имени Короля Сауда намерены наладить взаимодействие, сообщает ИА "Дунё". Вопросы подписания Меморандума о взаимопонимании между высшими учебными заведениями двух стран обсудили в ходе встречи представителей посольства Узбекистана в Саудовской Аравии и главы управления международных связей саудовского вуза.Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита руководства ТГУВ в Саудовскую Аравию в январе 2023 года.По словам Мазида ат-Таркави, правительство Саудовской Аравии одобрило подписание Меморандума о взаимопонимании с ТГУВ.Стороны договорились подписать документ в конце ноября текущего года, в ходе визита в Узбекистан делегации саудовского вуза во главе с ректором Бадраном бин Абдуррахманом аль-Умаром.Напомним, что в 2020 году постановлением президента Ташкентский государственный институт востоковедения реформировали, преобразовав его в университет и поставив перед новым вузом соответствующие задачи. Для справки: В настоящее время больше всего студентов из Узбекистана учатся в России — 63 тыс. Кроме того, в республике открыты 15 филиалов российских вузов.

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