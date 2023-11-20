https://uz.sputniknews.ru/20231120/uxbekistan-saudovskaya-araviya-obrazovaniye-sotrudnichestvo-41125227.html
Узбекистан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере образования
Узбекистан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере образования
Представители Посольства Узбекистана в Саудовской Аравии провели встречу с главой управления международных связей Университета имени Короля Сауда Мазидом ат-Таркави
2023-11-20T09:49+0500
2023-11-20T09:49+0500
2023-11-20T11:46+0500
высшее образование
узбекистан
саудовская аравия
вузы
сотрудничество
меморандум
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Ташкентский государственный университет востоковедения(ТГУВ) и Университет имени Короля Сауда намерены наладить взаимодействие, сообщает ИА "Дунё". Вопросы подписания Меморандума о взаимопонимании между высшими учебными заведениями двух стран обсудили в ходе встречи представителей посольства Узбекистана в Саудовской Аравии и главы управления международных связей саудовского вуза.Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита руководства ТГУВ в Саудовскую Аравию в январе 2023 года.По словам Мазида ат-Таркави, правительство Саудовской Аравии одобрило подписание Меморандума о взаимопонимании с ТГУВ.Стороны договорились подписать документ в конце ноября текущего года, в ходе визита в Узбекистан делегации саудовского вуза во главе с ректором Бадраном бин Абдуррахманом аль-Умаром.Напомним, что в 2020 году постановлением президента Ташкентский государственный институт востоковедения реформировали, преобразовав его в университет и поставив перед новым вузом соответствующие задачи. Для справки: В настоящее время больше всего студентов из Узбекистана учатся в России — 63 тыс. Кроме того, в республике открыты 15 филиалов российских вузов.
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узбекистан саудовская аравия сотрудничество образование
узбекистан саудовская аравия сотрудничество образование
Узбекистан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере образования
09:49 20.11.2023 (обновлено: 11:46 20.11.2023)
Представители Посольства Узбекистана в Саудовской Аравии провели встречу с главой управления международных связей Университета имени Короля Сауда Мазидом ат-Таркави.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik.
Ташкентский государственный университет востоковедения(ТГУВ) и Университет имени Короля Сауда намерены наладить взаимодействие, сообщает
ИА "Дунё".
Вопросы подписания Меморандума о взаимопонимании между высшими учебными заведениями двух стран обсудили в ходе встречи представителей посольства Узбекистана в Саудовской Аравии и главы управления международных связей саудовского вуза.
Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита руководства ТГУВ в Саудовскую Аравию в январе 2023 года.
"Представитель арабского вуза поделился, что внимательно следит за масштабными реформами в нашей стране в сфере образования и подтвердил заинтересованность в налаживании сотрудничества с узбекскими партнерами в данном направлении", — говорится в сообщении.
По словам Мазида ат-Таркави, правительство Саудовской Аравии одобрило подписание Меморандума о взаимопонимании с ТГУВ.
Стороны договорились подписать документ в конце ноября текущего года, в ходе визита в Узбекистан делегации саудовского вуза во главе с ректором Бадраном бин Абдуррахманом аль-Умаром.
Напомним, что в 2020 году постановлением президента Ташкентский государственный институт востоковедения реформировали,
преобразовав его в университет и поставив перед новым вузом соответствующие задачи.
Для справки: В настоящее время больше всего студентов из Узбекистана учатся в России — 63 тыс. Кроме того, в республике открыты 15 филиалов российских вузов.