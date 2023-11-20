Как проводят фитосанитарный контроль в Узбекистане — обзор
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О том, как проводится проверка на безопасность, ее этапы и требования к импортируемой и экспортируемой продукции — в обзоре Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В каждой стране мира импорт и экспорт всех товаров растительного происхождения, начиная от семян и саженцев, до сельскохозяйственной продукции должен осуществляться при наличии фитосанитарного сертификата.
Экспорт продукции включает несколько этапов. В первую очередь, в надлежащем и обязательном порядке инспектор внутреннего фитосанитарного контроля осуществляет осмотр и после этого выдает соответствующее заключение. На следующем этапе проводится экспертиза специалистами Центральной фитосанитарной лаборатории. Далее, на третьем этапе, инспектор по внешнеэкономической деятельности изучает заключение инспектора по внутреннему карантину, проверяет соответствие указанной продукции номенклатуре в документе и только потом оформляется фитосанитарный сертификат.
“Предположим, предприниматель, желает экспортировать за рубеж яблоки из своего сада. На первом этапе, инспектор по внутреннему карантину приходит в сад, совершает осмотр и дает заключение о безопасности экспортоориентированной продукции. Далее, на втором этапе, из всего объёма продукции, минимум 5 кг яблок отбирается для экспертизы в фитосанитарную лабораторию. Если не обнаруживаются никакие карантинные организмы, то выдается заключение, что яблоки безопасны. Третий этап — осмотр в Центральной фитосанитарной лаборатории, где выдается международный сертификат, который признают во всем мире”, — рассказала пресс-секретарь Агентства по карантину и защите растений Сабина Садинова.
По ее словам, аналогичные требования предъявляют и к импортируемой продукции. Сертификат на ввоз выдаётся только в том случае, если продукция не содержит карантинные объекты — вирусы, бактерии, грибки, вредных насекомых, а также семена сорняков. В противном случае, продукцию, в зависимости от каждого конкретного факта уничтожают, либо она подлежит возврату в страну импорта.
На сегодняшний день предприниматели республики на основе фитосанитарных сертификатов могут экспортировать фрукты и овощи в 24 страны, а также все виды сельскохозпродукции — в 56 стран.
“Производителям продукции регулярно разъясняются международные сертификаты, стандарты и фитосанитарные требования зарубежных стран, направленные на беспрепятственный выход на экспортные рынки и их расширение. В результате, в Узбекистане 5 995 садов, 1 549 виноградников, 1 489 полей и их урожай приведены в соответствие с фитосанитарными требованиями зарубежных стран”, — рассказал ведущий специалист Агентства по карантину и защите растений Мухаммад Мардонов.
В настоящее время в целях предотвращения незаконного ввоза на территорию Узбекистана растений и сельскохозяйственной продукции функционируют 114 пограничных постов по карантину растений. Фитосанитарные лаборатории имеются во всех регионах, в 6-ти областях проверяется продукция на экспорт, а контроль за ее импортом осуществляет исключительно Центральная фитосанитарная лаборатория.
Кроме того, обнаружить подкарантинную продукцию растительного происхождения помогают специальные служебные собаки-детекторы. В настоящее время их по республике 19, еще 8 проходят подготовку в Национальном кинологическом центре.
В Агентстве по карантину и защите растений для удобства аграриев, экспортеров/импортеров Узбекистана создали бесплатное мобильное приложение "Агрокумакчи", где есть информация по экспорту и импорту, упаковочным цехам, средствам защиты и многим другим вопросам.