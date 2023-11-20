ЕАЭС и КНР развивают таможенное сотрудничество
© Foto : Евразийская экономическая комиссия
Развитие диалога с китайским партерами является актуальным направлением работы в рамках реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) провела заседание подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли между ЕАЭС и КНР, сообщается на сайте ЕЭК.
© Пресс-служба Евразийской экономической комиссииЕЭК провела заседание подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли между ЕАЭС и КНР
ЕЭК провела заседание подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли между ЕАЭС и КНР
© Пресс-служба Евразийской экономической комиссии
"На заседании подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли Евразийская экономическая комиссия и страны Евразийского экономического союза, с одной стороны, и Главное таможенное управление Китайской Народной Республики – с другой, рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия", — говорится в сообщении.
Отмечалось, что правовой основой для организации взаимодействия между Союзом и таможенной службой КНР является Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве от 17 мая 2018 года.
Речь шла о развитии цифровой (интеллектуальной) таможни, внедрении перспективных таможенных технологий, механизма "единого окна", совершенствовании института "уполномоченного экономического оператора", электронного таможенного транзита, а также реализации проекта "Евразийский агроэкспресс".
"Развитие диалога с китайским партерами является актуальным направлением работы в рамках реализации Основных направлений международной деятельности Союза", – отметил директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров.
По его мнению, обмен опытом с КНР по различным вопросам таможенного администрирования, включая применение перспективных таможенных технологий, является важным аспектом успешного таможенного сотрудничества.
Стороны выразили уверенность, что подкомитет станет площадкой для дальнейшего обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в таможенной сфере между ЕАЭС и КНР.