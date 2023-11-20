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https://uz.sputniknews.ru/20231120/yeaes-knr-tamojennoye-sotrudnichestvo-41136224.html
ЕАЭС и КНР развивают таможенное сотрудничество
ЕАЭС и КНР развивают таможенное сотрудничество
Развитие диалога с китайским партерами является актуальным направлением работы в рамках реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза.
2023-11-20T15:20+0500
2023-11-20T15:20+0500
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) провела заседание подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли между ЕАЭС и КНР, сообщается на сайте ЕЭК.Отмечалось, что правовой основой для организации взаимодействия между Союзом и таможенной службой КНР является Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве от 17 мая 2018 года.Речь шла о развитии цифровой (интеллектуальной) таможни, внедрении перспективных таможенных технологий, механизма "единого окна", совершенствовании института "уполномоченного экономического оператора", электронного таможенного транзита, а также реализации проекта "Евразийский агроэкспресс".По его мнению, обмен опытом с КНР по различным вопросам таможенного администрирования, включая применение перспективных таможенных технологий, является важным аспектом успешного таможенного сотрудничества. Стороны выразили уверенность, что подкомитет станет площадкой для дальнейшего обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в таможенной сфере между ЕАЭС и КНР.
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еаэс кнр таможенное сотрудничество
еаэс кнр таможенное сотрудничество

ЕАЭС и КНР развивают таможенное сотрудничество

15:20 20.11.2023
© Foto : Евразийская экономическая комиссияФлаги стран-участников ЕАЭС.
Флаги стран-участников ЕАЭС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2023
© Foto : Евразийская экономическая комиссия
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Развитие диалога с китайским партерами является актуальным направлением работы в рамках реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) провела заседание подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли между ЕАЭС и КНР, сообщается на сайте ЕЭК.
© Пресс-служба Евразийской экономической комиссииЕЭК провела заседание подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли между ЕАЭС и КНР
ЕЭК провела заседание подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли между ЕАЭС и КНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2023
ЕЭК провела заседание подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли между ЕАЭС и КНР
© Пресс-служба Евразийской экономической комиссии
"На заседании подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли Евразийская экономическая комиссия и страны Евразийского экономического союза, с одной стороны, и Главное таможенное управление Китайской Народной Республики – с другой, рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия", — говорится в сообщении.
Отмечалось, что правовой основой для организации взаимодействия между Союзом и таможенной службой КНР является Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве от 17 мая 2018 года.
Речь шла о развитии цифровой (интеллектуальной) таможни, внедрении перспективных таможенных технологий, механизма "единого окна", совершенствовании института "уполномоченного экономического оператора", электронного таможенного транзита, а также реализации проекта "Евразийский агроэкспресс".
"Развитие диалога с китайским партерами является актуальным направлением работы в рамках реализации Основных направлений международной деятельности Союза", – отметил директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров.
По его мнению, обмен опытом с КНР по различным вопросам таможенного администрирования, включая применение перспективных таможенных технологий, является важным аспектом успешного таможенного сотрудничества.
Стороны выразили уверенность, что подкомитет станет площадкой для дальнейшего обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в таможенной сфере между ЕАЭС и КНР.
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