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https://uz.sputniknews.ru/20231121/uzbekistan-inostrantsy-strany-shos-posescheniye-statistika-41157182.html
Сколько граждан из стран ШОС в этом году посетили Узбекистан — цель поездок
Сколько граждан из стран ШОС в этом году посетили Узбекистан — цель поездок
В январе-октябре 2023 года республику посетили 5 063,8 иностранных граждан из стран ШОС.
2023-11-21T18:01+0500
2023-11-21T18:03+0500
узбекистан
шос
инфографика
иностранные граждане
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По данным Агентства статистики, в Узбекистан в течение 10 месяцев текущего года приезжали иностранные граждане из стран, являющихся членами ШОС: Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Китая, Индии, Пакистана и Ирана. Большая их часть — для встречи с родственниками.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан страны шос граждане посещение
узбекистан страны шос граждане посещение

Сколько граждан из стран ШОС в этом году посетили Узбекистан — цель поездок

18:01 21.11.2023 (обновлено: 18:03 21.11.2023)
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В январе — октябре 2023 года республику посетили более 5 млн иностранных граждан из стран ШОС.
С какими целями иностранцы из стран ШОС посещали Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
С какими целями иностранцы из стран ШОС посещали Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
По данным Агентства статистики, в Узбекистан в течение 10 месяцев текущего года приезжали иностранные граждане из стран, являющихся членами ШОС: Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Китая, Индии, Пакистана и Ирана. Большая их часть — для встречи с родственниками.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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