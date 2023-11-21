https://uz.sputniknews.ru/20231121/uzbekistan-inostrantsy-strany-shos-posescheniye-statistika-41157182.html

Сколько граждан из стран ШОС в этом году посетили Узбекистан — цель поездок

Сколько граждан из стран ШОС в этом году посетили Узбекистан — цель поездок

В январе-октябре 2023 года республику посетили 5 063,8 иностранных граждан из стран ШОС.

2023-11-21T18:01+0500

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узбекистан

шос

инфографика

иностранные граждане

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По данным Агентства статистики, в Узбекистан в течение 10 месяцев текущего года приезжали иностранные граждане из стран, являющихся членами ШОС: Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Китая, Индии, Пакистана и Ирана. Большая их часть — для встречи с родственниками.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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