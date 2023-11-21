Сколько граждан из стран ШОС в этом году посетили Узбекистан — цель поездок
18:01 21.11.2023 (обновлено: 18:03 21.11.2023)
В январе — октябре 2023 года республику посетили более 5 млн иностранных граждан из стран ШОС.
По данным Агентства статистики, в Узбекистан в течение 10 месяцев текущего года приезжали иностранные граждане из стран, являющихся членами ШОС: Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Китая, Индии, Пакистана и Ирана. Большая их часть — для встречи с родственниками.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.