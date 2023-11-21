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Узбекистан освоил $16 млрд из международных фондов — анализ проектов
Узбекистан освоил $16 млрд из международных фондов — анализ проектов
Глава государства дал указание повысить ответственность министров за реализацию проектов, вести постоянное обсуждение каждого проекта с участием международных экспертов, обеспечить эффективное использование средств
2023-11-21T11:33+0500
2023-11-21T11:33+0500
2023-11-21T13:52+0500
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экономика
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инвестпроекты
проект
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ТАШКЕНТ, 21 ноября — Sputnik. В последние годы в Узбекистане расширяется как количество, так и масштаб проектов, реализуемых при поддержке международных финансовых институтов, отмечалось на совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента РУз.Речь шла о реализации проектов в сфере питьевого водоснабжения, сельского хозяйства и здравоохранения.В частности, за последние семь лет освоено $16 млрд, запущено 103 новых проекта.Отстающие от графика проекты и недостаточное финансированиеВместе с тем не во всех отраслях удается достичь высокой результативности. К примеру, в этом году в системе Минсельхоза ожидается освоение $238 млн средств международных финансовых институтов. Это намного меньше запланированного.В целом за последние годы в сферу привлечено $2,4 млрд, из которых освоено $1,3 млрд. Есть проекты, отстающие от графика. В их числе — проект создания агрологистических центров в Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областях.По линии Минздрава запланировано 11 проектов на сумму $877 млн. Большинство из них реализуется. Однако освоение инвестиций по проектам оснащения нефрологических и урологических учреждений, строительства многопрофильного медицинского центра для взрослых в Яшнабадском районе Ташкента, создания национальной референс-лаборатории так и не началось.В системе "Узсувтаъминот" реализуют 22 проекта на сумму $2,1 млрд. Есть вероятность, что 8 проектов не будут запущены в срок. В большинстве случаев это связано с работой проектных групп.Ответственные лица доложили о принимаемых мерах по ускорению работы, устранению задержек, качественной реализации проектов до конца этого года и в 2024 году.В свою очередь Мирзиёев поручил повысить ответственность министров при реализации проектов, обсуждать каждый из них с участием международных экспертов, эффективно использовать средства.
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узбекистан освоил 16 миллиардов долларов шавкат мирзиёев указание повышение ответственности министры реализация проектов международные эксперты
узбекистан освоил 16 миллиардов долларов шавкат мирзиёев указание повышение ответственности министры реализация проектов международные эксперты
Узбекистан освоил $16 млрд из международных фондов — анализ проектов
11:33 21.11.2023 (обновлено: 13:52 21.11.2023)
Президент Узбекистана дал указание повысить ответственность министров за реализацию проектов, вести постоянное обсуждение каждого проекта с участием международных экспертов, обеспечить эффективное использование средств.
ТАШКЕНТ, 21 ноября — Sputnik.
В последние годы в Узбекистане расширяется как количество, так и масштаб проектов, реализуемых при поддержке международных финансовых институтов, отмечалось на совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает
пресс-служба президента РУз.
Речь шла о реализации проектов в сфере питьевого водоснабжения, сельского хозяйства и здравоохранения.
В частности, за последние семь лет освоено $16 млрд, запущено 103 новых проекта.
"В результате этого построено и отремонтировано 9 тыс. объектов социальной сферы и инфраструктуры, что позволило улучшить повседневную жизнь около 5 млн человек. Запущено 38 новых крупных промышленных объектов и создано 6,5 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест", — говорится в сообщении.
Отстающие от графика проекты и недостаточное финансирование
Вместе с тем не во всех отраслях удается достичь высокой результативности. К примеру, в этом году в системе Минсельхоза ожидается освоение $238 млн средств международных финансовых институтов. Это намного меньше запланированного.
В целом за последние годы в сферу привлечено $2,4 млрд, из которых освоено $1,3 млрд. Есть проекты, отстающие от графика. В их числе — проект создания агрологистических центров в Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областях.
По линии Минздрава запланировано 11 проектов на сумму $877 млн. Большинство из них реализуется. Однако освоение инвестиций по проектам оснащения нефрологических и урологических учреждений, строительства многопрофильного медицинского центра для взрослых в Яшнабадском районе Ташкента, создания национальной референс-лаборатории так и не началось.
В системе "Узсувтаъминот" реализуют 22 проекта на сумму $2,1 млрд. Есть вероятность, что 8 проектов не будут запущены в срок. В большинстве случаев это связано с работой проектных групп.
Ответственные лица доложили о принимаемых мерах по ускорению работы, устранению задержек, качественной реализации проектов до конца этого года и в 2024 году.
В свою очередь Мирзиёев поручил повысить ответственность министров при реализации проектов, обсуждать каждый из них с участием международных экспертов, эффективно использовать средства.