https://uz.sputniknews.ru/20231121/uzbekistan-osvoyeniye-sredstva-mejdunarodnyye-fondy-41145581.html

Узбекистан освоил $16 млрд из международных фондов — анализ проектов

Узбекистан освоил $16 млрд из международных фондов — анализ проектов

Глава государства дал указание повысить ответственность министров за реализацию проектов, вести постоянное обсуждение каждого проекта с участием международных экспертов, обеспечить эффективное использование средств

2023-11-21T11:33+0500

2023-11-21T11:33+0500

2023-11-21T13:52+0500

узбекистан

экономика

минсельхоз узбекистана

министерство сельского и водного хозяйства

минздрав узбекистана

инвестпроекты

проект

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ТАШКЕНТ, 21 ноября — Sputnik. В последние годы в Узбекистане расширяется как количество, так и масштаб проектов, реализуемых при поддержке международных финансовых институтов, отмечалось на совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента РУз.Речь шла о реализации проектов в сфере питьевого водоснабжения, сельского хозяйства и здравоохранения.В частности, за последние семь лет освоено $16 млрд, запущено 103 новых проекта.Отстающие от графика проекты и недостаточное финансированиеВместе с тем не во всех отраслях удается достичь высокой результативности. К примеру, в этом году в системе Минсельхоза ожидается освоение $238 млн средств международных финансовых институтов. Это намного меньше запланированного.В целом за последние годы в сферу привлечено $2,4 млрд, из которых освоено $1,3 млрд. Есть проекты, отстающие от графика. В их числе — проект создания агрологистических центров в Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областях.По линии Минздрава запланировано 11 проектов на сумму $877 млн. Большинство из них реализуется. Однако освоение инвестиций по проектам оснащения нефрологических и урологических учреждений, строительства многопрофильного медицинского центра для взрослых в Яшнабадском районе Ташкента, создания национальной референс-лаборатории так и не началось.В системе "Узсувтаъминот" реализуют 22 проекта на сумму $2,1 млрд. Есть вероятность, что 8 проектов не будут запущены в срок. В большинстве случаев это связано с работой проектных групп.Ответственные лица доложили о принимаемых мерах по ускорению работы, устранению задержек, качественной реализации проектов до конца этого года и в 2024 году.В свою очередь Мирзиёев поручил повысить ответственность министров при реализации проектов, обсуждать каждый из них с участием международных экспертов, эффективно использовать средства.

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узбекистан освоил 16 миллиардов долларов шавкат мирзиёев указание повышение ответственности министры реализация проектов международные эксперты