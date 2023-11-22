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Футбол: Узбекистан сыграл вничью с Ираном
Футбол: Узбекистан сыграл вничью с Ираном
Команда республики, принимавшая сборную Ирана, уступив в первой половине матча, сравняла счет во второй половине игры.
2023-11-22T10:29+0500
2023-11-22T10:29+0500
2023-11-22T10:29+0500
спорт
узбекистан
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футбол
матч
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ТАШКЕНТ, 22 ноября — Sputnik. Футбольный матч между сборными Узбекистана и Ирана в рамках отборочного раунда ЧМ-2026 завершился вничью со счётом 2:2.В игре, прошедшей накануне на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, игроки сборной Узбекистана были в форме синего цвета, вратарь – в зеленой.Узбекская команда, уступив в первой половине матча со счетом 0:2, во второй его половине сравняла счет — 2:2. Авторы голов — Рамин Ризоян, Мехди Тареми, Остон Урунов, Игорь Сергеев.Напомним, что предыдущую победу над иранцами сборная республики одержала 11 лет назад, в ноябре 2012 года. Тогда матч завершился со счетом 1:0.
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футбол матч узбекистан иран счет
футбол матч узбекистан иран счет
Футбол: Узбекистан сыграл вничью с Ираном
Команда республики, принимавшая сборную Ирана, уступив в первой половине матча, сравняла счет во второй половине игры.
ТАШКЕНТ, 22 ноября — Sputnik. Футбольный матч между сборными Узбекистана и Ирана в рамках отборочного раунда ЧМ-2026 завершился вничью со счётом 2:2.
В игре, прошедшей накануне на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, игроки сборной Узбекистана были в форме синего цвета, вратарь – в зеленой.
Узбекская команда, уступив в первой половине матча со счетом 0:2, во второй его половине сравняла счет — 2:2. Авторы голов — Рамин Ризоян, Мехди Тареми, Остон Урунов, Игорь Сергеев.
Напомним, что предыдущую победу над иранцами сборная республики одержала 11 лет назад, в ноябре 2012 года. Тогда матч завершился со счетом 1:0.