https://uz.sputniknews.ru/20231122/futbol-uzbekistan-iran-rezultat-41166105.html

Футбол: Узбекистан сыграл вничью с Ираном

Футбол: Узбекистан сыграл вничью с Ираном

Команда республики, принимавшая сборную Ирана, уступив в первой половине матча, сравняла счет во второй половине игры.

2023-11-22T10:29+0500

2023-11-22T10:29+0500

2023-11-22T10:29+0500

спорт

узбекистан

иран

футбол

матч

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ТАШКЕНТ, 22 ноября — Sputnik. Футбольный матч между сборными Узбекистана и Ирана в рамках отборочного раунда ЧМ-2026 завершился вничью со счётом 2:2.В игре, прошедшей накануне на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, игроки сборной Узбекистана были в форме синего цвета, вратарь – в зеленой.Узбекская команда, уступив в первой половине матча со счетом 0:2, во второй его половине сравняла счет — 2:2. Авторы голов — Рамин Ризоян, Мехди Тареми, Остон Урунов, Игорь Сергеев.Напомним, что предыдущую победу над иранцами сборная республики одержала 11 лет назад, в ноябре 2012 года. Тогда матч завершился со счетом 1:0.

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