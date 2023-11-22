Мирзиёев определил задачи по рациональному использованию земельных ресурсов
09:45 22.11.2023 (обновлено: 09:59 22.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаОпределены задачи по эффективному использованию земельных ресурсов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Если дехкане и фермеры эффективно используют землю, с ними заключат договор аренды и участки зарегистрируют в кадастре. Землю, используемую нерационально, возвратят в резерв хокимиятов.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Вопросы эффективного землепользования подробно проанализировали в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОпределены задачи по эффективному использованию земельных ресурсов
Определены задачи по эффективному использованию земельных ресурсов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о ведении учета земли и улучшении качества услуг кадастра.
Отмечалось, что экономический рост, продовольственная безопасность, рабочие места и приток инвестиций в регионы не в последнюю очередь зависят от земельных ресурсов. За последние три года за счет цифровизации было оформлено кадастром 40 млн гектаров или 90% земли в республике.
Вместе с тем, рыночная стоимость 44 млн 800 тыс. гектаров земли, 8 миллионов 300 тыс. зданий и сооружений не оценена.
В настоящее время условная кадастровая стоимость существующих зданий и сооружений составляет $70 млрд. Их реальная рыночная стоимость может быть минимум в 4-5 раз больше. С учетом рыночной стоимости земли, на которой они стоят, это крупный экономический актив.
"Благодаря аэрофотосъемке и использованию современных дронов выявляются большие незадействованные земельные ресурсы. Например, в Каршинском районе, где 45 тысяч гектаров числятся как посевные, выявлено, что 5,1 тысяча гектаров, указанные как пастбища, фактически также являются орошаемыми землями. А это упущенные поступления в бюджет, рабочие места и доходы", — говорится в сообщении.
В целом документы, подтверждающие право на 286 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, неполны. Правовой статус 460 тыс. гектаров земель, выделенных в постоянное пользование, неясен. Задокументированная площадь 159 тыс. гектаров и фактическая различаются.
В результате не взяты на кадастровый учет в общей сложности более 900 тыс. гектаров земель сельхозназначения. Из-за отсутствия кадастра сдать эти земли во вторичную аренду под выращивание повторных культур официально невозможно. В результате как минимум 300 тысяч рабочих мест, продукция от повторных культур и неформальная аренда остаются в неучтенными.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОпределены задачи по эффективному использованию земельных ресурсов
Определены задачи по эффективному использованию земельных ресурсов
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В связи с этим поставлена задача изучить эффективность использования таких земель. Если дехкане и фермеры эффективно используют землю, с ними будет заключен договор аренды и участки будут зарегистрированы в кадастре. Земля, которая используется нерационально, будет возвращена в резерв хокимиятов", — указано в сообщении.
Шавкат Мирзиёев поручил ответственным министерствам внедрить эту систему на практике, в следующем году провести аэрофотосъемку и завершить кадастр сельскохозяйственных земель.
В ходе поездки в Сурхандарьинскую область на прошлой неделе глава республики указал на возможности выращивания экспортоориентированных видов овощей. В регионах много желающих заниматься этим.
В связи с этим принято решение выделить в каждом районе под выращивание экспортоориентированных овощей не менее 100 гектаров свободной земли. Кроме того, организуют презентации о методах выращивания, производители пройдут обучение в "школе фермеров". Будет налажена гарантированная доставка урожайных семян. Посевные земли будут реализованы с аукциона с правом сдачи в аренду тем, кто знает свое дело и имеет опыт в экспорте.
Вопрос правильного учета земель
Сегодня 817 тыс. гектаров земли превратились в населенные и промышленные зоны, но в отчетах их категория указана, как земли сельскохозяйственного назначения. Агентству по кадастру и хокимам поручено устранить эти неопределенности, правильно отразить в отчетах фактический земельный баланс.
В водном хозяйстве также имеется много незарегистрированных земель. Способ получить от них дополнительную экономическую выгоду – полностью охватить кадастром. Это станет дополнительным резервом как для рабочих мест, так и продовольствия.
Также Мирзиёев поставил задачу документально оформить земли вдоль каналов и коллекторов, у естественных озер и рек, передать их населению под выращивание экспортных культур.
Отмечалось, что в дорожном хозяйстве отсутствуют документы по отдельным внутренним дорогам и прилегающим к ним землям. Например, в Каракалпакстане и Хорезме выявлено более 2,7 тыс. свободных участков, которые могут быть выставлены на торги после кадастрового оформления внутренних дорог. Поэтому в следующем году параллельно с ремонтом внутренних дорог в рамках проектов "Инициативный бюджет" и "Моя дорога" планируется подготовить их кадастр.
Вопрос эффективного землепользования
За последние пять лет 42,5 тыс. гектаров были выведены из сельского хозяйства и переведены в категорию земель населенных пунктов и промышленных земель. Однако хокимы некоторых областей, районов и городов не в состоянии использовать их эффективно. В частности, 17,5 тыс. гектаров земли в 100 районах, категория которых была изменена, не были ни переданы предпринимателям, ни выставлены на аукцион. В промышленных зонах также имеются пустующие участки. В результате бюджет упустил миллиарды сумов поступлений.
Президент РУз указал хокимам на необходимость ускорить работу в этом направлении.
Еще одной важной задачей является подготовка кадров для сферы кадастра и повышение их квалификации. Сегодня качество подготовки специалистов не находится на должном уровне, некоторые образовательные программы отстают от времени.
В связи с этим руководитель страны подчеркнул необходимость организации современных лабораторий, обеспечения вузов новой учебной литературой и квалифицированными специалистами из-за рубежа.
Также Мирзиёев затронул вопросы исполнительской дисциплины в министерствах, хокимиятах и ведомствах.
"Мы проводим масштабные реформы на пути строительства Нового Узбекистана. Ни одна сфера не остается вне поля зрения. Но реформы не должны оставаться на бумаге. Руководители министерств и отраслей, хокимы обязаны обеспечить их безусловную реализацию", – сказал глава республики.
По его словам, некоторые руководители в погоне за цифрами забывают о качестве, эффективности и требовательности. Мирзиёев дал указание обеспечивать исполнительскую дисциплину, соблюдать сроки всех программ, “дорожных карт” и проектов.