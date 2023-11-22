https://uz.sputniknews.ru/20231122/tashkent-vozdux-uluchsheniye-klimatolog-mneniye-41170447.html

Есть ли способ улучшить воздух в Ташкенте — климатолог

Есть ли способ улучшить воздух в Ташкенте — климатолог

По словам эксперта, в столице Узбекистана необходимо повысить уровень озеленения и проектировать здания с учетом розы ветров.

2023-11-22T13:21+0500

2023-11-22T13:21+0500

2023-11-22T15:22+0500

узбекистан

ташкент

климат

интервью

мнение эксперта

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О том, что является причиной загрязнения воздуха в Ташкенте и как улучшить экологическую ситуацию в городе, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал аспирант Научно-исследовательского гидрометеорологического института Узбекистана (НИГМИ), эксперт-климатолог Эркин Абдулахатов. По его словам, Ташкент занимает 20-25 места в рейтинге крупных городов с самым грязным воздухом.Наблюдения за качеством ташкентского воздуха Узгидромет начал в 70-х годах прошлого века. В то время отслеживались в основном пыль и видимые частицы размером более PM 100. В настоящее время в 25 городах республики продолжают работать 65 гидрометеопостов, осуществляющих фоновый мониторинг загрязнения атмосферного воздуха.Для более точной оценки качества воздуха по современным стандартам Узгидромет приобрел соответствующее оборудование: 2 таких прибора работают в Ташкенте, еще 8 датчиков устанавливают в 8-ми городах республики.Во всем мире степень загрязнения воздуха определяется количеством в нем взвешенных частиц PM 2,5 PM 10. Эти частицы, размер которых в 40 раз меньше диаметра человеческого волоса, измеряют с помощью специальных инструментов, полученные данные размещают на платформе Air quality index. Эта платформа поддерживает рейтинг около 110 городов. Следует сказать, что в мире есть всего несколько крупных городов, где загрязнение воздуха не измеряют, соответственно, они в этот рейтинг не входят.На портале IQAir степень влияния качества воздуха на здоровье человека обозначают пятью цветами: зеленый – качество воздуха не вызывает опасений, воздух безопасный, желтый – приемлемый уровень (его могут ощущать лишь очень чувствительные к загрязнению атмосферы люди, в том числе дети и пожилые), оранжевый — умеренный уровень загрязнения, красный – воздух вреден, фиолетовый – воздух крайне опасен для здоровья. 4 — 7 ноября 2021 года качество воздуха в Ташкенте соответствовало фиолетовому цвету. Столица РУз возглавляла рейтинг на протяжении трех дней.Ташкент становится "островом тепла"Мы знаем, что весной, как правило, много дождей, земля всегда влажная, а асфальт не нагревается так сильно, как в летние дни. Благодаря этому Ташкент в весенние месяцы и в начале лета получает статус самого чистого региона. Однако это продолжается недолго, в том числе и из-за других факторов.Не случайно в последнее время Ташкент называют "островом тепла". Причина этому — влияние высотных зданий и инфраструктуры на ветровые и температурные показатели по сравнению с сельскими районами.Высокие температуры высушивают незащищенные участки почвы. В результате в воздух поднимаются мелкие частицы пыли. В последние 3-4 года это стало обычным явлением летом и осенью. Кроме того, количество мелких дисперсных частиц в городском воздухе резко увеличивается в сезон дождей. Иногда даже при отсутствии ветра Ташкент занимает 5-6 места в рейтинге.По прогнозам, температура продолжит повышаться, город будет расти, и, как следствие, в воздухе увеличатся частицы пыли. Изменить ситуацию позволит соблюдение принципов "зеленой" экономики.На качество воздуха во многом влияет изменение климата. К примеру, из-за сокращения орошаемых полей на юге Казахстана, ветер приносит в наш регион мелкие частицы пыли с высохших сельхозугодий, пастбищ и лугов.Только дождей для роста деревьев недостаточно— нужны современные технологии орошения и соответствующий уходДеревья, посаженные более полувека назад, не требовали особого ухода. И причина — вовсе не в количестве осадков. Например, в 1960-х и 1980-х годах годовое количество осадков составляло 350 мм, в настоящее время — 440 мм. Раньше деревьям было достаточно полива только в первый год после посадки. К сожалению, если посадить дерево сейчас и не поливать его хотя бы 5 лет, оно засохнет. Вырубка деревьев усиливает выветривание почвенного слоя, снижает уровень грунтовых вод. В результате, почва теряет плодородие.По его словам, старые методы полива деревьев уже не работают. Ни почва, ни грунтовые воды уже не те. Теперь приходится использовать современные технологии орошения, за посаженными деревьями нужно долго ухаживать. Другой вопрос: нельзя допускать опустынивания и деградации почв на территориях вокруг городов и в республике в целом.Основным принципом градостроительства должна стать роза ветровРоза ветров— это графическое изображение на чертеже, показывающее направление и частоту ветров на данной территории. Эта информация помогает градостроителям и архитекторам решать, как разместить здания с учетом возможных вредных воздействий и максимально использовать благоприятные ветровые условия.Днем ветер дует с равнин на горы, а в вечернее время наоборот. Таким образом, выбросы предприятий Чирчика, Ахангарана и Ангрена доносятся до столицы вечером, когда безветренно. По статистике, днем степень загрязнения воздуха ниже, чем вечером.Еще один важный момент — роза ветров кардинально поменяла свое направление по сравнению с советскими временами. А градостроительство по сей день осуществляют по схеме розы ветров, созданной для Ташкента 70-80-х годов. В результате воздух между многоэтажками не циркулирует. К тому же, эту устаревшую схему градостроительства используют для Ангрена, Бекабада и даже горных районов, несмотря на то, что для высокогорья требуется абсолютно другая векторная диаграмма.Учет направления ветра — это "важнейший фактор в градостроительстве. Мы не можем предпринять меры по устранению пыльных бурь в городе, не учитывая этого", добавил эксперт. Как это работает он проиллюстрировал на примере Бишкека. Из-за нехватки газа там широко используют угольное топливо, тем самым увеличивая выбросы в атмосферу вредных примесей. Для того, чтобы снизить их количество, экологи и депутаты предложили изменить график работы промышленных предприятий с учетом того, в какие часы ветер дует в определенном направлении. Это значительно сократило загрязнение атмосферы.

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