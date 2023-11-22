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https://uz.sputniknews.ru/20231122/uzbekistan-marketpleysy-razvitiye-ekspert-mneniye-41181320.html
Что мешает развитию маркетплейсов в Узбекистане — участники ПЛАС-Форума
Что мешает развитию маркетплейсов в Узбекистане — участники ПЛАС-Форума
Республика становится частью глобальной электронной торговли, на ее рынке появляется все больше маркетплейсов, что дает потребителям возможность приобрести товары по более привлекательным ценам.
2023-11-22T17:34+0500
2023-11-22T18:24+0500
узбекистан
форум
электронная коммерция
торговля
россия
экономика
логистика
страны ца
аналитика
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В Ташкенте 21-22 ноября проходил международный ПЛАС-Форум "RETAIL CENTRAL ASIA". Эксперты в области цифровой экономки говорили, в том числе о развитии электронной коммерции (e-Commerce) в Узбекистане, о том, почему трансграничная торговля сегодня переживает определенный подъем и каковы перспективы развития маркетплейсов в республике.Маркетплейсы — это торговые площадки в интернете, где продают различные товары и услуги.Сегодня их в Узбекистане становится все больше. На местный рынок заходят иностранные компании (Wildberries), открываются и стремительно развиваются локальные (Uzum).По мнению независимого эксперта и консультанта Сергея Лебедева, крупные маркетплейсы сегодня вливаются в трансграничную электронную торговлю, например, открывают представительства в Китае, Турции, ОАЭ.Между тем, по словам Лебедева, трансграничная торговля только дополняет локальный бизнес, хотя и переживает сейчас определенный подъем. Эксперт объясняет это прежде всего насыщением внутреннего рынка. Поэтому, говорит Лебедев, крупные маркетплейсы пытаются наполнить свою сеть товарами из-за границы.Развитие глобального рынка электронной коммерции не может не влиять на онлайн торговлю в Узбекистане, который рассматривают как один из самых перспективных рынков в регионе. Одним из крупнейших его участников стал российский маркетплейс Wildberries.Как рассказал его директор по логистике в странах СНГ Максим Губанов, в республике сегодня открыты один сортировочный центр и 105 пунктов выдачи, в которые ежедневно поступает более 5 тыс. заказов.Предприниматели Узбекистана прежде всего получили доступ на рынки онлайн торговли всех стран СНГ. По словам Губанова, суммарный размер рынка, который предоставляет компания, стремится к 300 млн человек.Поэтому маркетплейс планирует укрепить свое присутствие на рынке Узбекистана и готовится реализовать несколько важных совместных проектов.Как рассказал Максим Губанов, одним из стратегических для региона проектов станет программа поддержки экспорта текстильной продукции при участии Узтекстильпрома и Ассоциации e-торговли."Надеюсь тестовые поставки начнутся уже в этом году", — уточнил он.Важную роль в развитии электронной коммерции и внутреннего рынка эксперт отводит почте. Так, российский маркетплейс планирует вместе с почтой Узбекистана развивать сеть ПВЗ и работать над ускорением доставки товаров как внутри республики, так и по всему региону.Между тем эксперты отмечают, что существуют проблемы, которые сдерживают развитие маркетплейсов в Центральной Азии и в Узбекистане в частности. Прежде всего это низкая скорость доставки и ее высокая стоимость. Их решение эксперты видят в увеличении числа пунктов выдачи заказов, а также открытии сортировочных центров и складов на территории ЦА. Как известно, сегодня основные склады располагаются в России.Он также уточнил, что высокая стоимость доставки определяется прежде всего логистикой – везти товары из России в Ташкент долго, дорого, и по большому счету неудобно.Кроме того, удешевить процесс доставки также позволит цифровизация сервисов.Низкая цифровая грамотность населения – еще один барьер в развитии электронной коммерции в Узбекистане. По мнению экспертов, в решении этой проблемы помогут школы обучения онлайн торговле и повышение доверия через локальную техподдержку, в частности на узбекском языке. Участвовать в этом конечно должны министерство цифровых технологий Узбекистана и банки.Маркетплейсы – одна из тенденций развития глобальной электронной коммерции, поэтому на рынок ЦА приходят различные торговые площадки. Но чтобы они могли работать максимально эффективно и развивать экономику, государство должно активно участвовать в этом процессе, считают участники международного форума. Это подразумевает в том числе гармонизацию законодательства, упрощение логистики, улучшение инфраструктуры, обеспечение стабильной работы интернета.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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узбекистан маркетплейсы развитие глобальная электронная торговля
узбекистан маркетплейсы развитие глобальная электронная торговля

Что мешает развитию маркетплейсов в Узбекистане — участники ПЛАС-Форума

17:34 22.11.2023 (обновлено: 18:24 22.11.2023)
© Unsplash/Campaign CreatorsЭлектронная торговля в интернете.
Электронная торговля в интернете. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2023
© Unsplash/Campaign Creators
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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Эксклюзив
Республика становится частью глобальной электронной торговли, на ее рынке появляется все больше маркетплейсов, что дает потребителям возможность приобрести товары по более привлекательным ценам.
В Ташкенте 21-22 ноября проходил международный ПЛАС-Форум "RETAIL CENTRAL ASIA". Эксперты в области цифровой экономки говорили, в том числе о развитии электронной коммерции (e-Commerce) в Узбекистане, о том, почему трансграничная торговля сегодня переживает определенный подъем и каковы перспективы развития маркетплейсов в республике.
Маркетплейсы — это торговые площадки в интернете, где продают различные товары и услуги.
Сегодня их в Узбекистане становится все больше. На местный рынок заходят иностранные компании (Wildberries), открываются и стремительно развиваются локальные (Uzum).
По мнению независимого эксперта и консультанта Сергея Лебедева, крупные маркетплейсы сегодня вливаются в трансграничную электронную торговлю, например, открывают представительства в Китае, Турции, ОАЭ.
"Трансграничная электронная торговля отличается от локальной электронной коммерции тем, что дает возможность купить то, чего нет на внутреннем рынке. Кроме того, трансграничная электронная торговля – дешевле, потому что производство в Китае или Турции бюджетнее. Хотя стоит сказать, что логистика достаточно дорогая", — объясняет эксперт.
Между тем, по словам Лебедева, трансграничная торговля только дополняет локальный бизнес, хотя и переживает сейчас определенный подъем. Эксперт объясняет это прежде всего насыщением внутреннего рынка. Поэтому, говорит Лебедев, крупные маркетплейсы пытаются наполнить свою сеть товарами из-за границы.
"Например, коллеги из российских маркетплейсов везде выстраивают логистическую инфраструктуру и сеть ПВЗ (пункт выдачи заказов)", — добавил Сергей Лебедев.
Развитие глобального рынка электронной коммерции не может не влиять на онлайн торговлю в Узбекистане, который рассматривают как один из самых перспективных рынков в регионе. Одним из крупнейших его участников стал российский маркетплейс Wildberries.
Как рассказал его директор по логистике в странах СНГ Максим Губанов, в республике сегодня открыты один сортировочный центр и 105 пунктов выдачи, в которые ежедневно поступает более 5 тыс. заказов.
Предприниматели Узбекистана прежде всего получили доступ на рынки онлайн торговли всех стран СНГ. По словам Губанова, суммарный размер рынка, который предоставляет компания, стремится к 300 млн человек.

"Узбекистан для нас является самым перспективным рынком, с большим потенциалом. По темпам прироста и оборота продаж внутри страны республика опережает все остальные центральноазиатские государства", — уточнил Губанов.

Поэтому маркетплейс планирует укрепить свое присутствие на рынке Узбекистана и готовится реализовать несколько важных совместных проектов.
Как рассказал Максим Губанов, одним из стратегических для региона проектов станет программа поддержки экспорта текстильной продукции при участии Узтекстильпрома и Ассоциации e-торговли.
"Надеюсь тестовые поставки начнутся уже в этом году", — уточнил он.
Важную роль в развитии электронной коммерции и внутреннего рынка эксперт отводит почте. Так, российский маркетплейс планирует вместе с почтой Узбекистана развивать сеть ПВЗ и работать над ускорением доставки товаров как внутри республики, так и по всему региону.
Между тем эксперты отмечают, что существуют проблемы, которые сдерживают развитие маркетплейсов в Центральной Азии и в Узбекистане в частности. Прежде всего это низкая скорость доставки и ее высокая стоимость. Их решение эксперты видят в увеличении числа пунктов выдачи заказов, а также открытии сортировочных центров и складов на территории ЦА. Как известно, сегодня основные склады располагаются в России.
"Чем ближе товар будет находиться к потребителю, тем дешевле и быстрее он будет доставляться. Мы видим, что акцент потребления смещается на Центральную Азию", — объяснил Губанов.
Он также уточнил, что высокая стоимость доставки определяется прежде всего логистикой – везти товары из России в Ташкент долго, дорого, и по большому счету неудобно.

"В данном случае, маркетплейсы используют уберизацию перевозок и доставки, — объясняет эксперт. — Мы стараемся привлекать свободных перевозчиков, стараемся создавать условия, когда любой желающий работать в логистике может прийти на нашу платформу и предложить свои услуги в удобном для всех формате".

Кроме того, удешевить процесс доставки также позволит цифровизация сервисов.
Низкая цифровая грамотность населения – еще один барьер в развитии электронной коммерции в Узбекистане. По мнению экспертов, в решении этой проблемы помогут школы обучения онлайн торговле и повышение доверия через локальную техподдержку, в частности на узбекском языке. Участвовать в этом конечно должны министерство цифровых технологий Узбекистана и банки.
Маркетплейсы – одна из тенденций развития глобальной электронной коммерции, поэтому на рынок ЦА приходят различные торговые площадки. Но чтобы они могли работать максимально эффективно и развивать экономику, государство должно активно участвовать в этом процессе, считают участники международного форума. Это подразумевает в том числе гармонизацию законодательства, упрощение логистики, улучшение инфраструктуры, обеспечение стабильной работы интернета.
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