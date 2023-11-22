https://uz.sputniknews.ru/20231122/uzbekistan-marketpleysy-razvitiye-ekspert-mneniye-41181320.html

Что мешает развитию маркетплейсов в Узбекистане — участники ПЛАС-Форума

Что мешает развитию маркетплейсов в Узбекистане — участники ПЛАС-Форума

Республика становится частью глобальной электронной торговли, на ее рынке появляется все больше маркетплейсов, что дает потребителям возможность приобрести товары по более привлекательным ценам.

2023-11-22T17:34+0500

2023-11-22T17:34+0500

2023-11-22T18:24+0500

узбекистан

форум

электронная коммерция

торговля

россия

экономика

логистика

страны ца

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/16/41181782_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_0827c2e0b00ad13e2c355812c42c4643.jpg

В Ташкенте 21-22 ноября проходил международный ПЛАС-Форум "RETAIL CENTRAL ASIA". Эксперты в области цифровой экономки говорили, в том числе о развитии электронной коммерции (e-Commerce) в Узбекистане, о том, почему трансграничная торговля сегодня переживает определенный подъем и каковы перспективы развития маркетплейсов в республике.Маркетплейсы — это торговые площадки в интернете, где продают различные товары и услуги.Сегодня их в Узбекистане становится все больше. На местный рынок заходят иностранные компании (Wildberries), открываются и стремительно развиваются локальные (Uzum).По мнению независимого эксперта и консультанта Сергея Лебедева, крупные маркетплейсы сегодня вливаются в трансграничную электронную торговлю, например, открывают представительства в Китае, Турции, ОАЭ.Между тем, по словам Лебедева, трансграничная торговля только дополняет локальный бизнес, хотя и переживает сейчас определенный подъем. Эксперт объясняет это прежде всего насыщением внутреннего рынка. Поэтому, говорит Лебедев, крупные маркетплейсы пытаются наполнить свою сеть товарами из-за границы.Развитие глобального рынка электронной коммерции не может не влиять на онлайн торговлю в Узбекистане, который рассматривают как один из самых перспективных рынков в регионе. Одним из крупнейших его участников стал российский маркетплейс Wildberries.Как рассказал его директор по логистике в странах СНГ Максим Губанов, в республике сегодня открыты один сортировочный центр и 105 пунктов выдачи, в которые ежедневно поступает более 5 тыс. заказов.Предприниматели Узбекистана прежде всего получили доступ на рынки онлайн торговли всех стран СНГ. По словам Губанова, суммарный размер рынка, который предоставляет компания, стремится к 300 млн человек.Поэтому маркетплейс планирует укрепить свое присутствие на рынке Узбекистана и готовится реализовать несколько важных совместных проектов.Как рассказал Максим Губанов, одним из стратегических для региона проектов станет программа поддержки экспорта текстильной продукции при участии Узтекстильпрома и Ассоциации e-торговли."Надеюсь тестовые поставки начнутся уже в этом году", — уточнил он.Важную роль в развитии электронной коммерции и внутреннего рынка эксперт отводит почте. Так, российский маркетплейс планирует вместе с почтой Узбекистана развивать сеть ПВЗ и работать над ускорением доставки товаров как внутри республики, так и по всему региону.Между тем эксперты отмечают, что существуют проблемы, которые сдерживают развитие маркетплейсов в Центральной Азии и в Узбекистане в частности. Прежде всего это низкая скорость доставки и ее высокая стоимость. Их решение эксперты видят в увеличении числа пунктов выдачи заказов, а также открытии сортировочных центров и складов на территории ЦА. Как известно, сегодня основные склады располагаются в России.Он также уточнил, что высокая стоимость доставки определяется прежде всего логистикой – везти товары из России в Ташкент долго, дорого, и по большому счету неудобно.Кроме того, удешевить процесс доставки также позволит цифровизация сервисов.Низкая цифровая грамотность населения – еще один барьер в развитии электронной коммерции в Узбекистане. По мнению экспертов, в решении этой проблемы помогут школы обучения онлайн торговле и повышение доверия через локальную техподдержку, в частности на узбекском языке. Участвовать в этом конечно должны министерство цифровых технологий Узбекистана и банки.Маркетплейсы – одна из тенденций развития глобальной электронной коммерции, поэтому на рынок ЦА приходят различные торговые площадки. Но чтобы они могли работать максимально эффективно и развивать экономику, государство должно активно участвовать в этом процессе, считают участники международного форума. Это подразумевает в том числе гармонизацию законодательства, упрощение логистики, улучшение инфраструктуры, обеспечение стабильной работы интернета.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан маркетплейсы развитие глобальная электронная торговля