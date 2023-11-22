https://uz.sputniknews.ru/20231122/uzbekistan-strany-vneshnetorgovyy-oborot-41179904.html
Топ-10 торговых партнеров Узбекистана
Топ-10 торговых партнеров Узбекистана
Агентство статистики опубликовало список государств-партнеров республики со значительной долей внешнеторгового оборота.
2023-11-22T16:49+0500
2023-11-22T16:49+0500
2023-11-22T18:20+0500
узбекистан
торговля
страны
экспорт
импорт
инфографика
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В январе — октябре 2023 года внешнеторговый оборот Узбекистана (ВТО) достиг $51,0 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $10,3 млрд или на 25,2%Из общего объема ВТО экспорт составил $20,5 млрд (рост 29,1 %), а импорт – $30,5 млрд (рост 22,7%).На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговлю со 198 странами.Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (21,2%), Россией (15,6%), Казахстаном (7,0%), Турцией (5,1%) и Республикой Корея (3,7%). Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан страны торговля агентство статистики внешнеторговый оборот
узбекистан страны торговля агентство статистики внешнеторговый оборот
Топ-10 торговых партнеров Узбекистана
16:49 22.11.2023 (обновлено: 18:20 22.11.2023)
Агентство статистики опубликовало список государств-партнеров республики со значительной долей внешнеторгового оборота.
В январе — октябре 2023 года внешнеторговый оборот Узбекистана (ВТО) достиг $51,0 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $10,3 млрд или на 25,2%
Из общего объема ВТО экспорт составил $20,5 млрд (рост 29,1 %), а импорт – $30,5 млрд (рост 22,7%).
На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговлю со 198 странами.
Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (21,2%), Россией (15,6%), Казахстаном (7,0%), Турцией (5,1%) и Республикой Корея (3,7%). Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.