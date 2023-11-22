https://uz.sputniknews.ru/20231122/zapad-proksi-voyny-postsovetskoye-prostranstvo-41172315.html

Как Запад развязывает прокси-войны на постсоветском пространстве

Как Запад развязывает прокси-войны на постсоветском пространстве

Как отличить реальную информацию от "вбросов" и информационных диверсий, какие нарративы информационных прокси-войн отрабатываются в текущей обстановке Западом

2023-11-22T14:54+0500

2023-11-22T14:54+0500

2023-11-22T15:05+0500

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В ходе видеомоста Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси, который прошел на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан речь шла об опасности технологий Запада по манипулированию сознанием граждан и их потенциальных последствиях. Участники обсудили стратегии противостояния инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья.Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков рассказал о главных нарративах информационных прокси-войн, которые отрабатываются в нынешней обстановке Западом на территории стран постсоветского пространства.По его словам, религия – очень важный инструмент для разжигания вражды между соседями. В качестве примера эксперт привел конфликт между суннитами и шиитами.Тематика общего прошлого постсоветских стран очень удобна западным политтехнологам для раскачивания ситуации, указал эксперт."Тема голодомора, например. Она "качается" далеко не только на Украине, но и в других республиках", — напомнил Егорченков.В связи с этим, он указал на необходимость развивать "информационную гигиену", учить молодежь работать с поступающей информацией, чтобы она могла её анализировать, особенно если эта информация несет эмоциональный заряд.По его мнению, для защиты граждан от информационного "вброса" постсоветским республикам необходимо сформулировать чёткие, непротиворечивые и отвечающие совместным интересам евразийских государств ответы.Свой вариант борьбы в таких войнах выдвинул старший научный сотрудник института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров. Он предложил использовать нарративы, связанные с людьми и личностями, которые связывают две страны.По его словам, позитивный образ государства создают лучшие представители народа.В качестве примера он привел Эдварда Ртвеладзе – одного из основоположников узбекской археологии, который является уроженцем грузинского города Боржоми."Он был академиком трех академий – Узбекистана, Грузии и России. Живая фигура трехсторонних контактов", подчеркнул Назаров.Продолжая тему межнациональных связей, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев отметил интересную идею узбекских СМИ.“Как внести ноту позитива межгосударственные отношения между странами и народами СНГ? Недавно был в Бухаре. Одна из фишек местной региональной прессы — рассказать предания о Ходже Насреддине в форме рэпа. Это очень круто продается в соцсетях. Это шедеврально и креативно”, — поделился впечатлениями Кривошеев.

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запад прокси-войны постсоветское пространство вбросы реальная информация отличия