Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231122/zapad-proksi-voyny-postsovetskoye-prostranstvo-41172315.html
Как Запад развязывает прокси-войны на постсоветском пространстве
Как Запад развязывает прокси-войны на постсоветском пространстве
Как отличить реальную информацию от "вбросов" и информационных диверсий, какие нарративы информационных прокси-войн отрабатываются в текущей обстановке Западом
2023-11-22T14:54+0500
2023-11-22T15:05+0500
видео
пресс-центр
общество
соцсети
узбекистан
москва
минск
ереван
ташкент
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/16/41171954_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65c1bf42b1c18fb818d44a9217dc3f69.jpg
В ходе видеомоста Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси, который прошел на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан речь шла об опасности технологий Запада по манипулированию сознанием граждан и их потенциальных последствиях. Участники обсудили стратегии противостояния инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья.Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков рассказал о главных нарративах информационных прокси-войн, которые отрабатываются в нынешней обстановке Западом на территории стран постсоветского пространства.По его словам, религия – очень важный инструмент для разжигания вражды между соседями. В качестве примера эксперт привел конфликт между суннитами и шиитами.Тематика общего прошлого постсоветских стран очень удобна западным политтехнологам для раскачивания ситуации, указал эксперт."Тема голодомора, например. Она "качается" далеко не только на Украине, но и в других республиках", — напомнил Егорченков.В связи с этим, он указал на необходимость развивать "информационную гигиену", учить молодежь работать с поступающей информацией, чтобы она могла её анализировать, особенно если эта информация несет эмоциональный заряд.По его мнению, для защиты граждан от информационного "вброса" постсоветским республикам необходимо сформулировать чёткие, непротиворечивые и отвечающие совместным интересам евразийских государств ответы.Свой вариант борьбы в таких войнах выдвинул старший научный сотрудник института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров. Он предложил использовать нарративы, связанные с людьми и личностями, которые связывают две страны.По его словам, позитивный образ государства создают лучшие представители народа.В качестве примера он привел Эдварда Ртвеладзе – одного из основоположников узбекской археологии, который является уроженцем грузинского города Боржоми."Он был академиком трех академий – Узбекистана, Грузии и России. Живая фигура трехсторонних контактов", подчеркнул Назаров.Продолжая тему межнациональных связей, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев отметил интересную идею узбекских СМИ.“Как внести ноту позитива межгосударственные отношения между странами и народами СНГ? Недавно был в Бухаре. Одна из фишек местной региональной прессы — рассказать предания о Ходже Насреддине в форме рэпа. Это очень круто продается в соцсетях. Это шедеврально и креативно”, — поделился впечатлениями Кривошеев.
узбекистан
минск
ереван
ташкент
тбилиси
астана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/16/41171954_91:0:1531:1080_1920x0_80_0_0_49b831d326224059b97615984c1d31df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
запад прокси-войны постсоветское пространство вбросы реальная информация отличия
запад прокси-войны постсоветское пространство вбросы реальная информация отличия

Как Запад развязывает прокси-войны на постсоветском пространстве

14:54 22.11.2023 (обновлено: 15:05 22.11.2023)
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Продюсер
Все материалы
Эксперты рассказали, к чему в результате могут привести информационные манипуляции Запада, а также об их масштабе, о том, чем опасны противоречивые факты или недостаток сведений, заставляющий пользователя додумывать в нужном манипуляторам ключе.
В ходе видеомоста Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси, который прошел на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан речь шла об опасности технологий Запада по манипулированию сознанием граждан и их потенциальных последствиях. Участники обсудили стратегии противостояния инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья.
Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков рассказал о главных нарративах информационных прокси-войн, которые отрабатываются в нынешней обстановке Западом на территории стран постсоветского пространства.

"Под каток идут – политика, религия, историческая память народов и государств", — сказал Егорченков.

По его словам, религия – очень важный инструмент для разжигания вражды между соседями. В качестве примера эксперт привел конфликт между суннитами и шиитами.
Тематика общего прошлого постсоветских стран очень удобна западным политтехнологам для раскачивания ситуации, указал эксперт.
"Тема голодомора, например. Она "качается" далеко не только на Украине, но и в других республиках", — напомнил Егорченков.
В связи с этим, он указал на необходимость развивать "информационную гигиену", учить молодежь работать с поступающей информацией, чтобы она могла её анализировать, особенно если эта информация несет эмоциональный заряд.
"Закроете "Тик-Ток", появится "Пинг-понг". Деструктивные нарративы детям будут распространять через игровые приставки. Дело не в платформе, а в создании встречного вала информации, которая будет заставлять молодых задуматься: а правда ли то, что он видит в Тик-Токе или на других платформах”, — пояснил Егорченков.
По его мнению, для защиты граждан от информационного "вброса" постсоветским республикам необходимо сформулировать чёткие, непротиворечивые и отвечающие совместным интересам евразийских государств ответы.

"Тогда раскачать нас будет сложно. Если мы будем к этому готовы, то нам и раннее предупреждение угроз не потребуется, потому что мы их будем аналитически предсказывать", — добавил эксперт.

Свой вариант борьбы в таких войнах выдвинул старший научный сотрудник института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров. Он предложил использовать нарративы, связанные с людьми и личностями, которые связывают две страны.
© Из личного архива Равшана НазароваРавшан Назаров - доцент кафедры "Иностранные языки и гуманитарные дисциплины" Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Равшан Назаров - доцент кафедры Иностранные языки и гуманитарные дисциплины Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2023
Равшан Назаров - доцент кафедры "Иностранные языки и гуманитарные дисциплины" Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
© Из личного архива Равшана Назарова
По его словам, позитивный образ государства создают лучшие представители народа.
"У нас много представителей армянской, казахской, грузинской, белорусской диаспор. Через знаковые фигуры этих наций, которые одновременно принадлежат двум пространствам, можно создать нарративы для улучшения отношений между странами СНГ", — считает Назаров.
В качестве примера он привел Эдварда Ртвеладзе – одного из основоположников узбекской археологии, который является уроженцем грузинского города Боржоми.
"Он был академиком трех академий – Узбекистана, Грузии и России. Живая фигура трехсторонних контактов", подчеркнул Назаров.
Продолжая тему межнациональных связей, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев отметил интересную идею узбекских СМИ.
“Как внести ноту позитива межгосударственные отношения между странами и народами СНГ? Недавно был в Бухаре. Одна из фишек местной региональной прессы — рассказать предания о Ходже Насреддине в форме рэпа. Это очень круто продается в соцсетях. Это шедеврально и креативно”, — поделился впечатлениями Кривошеев.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0