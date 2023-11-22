Как Запад развязывает прокси-войны на постсоветском пространстве
14:54 22.11.2023 (обновлено: 15:05 22.11.2023)
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Эксперты рассказали, к чему в результате могут привести информационные манипуляции Запада, а также об их масштабе, о том, чем опасны противоречивые факты или недостаток сведений, заставляющий пользователя додумывать в нужном манипуляторам ключе.
В ходе видеомоста Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси, который прошел на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Узбекистан речь шла об опасности технологий Запада по манипулированию сознанием граждан и их потенциальных последствиях. Участники обсудили стратегии противостояния инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья.
Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков рассказал о главных нарративах информационных прокси-войн, которые отрабатываются в нынешней обстановке Западом на территории стран постсоветского пространства.
"Под каток идут – политика, религия, историческая память народов и государств", — сказал Егорченков.
По его словам, религия – очень важный инструмент для разжигания вражды между соседями. В качестве примера эксперт привел конфликт между суннитами и шиитами.
Тематика общего прошлого постсоветских стран очень удобна западным политтехнологам для раскачивания ситуации, указал эксперт.
"Тема голодомора, например. Она "качается" далеко не только на Украине, но и в других республиках", — напомнил Егорченков.
В связи с этим, он указал на необходимость развивать "информационную гигиену", учить молодежь работать с поступающей информацией, чтобы она могла её анализировать, особенно если эта информация несет эмоциональный заряд.
"Закроете "Тик-Ток", появится "Пинг-понг". Деструктивные нарративы детям будут распространять через игровые приставки. Дело не в платформе, а в создании встречного вала информации, которая будет заставлять молодых задуматься: а правда ли то, что он видит в Тик-Токе или на других платформах”, — пояснил Егорченков.
По его мнению, для защиты граждан от информационного "вброса" постсоветским республикам необходимо сформулировать чёткие, непротиворечивые и отвечающие совместным интересам евразийских государств ответы.
"Тогда раскачать нас будет сложно. Если мы будем к этому готовы, то нам и раннее предупреждение угроз не потребуется, потому что мы их будем аналитически предсказывать", — добавил эксперт.
Свой вариант борьбы в таких войнах выдвинул старший научный сотрудник института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров. Он предложил использовать нарративы, связанные с людьми и личностями, которые связывают две страны.
© Из личного архива Равшана НазароваРавшан Назаров - доцент кафедры "Иностранные языки и гуманитарные дисциплины" Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Равшан Назаров - доцент кафедры "Иностранные языки и гуманитарные дисциплины" Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
По его словам, позитивный образ государства создают лучшие представители народа.
"У нас много представителей армянской, казахской, грузинской, белорусской диаспор. Через знаковые фигуры этих наций, которые одновременно принадлежат двум пространствам, можно создать нарративы для улучшения отношений между странами СНГ", — считает Назаров.
В качестве примера он привел Эдварда Ртвеладзе – одного из основоположников узбекской археологии, который является уроженцем грузинского города Боржоми.
"Он был академиком трех академий – Узбекистана, Грузии и России. Живая фигура трехсторонних контактов", подчеркнул Назаров.
Продолжая тему межнациональных связей, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев отметил интересную идею узбекских СМИ.
“Как внести ноту позитива межгосударственные отношения между странами и народами СНГ? Недавно был в Бухаре. Одна из фишек местной региональной прессы — рассказать предания о Ходже Насреддине в форме рэпа. Это очень круто продается в соцсетях. Это шедеврально и креативно”, — поделился впечатлениями Кривошеев.