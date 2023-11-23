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https://uz.sputniknews.ru/20231123/iskusstvennyy-intellekt-elektronnaya-kommertsiya-ispolzovaniye-41207657.html
Они не знают, что говорят с роботом — как используют ИИ в электронной коммерции
Они не знают, что говорят с роботом — как используют ИИ в электронной коммерции
Все больше участников электронной коммерции в Узбекистане — банки, ритейл, финтех компании, маркетплейсы, — стремятся использовать речевую и видеоаналитику, а также умных помощников.
2023-11-23T18:05+0500
2023-11-23T18:25+0500
общество
it-технологии
искусственный интеллект
электронная коммерция
банки
проект
аналитика
бизнес
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О том, почему применение искусственного интеллекта для компаний является важным фактором роста, говорили в Ташкенте. Международный ПЛАС-Форум "RETAIL CENTRAL ASIA" завершился в столице накануне. Одной из самых обсуждаемых была тема искусственного интеллекта в электронной коммерции и ритейле. Участниками тематической сессии стали представители Единого интегратора UZINFOCOM, занимающегося созданием и поддержкой государственных информационных систем, финтех компании, провайдеры и маркетплейсы. Каждый из них поделился личным опытом "сотрудничества" с искусственным интеллектом и рассказал о том, как ИИ повлиял на развитие бизнеса.Искусственный интеллект все активнее применяют для развития электронной коммерции в Узбекистане. Например, в банкинге — для оценки кредитоспособности клиента, а также в биометрии, голосовой и текстовой коммуникации.Как отметили участники форума, искусственный интеллект прошел кратчайший путь — от очень амбициозного проекта будущего до главного направления в цифровых технологиях. И если вначале ИИ часто воспринимали как нечто угрожающее, с появлением чата GPT (генеративный искусственный интеллект), общающегося на человеческом языке, люди стали относиться к нему лояльнее, а применять активнее.По словам руководителя компаний INFOLine Ивана Федякова, различные опросы показывают, что более 70% крупнейших организаций мира нуждаются в технологиях искусственного интеллекта, однако на сегодняшний день ИИ внедрили лишь около 5% из них. Руководители компаний намерены применять искусственный интеллект практически во всех направлениях. Однако большинство планируют использовать ИИ при планировании цепочек поставок, прогнозировании спроса, маркетинге и рекламе, ценообразовании и продвижении товаров и услуг.Так, например, один из лидеров мировой электронной коммерции Amazon оценил, что 30% продаж им удалось добиться благодаря рекомендациям, которые давала нейросеть покупателям, используя историю их предыдущих покупок, рассказал Иван Федяков.Искусственный интеллект активно применяют в удаленной биометрической идентификации для распознавания лиц и их проверки на "живость".В данном случае речь идет о банковском направлении. Онбординг клиентов банка — это знакомство пользователя с продуктом и его преимуществами.Одно из направлений, над которым сегодня работают разработчики интегратора – видеоаналитика, основанная на действии нейронных сетей. Специалисты считают, что такая технология поможет развивать бизнес, а также сделать условия труда на производстве более безопасными, поскольку предусматривает мониторинг безопасности работников и выявление потенциальных угроз.Также она может быть полезна в ритейле (выявление популярных товаров), банкинге (отслеживание клиентского трафика), сфере безопасности (обнаружение подозрительной активности).В рамках форума интегратор представил свое новое решение — MyID Palm.В настоящее время компания запустила пилотный проект с одним из узбекских коммерческих банков, который уже заказал 100 считывателей palm reader.В свою очередь, финтехкомпания Alif Узбекистан представила свою необычную помощницу по имени GulChatAI.Как рассказала управляющий директор компании Муна Шукурова, GulChatAI рассматривает одновременно более 80 параметров клиента — демографических, финансовых, географических. Новая "сотрудница" взяла на себя нагрузку более 60% всего объема рассрочек Alif.Директор по развитию бизнеса компании CyberNet Виталий Акулов рассказал о голосовых роботах. Кстати компания стала резидентом IT-парка в Узбекистане.Сегодня такого робота активно используют в работе с клиентами. Он может самостоятельно продавать товары и услуги или подключить к участию в акции, рассказать о новых продуктах и переключить на оператора в случае заинтересованности клиента. Кроме того, роботу под силу замотивировать клиентов вернуться к использованию сервиса если они решили от него отказаться.Еще одно интересное применение искусственного интеллекта — речевая аналитика.По словам директора 3iTech Дмитрия Макаренко, этот инструментарий позволяет извлечь новые, ценные для бизнеса знания из диалогов сотрудников с клиентами и друг с другом."Речевая аналитика позволяет автоматизировать контроль качества работы сотрудников. Это значит, что каждый диалог автоматически анализируется, — рассказал эксперт. — После этого и сотрудник, и руководитель могут понять над чем стоит поработать. У каждой компании есть стандарты общения, которые закладывают в основу каждого такого проекта".Дмитрий Макаренко также добавил, что речевую аналитику можно эффективно применять в таких сферах как финансы, телеком, ритейл и не только.
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Анна Желиховская
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электронная коммерция использование искусственный интеллект банки ритейл
электронная коммерция использование искусственный интеллект банки ритейл

Они не знают, что говорят с роботом — как используют ИИ в электронной коммерции

18:05 23.11.2023 (обновлено: 18:25 23.11.2023)
© Depositphotos.com / TzidoБиометрическая верификация. Иллюстративное фото
Биометрическая верификация. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2023
© Depositphotos.com / Tzido
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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Эксклюзив
Все больше участников электронной коммерции в Узбекистане — банки, ритейл, финтех компании, маркетплейсы — стремятся использовать речевую и видеоаналитику, а также умных помощников.
О том, почему применение искусственного интеллекта для компаний является важным фактором роста, говорили в Ташкенте. Международный ПЛАС-Форум "RETAIL CENTRAL ASIA" завершился в столице накануне. Одной из самых обсуждаемых была тема искусственного интеллекта в электронной коммерции и ритейле. Участниками тематической сессии стали представители Единого интегратора UZINFOCOM, занимающегося созданием и поддержкой государственных информационных систем, финтех компании, провайдеры и маркетплейсы. Каждый из них поделился личным опытом "сотрудничества" с искусственным интеллектом и рассказал о том, как ИИ повлиял на развитие бизнеса.
Искусственный интеллект все активнее применяют для развития электронной коммерции в Узбекистане. Например, в банкинге — для оценки кредитоспособности клиента, а также в биометрии, голосовой и текстовой коммуникации.
Как отметили участники форума, искусственный интеллект прошел кратчайший путь — от очень амбициозного проекта будущего до главного направления в цифровых технологиях. И если вначале ИИ часто воспринимали как нечто угрожающее, с появлением чата GPT (генеративный искусственный интеллект), общающегося на человеческом языке, люди стали относиться к нему лояльнее, а применять активнее.
По словам руководителя компаний INFOLine Ивана Федякова, различные опросы показывают, что более 70% крупнейших организаций мира нуждаются в технологиях искусственного интеллекта, однако на сегодняшний день ИИ внедрили лишь около 5% из них. Руководители компаний намерены применять искусственный интеллект практически во всех направлениях. Однако большинство планируют использовать ИИ при планировании цепочек поставок, прогнозировании спроса, маркетинге и рекламе, ценообразовании и продвижении товаров и услуг.
Так, например, один из лидеров мировой электронной коммерции Amazon оценил, что 30% продаж им удалось добиться благодаря рекомендациям, которые давала нейросеть покупателям, используя историю их предыдущих покупок, рассказал Иван Федяков.
Искусственный интеллект активно применяют в удаленной биометрической идентификации для распознавания лиц и их проверки на "живость".
"В данном секторе рынок превышает $27 млрд только в 2023 году и эти цифры растут. Это обусловлено спросом на безопасные и удобные процессы онбординга", — рассказал руководитель департамента экспорта Единого интегратора UZINFOCOM Тимур Мияссаров.
В данном случае речь идет о банковском направлении. Онбординг клиентов банка — это знакомство пользователя с продуктом и его преимуществами.
Одно из направлений, над которым сегодня работают разработчики интегратора – видеоаналитика, основанная на действии нейронных сетей. Специалисты считают, что такая технология поможет развивать бизнес, а также сделать условия труда на производстве более безопасными, поскольку предусматривает мониторинг безопасности работников и выявление потенциальных угроз.
Также она может быть полезна в ритейле (выявление популярных товаров), банкинге (отслеживание клиентского трафика), сфере безопасности (обнаружение подозрительной активности).
В рамках форума интегратор представил свое новое решение — MyID Palm.
"На сегодняшний день это максимально безопасный способ биометрической идентификации. Это не только безопасно, но еще и быстро. Инфракрасный 2D-сканнер сканирует не только вены на ладонях, но и кровоток. Это значительно сокращает возможность украсть персональные данные", — объяснил Тимур Мияссаров.
В настоящее время компания запустила пилотный проект с одним из узбекских коммерческих банков, который уже заказал 100 считывателей palm reader.
В свою очередь, финтехкомпания Alif Узбекистан представила свою необычную помощницу по имени GulChatAI.
Как рассказала управляющий директор компании Муна Шукурова, GulChatAI рассматривает одновременно более 80 параметров клиента — демографических, финансовых, географических. Новая "сотрудница" взяла на себя нагрузку более 60% всего объема рассрочек Alif.
"Для принятия решения ей нужно 25 секунд — это время для сбора данных. GulChatAI умеет моментально принимать правильные решения, поэтому уровень просроченных кредитов у нее составляет лишь 0,3%, в то время как средний показатель на рынке Узбекистана — от 2% до 5%”, — объяснила Муна Шукурова.
Директор по развитию бизнеса компании CyberNet Виталий Акулов рассказал о голосовых роботах. Кстати компания стала резидентом IT-парка в Узбекистане.
"Самые сильные стороны, наверное, всех роботов — это слабые стороны людей. Роботу не нужны отпуск, больничный, у него всегда хорошее настроение, потому что утром он не поругался ни с женой, ни с мужем, а также у него не болеют дети", — начал свое выступление на форуме Акулов.
Сегодня такого робота активно используют в работе с клиентами. Он может самостоятельно продавать товары и услуги или подключить к участию в акции, рассказать о новых продуктах и переключить на оператора в случае заинтересованности клиента. Кроме того, роботу под силу замотивировать клиентов вернуться к использованию сервиса если они решили от него отказаться.
"Подавляющее большинство клиентов не подозревают, что общаются с роботом. А в случаях, когда догадываются – значит остались вопросы, на которые мы не научили робота отвечать. Поэтому это связано с недоработкой создателей, а не самого робота", — объяснил Акулов.
Еще одно интересное применение искусственного интеллекта — речевая аналитика.
По словам директора 3iTech Дмитрия Макаренко, этот инструментарий позволяет извлечь новые, ценные для бизнеса знания из диалогов сотрудников с клиентами и друг с другом.
"Речевая аналитика позволяет автоматизировать контроль качества работы сотрудников. Это значит, что каждый диалог автоматически анализируется, — рассказал эксперт. — После этого и сотрудник, и руководитель могут понять над чем стоит поработать. У каждой компании есть стандарты общения, которые закладывают в основу каждого такого проекта".
Дмитрий Макаренко также добавил, что речевую аналитику можно эффективно применять в таких сферах как финансы, телеком, ритейл и не только.
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