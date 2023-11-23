https://uz.sputniknews.ru/20231123/iskusstvennyy-intellekt-elektronnaya-kommertsiya-ispolzovaniye-41207657.html

Они не знают, что говорят с роботом — как используют ИИ в электронной коммерции

Они не знают, что говорят с роботом — как используют ИИ в электронной коммерции

Все больше участников электронной коммерции в Узбекистане — банки, ритейл, финтех компании, маркетплейсы, — стремятся использовать речевую и видеоаналитику, а также умных помощников.

2023-11-23T18:05+0500

2023-11-23T18:05+0500

2023-11-23T18:25+0500

общество

it-технологии

искусственный интеллект

электронная коммерция

банки

проект

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бизнес

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О том, почему применение искусственного интеллекта для компаний является важным фактором роста, говорили в Ташкенте. Международный ПЛАС-Форум "RETAIL CENTRAL ASIA" завершился в столице накануне. Одной из самых обсуждаемых была тема искусственного интеллекта в электронной коммерции и ритейле. Участниками тематической сессии стали представители Единого интегратора UZINFOCOM, занимающегося созданием и поддержкой государственных информационных систем, финтех компании, провайдеры и маркетплейсы. Каждый из них поделился личным опытом "сотрудничества" с искусственным интеллектом и рассказал о том, как ИИ повлиял на развитие бизнеса.Искусственный интеллект все активнее применяют для развития электронной коммерции в Узбекистане. Например, в банкинге — для оценки кредитоспособности клиента, а также в биометрии, голосовой и текстовой коммуникации.Как отметили участники форума, искусственный интеллект прошел кратчайший путь — от очень амбициозного проекта будущего до главного направления в цифровых технологиях. И если вначале ИИ часто воспринимали как нечто угрожающее, с появлением чата GPT (генеративный искусственный интеллект), общающегося на человеческом языке, люди стали относиться к нему лояльнее, а применять активнее.По словам руководителя компаний INFOLine Ивана Федякова, различные опросы показывают, что более 70% крупнейших организаций мира нуждаются в технологиях искусственного интеллекта, однако на сегодняшний день ИИ внедрили лишь около 5% из них. Руководители компаний намерены применять искусственный интеллект практически во всех направлениях. Однако большинство планируют использовать ИИ при планировании цепочек поставок, прогнозировании спроса, маркетинге и рекламе, ценообразовании и продвижении товаров и услуг.Так, например, один из лидеров мировой электронной коммерции Amazon оценил, что 30% продаж им удалось добиться благодаря рекомендациям, которые давала нейросеть покупателям, используя историю их предыдущих покупок, рассказал Иван Федяков.Искусственный интеллект активно применяют в удаленной биометрической идентификации для распознавания лиц и их проверки на "живость".В данном случае речь идет о банковском направлении. Онбординг клиентов банка — это знакомство пользователя с продуктом и его преимуществами.Одно из направлений, над которым сегодня работают разработчики интегратора – видеоаналитика, основанная на действии нейронных сетей. Специалисты считают, что такая технология поможет развивать бизнес, а также сделать условия труда на производстве более безопасными, поскольку предусматривает мониторинг безопасности работников и выявление потенциальных угроз.Также она может быть полезна в ритейле (выявление популярных товаров), банкинге (отслеживание клиентского трафика), сфере безопасности (обнаружение подозрительной активности).В рамках форума интегратор представил свое новое решение — MyID Palm.В настоящее время компания запустила пилотный проект с одним из узбекских коммерческих банков, который уже заказал 100 считывателей palm reader.В свою очередь, финтехкомпания Alif Узбекистан представила свою необычную помощницу по имени GulChatAI.Как рассказала управляющий директор компании Муна Шукурова, GulChatAI рассматривает одновременно более 80 параметров клиента — демографических, финансовых, географических. Новая "сотрудница" взяла на себя нагрузку более 60% всего объема рассрочек Alif.Директор по развитию бизнеса компании CyberNet Виталий Акулов рассказал о голосовых роботах. Кстати компания стала резидентом IT-парка в Узбекистане.Сегодня такого робота активно используют в работе с клиентами. Он может самостоятельно продавать товары и услуги или подключить к участию в акции, рассказать о новых продуктах и переключить на оператора в случае заинтересованности клиента. Кроме того, роботу под силу замотивировать клиентов вернуться к использованию сервиса если они решили от него отказаться.Еще одно интересное применение искусственного интеллекта — речевая аналитика.По словам директора 3iTech Дмитрия Макаренко, этот инструментарий позволяет извлечь новые, ценные для бизнеса знания из диалогов сотрудников с клиентами и друг с другом."Речевая аналитика позволяет автоматизировать контроль качества работы сотрудников. Это значит, что каждый диалог автоматически анализируется, — рассказал эксперт. — После этого и сотрудник, и руководитель могут понять над чем стоит поработать. У каждой компании есть стандарты общения, которые закладывают в основу каждого такого проекта".Дмитрий Макаренко также добавил, что речевую аналитику можно эффективно применять в таких сферах как финансы, телеком, ритейл и не только.

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2023

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электронная коммерция использование искусственный интеллект банки ритейл