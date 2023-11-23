Они не знают, что говорят с роботом — как используют ИИ в электронной коммерции
18:05 23.11.2023 (обновлено: 18:25 23.11.2023)
© Depositphotos.com / TzidoБиометрическая верификация. Иллюстративное фото
© Depositphotos.com / Tzido
Эксклюзив
Все больше участников электронной коммерции в Узбекистане — банки, ритейл, финтех компании, маркетплейсы — стремятся использовать речевую и видеоаналитику, а также умных помощников.
О том, почему применение искусственного интеллекта для компаний является важным фактором роста, говорили в Ташкенте. Международный ПЛАС-Форум "RETAIL CENTRAL ASIA" завершился в столице накануне. Одной из самых обсуждаемых была тема искусственного интеллекта в электронной коммерции и ритейле. Участниками тематической сессии стали представители Единого интегратора UZINFOCOM, занимающегося созданием и поддержкой государственных информационных систем, финтех компании, провайдеры и маркетплейсы. Каждый из них поделился личным опытом "сотрудничества" с искусственным интеллектом и рассказал о том, как ИИ повлиял на развитие бизнеса.
Искусственный интеллект все активнее применяют для развития электронной коммерции в Узбекистане. Например, в банкинге — для оценки кредитоспособности клиента, а также в биометрии, голосовой и текстовой коммуникации.
Как отметили участники форума, искусственный интеллект прошел кратчайший путь — от очень амбициозного проекта будущего до главного направления в цифровых технологиях. И если вначале ИИ часто воспринимали как нечто угрожающее, с появлением чата GPT (генеративный искусственный интеллект), общающегося на человеческом языке, люди стали относиться к нему лояльнее, а применять активнее.
По словам руководителя компаний INFOLine Ивана Федякова, различные опросы показывают, что более 70% крупнейших организаций мира нуждаются в технологиях искусственного интеллекта, однако на сегодняшний день ИИ внедрили лишь около 5% из них. Руководители компаний намерены применять искусственный интеллект практически во всех направлениях. Однако большинство планируют использовать ИИ при планировании цепочек поставок, прогнозировании спроса, маркетинге и рекламе, ценообразовании и продвижении товаров и услуг.
Так, например, один из лидеров мировой электронной коммерции Amazon оценил, что 30% продаж им удалось добиться благодаря рекомендациям, которые давала нейросеть покупателям, используя историю их предыдущих покупок, рассказал Иван Федяков.
Искусственный интеллект активно применяют в удаленной биометрической идентификации для распознавания лиц и их проверки на "живость".
"В данном секторе рынок превышает $27 млрд только в 2023 году и эти цифры растут. Это обусловлено спросом на безопасные и удобные процессы онбординга", — рассказал руководитель департамента экспорта Единого интегратора UZINFOCOM Тимур Мияссаров.
В данном случае речь идет о банковском направлении. Онбординг клиентов банка — это знакомство пользователя с продуктом и его преимуществами.
Одно из направлений, над которым сегодня работают разработчики интегратора – видеоаналитика, основанная на действии нейронных сетей. Специалисты считают, что такая технология поможет развивать бизнес, а также сделать условия труда на производстве более безопасными, поскольку предусматривает мониторинг безопасности работников и выявление потенциальных угроз.
Также она может быть полезна в ритейле (выявление популярных товаров), банкинге (отслеживание клиентского трафика), сфере безопасности (обнаружение подозрительной активности).
В рамках форума интегратор представил свое новое решение — MyID Palm.
"На сегодняшний день это максимально безопасный способ биометрической идентификации. Это не только безопасно, но еще и быстро. Инфракрасный 2D-сканнер сканирует не только вены на ладонях, но и кровоток. Это значительно сокращает возможность украсть персональные данные", — объяснил Тимур Мияссаров.
В настоящее время компания запустила пилотный проект с одним из узбекских коммерческих банков, который уже заказал 100 считывателей palm reader.
В свою очередь, финтехкомпания Alif Узбекистан представила свою необычную помощницу по имени GulChatAI.
Как рассказала управляющий директор компании Муна Шукурова, GulChatAI рассматривает одновременно более 80 параметров клиента — демографических, финансовых, географических. Новая "сотрудница" взяла на себя нагрузку более 60% всего объема рассрочек Alif.
"Для принятия решения ей нужно 25 секунд — это время для сбора данных. GulChatAI умеет моментально принимать правильные решения, поэтому уровень просроченных кредитов у нее составляет лишь 0,3%, в то время как средний показатель на рынке Узбекистана — от 2% до 5%”, — объяснила Муна Шукурова.
Директор по развитию бизнеса компании CyberNet Виталий Акулов рассказал о голосовых роботах. Кстати компания стала резидентом IT-парка в Узбекистане.
"Самые сильные стороны, наверное, всех роботов — это слабые стороны людей. Роботу не нужны отпуск, больничный, у него всегда хорошее настроение, потому что утром он не поругался ни с женой, ни с мужем, а также у него не болеют дети", — начал свое выступление на форуме Акулов.
Сегодня такого робота активно используют в работе с клиентами. Он может самостоятельно продавать товары и услуги или подключить к участию в акции, рассказать о новых продуктах и переключить на оператора в случае заинтересованности клиента. Кроме того, роботу под силу замотивировать клиентов вернуться к использованию сервиса если они решили от него отказаться.
"Подавляющее большинство клиентов не подозревают, что общаются с роботом. А в случаях, когда догадываются – значит остались вопросы, на которые мы не научили робота отвечать. Поэтому это связано с недоработкой создателей, а не самого робота", — объяснил Акулов.
Еще одно интересное применение искусственного интеллекта — речевая аналитика.
По словам директора 3iTech Дмитрия Макаренко, этот инструментарий позволяет извлечь новые, ценные для бизнеса знания из диалогов сотрудников с клиентами и друг с другом.
"Речевая аналитика позволяет автоматизировать контроль качества работы сотрудников. Это значит, что каждый диалог автоматически анализируется, — рассказал эксперт. — После этого и сотрудник, и руководитель могут понять над чем стоит поработать. У каждой компании есть стандарты общения, которые закладывают в основу каждого такого проекта".
Дмитрий Макаренко также добавил, что речевую аналитику можно эффективно применять в таких сферах как финансы, телеком, ритейл и не только.