https://uz.sputniknews.ru/20231123/migranty-kolyma-zapret-upravleniye-obschestvennyy-transport-41206640.html

Мигрантам на Колыме на год запретили управлять общественным транспортом

Мигрантам на Колыме на год запретили управлять общественным транспортом

Запрет касается пассажирских перевозок в такси и автобусах в 2024 году. Кроме того, транспортные компании должны уволить мигрантов в трехмесячный срок.

2023-11-23T17:12+0500

2023-11-23T17:12+0500

2023-11-23T18:10+0500

миграция

россия

общественный транспорт

запрет

вождение

перевозки

такси

автобусы

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, запрещающий в 2024 году привлекать иностранцев к работе по патентам в такси и арендованных легковых автомобилях, а также к регулярным перевозкам на автобусах, сообщает РИА Новости.В приложении № 1 к указу перечислены пассажирские перевозки в такси и автобусах. Уволить мигрантов транспортные компании должны в трехмесячный срок.

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