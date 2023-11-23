https://uz.sputniknews.ru/20231123/migranty-kolyma-zapret-upravleniye-obschestvennyy-transport-41206640.html
Мигрантам на Колыме на год запретили управлять общественным транспортом
Мигрантам на Колыме на год запретили управлять общественным транспортом
Запрет касается пассажирских перевозок в такси и автобусах в 2024 году. Кроме того, транспортные компании должны уволить мигрантов в трехмесячный срок.
2023-11-23T17:12+0500
2023-11-23T17:12+0500
2023-11-23T18:10+0500
миграция
россия
общественный транспорт
запрет
вождение
перевозки
такси
автобусы
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, запрещающий в 2024 году привлекать иностранцев к работе по патентам в такси и арендованных легковых автомобилях, а также к регулярным перевозкам на автобусах, сообщает РИА Новости.В приложении № 1 к указу перечислены пассажирские перевозки в такси и автобусах. Уволить мигрантов транспортные компании должны в трехмесячный срок.
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мигранты колыма запрет управление общественный транспорт такси автобусы
мигранты колыма запрет управление общественный транспорт такси автобусы
Мигрантам на Колыме на год запретили управлять общественным транспортом
17:12 23.11.2023 (обновлено: 18:10 23.11.2023)
Запрет касается пассажирских перевозок в такси и автобусах. Кроме того, транспортные компании должны уволить мигрантов в трехмесячный срок.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, запрещающий в 2024 году привлекать иностранцев к работе по патентам в такси и арендованных легковых автомобилях, а также к регулярным перевозкам на автобусах, сообщает РИА Новости
.
"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам деятельности согласно приложению № 1 к настоящему указу", — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации правительства региона.
В приложении № 1 к указу перечислены пассажирские перевозки в такси и автобусах. Уволить мигрантов транспортные компании должны в трехмесячный срок.