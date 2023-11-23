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https://uz.sputniknews.ru/20231123/migranty-kolyma-zapret-upravleniye-obschestvennyy-transport-41206640.html
Мигрантам на Колыме на год запретили управлять общественным транспортом
Мигрантам на Колыме на год запретили управлять общественным транспортом
Запрет касается пассажирских перевозок в такси и автобусах в 2024 году. Кроме того, транспортные компании должны уволить мигрантов в трехмесячный срок.
2023-11-23T17:12+0500
2023-11-23T18:10+0500
миграция
россия
общественный транспорт
запрет
вождение
перевозки
такси
автобусы
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, запрещающий в 2024 году привлекать иностранцев к работе по патентам в такси и арендованных легковых автомобилях, а также к регулярным перевозкам на автобусах, сообщает РИА Новости.В приложении № 1 к указу перечислены пассажирские перевозки в такси и автобусах. Уволить мигрантов транспортные компании должны в трехмесячный срок.
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мигранты колыма запрет управление общественный транспорт такси автобусы
мигранты колыма запрет управление общественный транспорт такси автобусы

Мигрантам на Колыме на год запретили управлять общественным транспортом

17:12 23.11.2023 (обновлено: 18:10 23.11.2023)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТакси. Иллюстративное фото
Такси. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Запрет касается пассажирских перевозок в такси и автобусах. Кроме того, транспортные компании должны уволить мигрантов в трехмесячный срок.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, запрещающий в 2024 году привлекать иностранцев к работе по патентам в такси и арендованных легковых автомобилях, а также к регулярным перевозкам на автобусах, сообщает РИА Новости.

"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам деятельности согласно приложению № 1 к настоящему указу", — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации правительства региона.

В приложении № 1 к указу перечислены пассажирские перевозки в такси и автобусах. Уволить мигрантов транспортные компании должны в трехмесячный срок.
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