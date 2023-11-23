https://uz.sputniknews.ru/20231123/mikrozaymy-v-bankax-uzbekistana-v-2023-godu--usloviya-41210255.html

Микрозаймы в банках Узбекистана в 2023 году – условия

Микрозаймы в банках Узбекистана в 2023 году – условия

В 2024 году максимальная сумма микрозайма увеличится с 50 до 100 млн сумов. Указ об этом подписал президент страны. Sputnik Узбекистан рассказывает об условиях получения микрозайма в банках Узбекистана в текущем году.

2023-11-23T21:09+0500

2023-11-23T21:09+0500

2023-11-23T21:09+0500

общество

узбекистан

банк

микрокредит

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Столкнувшись с проблемой нехватки денег на различные цели, узбекистанцы могут получить микрозайм в банке. Такой вид займа отличается небольшим сроком кредита и простой процедурой оформления. Какие банки и на каких условиях выдают микрозаймы, какие для этого нужны документы, рассказываем в материале Sputnik Узбекистан.Микрозаймы в банках УзбекистанаУзнацбанкБанк выдает микрозайм только участникам зарплатного проекта и сотрудникам бюджетных организаций.УзпромстройбанкДля получения микрозайма обязательно иметь карту банка.АгробанкБанк выдает микрозайм физлицам с постоянным доходом.МикрокредитбанкНародный банкТуронбанкГарант банкИпак Йули банкZiraat Bank UzbekistanТрастбанкБанк выдает микрозаймы клиентам с постоянным доходом, самозанятым и работникам системы образования и здравоохранения со стажем работы от 1 года.Ипотека-банкКДБ Банк УзбекистанПолучить кредит в банке могут только сотрудники организаций - корпоративных клиентов Банка, имеющих основной счет в банке.InFinBank|Asia Alliance BankУсловия по программе "Фурсат":Ориент Финанс банкУсловия по программе Микрозайм PRO:Мадад Инвест БанкУсловия по программе: "Madad-1":Tenge BankУсловия по программе Микрозайм Life:TBC BankAnor BankОтметим, что получить микрозайм в новом размере можно будет с начала 2024 года. Пока во всех банках программы микрозайма доступны с предельным размером в 50 млн. сумов.

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