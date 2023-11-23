Микрозаймы в банках Узбекистана в 2023 году – условия
© Sputnik / Зафар ХалиловУзбекский сум. Иллюстративное фото
© Sputnik / Зафар Халилов
В 2024 году максимальная сумма микрозайма увеличится с 50 до 100 млн сумов. Указ об этом подписал президент страны. Sputnik Узбекистан рассказывает об условиях получения микрозайма в банках Узбекистана в текущем году.
Столкнувшись с проблемой нехватки денег на различные цели, узбекистанцы могут получить микрозайм в банке. Такой вид займа отличается небольшим сроком кредита и простой процедурой оформления. Какие банки и на каких условиях выдают микрозаймы, какие для этого нужны документы, рассказываем в материале Sputnik Узбекистан.
Микрозаймы в банках Узбекистана
Узнацбанк
Банк выдает микрозайм только участникам зарплатного проекта и сотрудникам бюджетных организаций.
Банк выдает микрозайм только участникам зарплатного проекта и сотрудникам бюджетных организаций.
процентная ставка: 26 - 28%;
документы: паспорт, документы на недвижимость;
сумма финансирования: до 50 млн сумов;
срок кредита: от 24 до 36 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: поручитель, залог имущества, страховой полис по невозврату кредита.
Узпромстройбанк
Для получения микрозайма обязательно иметь карту банка.
Для получения микрозайма обязательно иметь карту банка.
процентная ставка: 31 - 34%;
документы: паспорт или ID-карта, документы на недвижимость;
сумма финансирования: от 2 до 50 млн сумов;
срок кредита: от 14 до 48 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: поручитель, залог имущества, страховой полис по невозврату кредита.
Агробанк
Банк выдает микрозайм физлицам с постоянным доходом.
Банк выдает микрозайм физлицам с постоянным доходом.
процентная ставка: 27 - 28%;
документы: паспорт или ID-карта;
сумма финансирования: до 50 млн сумов;
срок кредита: от 24 до 36 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: поручитель, залог имущества, страховой полис по невозврату кредита.
Микрокредитбанк
процентная ставка: 26, 27, 28%;
документы: паспорт или ID-карта, справка о постоянном доходе, документы по обеспечению кредита;
сумма финансирования: до 50 млн сумов;
срок кредита: от 12 до 36 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: поручитель, страховой полис по невозврату кредита.
Народный банк
процентная ставка: 23%;
документы: паспорт или ID-карта, справка о доходах;
сумма финансирования: до 30 млн сумов;
срок кредита: до 24 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: поручитель.
Туронбанк
процентная ставка: 29 – 29,9%;
документы: паспорт или ID-карта, справка о доходах;
сумма финансирования: до 50 млн сумов;
срок кредита: до 36 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: поручитель, страховой полис по невозврату кредита, залог имущества.
Гарант банк
процентная ставка: от 32% до 36%;
документы: паспорт или ID-карта, справка о доходах;
сумма финансирования: до 50 млн сумов;
срок кредита: до 36 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: поручитель, залог имущества.
Ипак Йули банк
процентная ставка: 27,99%;
документы: паспорт или ID-карта, паспорт поручителя, документ об оценке залога;
сумма финансирования: до 50 млн сумов;
срок кредита: от 12 до 36 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: поручитель, залог имущества.
Ziraat Bank Uzbekistan
процентная ставка: от 23.75% до 26%;
документы: паспорт или ID-карта
сумма финансирования: до 50 млн сумов;
срок кредита: от 12 до 36 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: залог движимого или недвижимого имущества.
Трастбанк
Банк выдает микрозаймы клиентам с постоянным доходом, самозанятым и работникам системы образования и здравоохранения со стажем работы от 1 года.
Банк выдает микрозаймы клиентам с постоянным доходом, самозанятым и работникам системы образования и здравоохранения со стажем работы от 1 года.
процентная ставка: от 23.99% до 27,99%;
документы: паспорт или ID-карта, справка о доходах;
сумма финансирования: до 50 млн сумов;
срок кредита: от 12 до 36 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: поручитель, залог движимого или недвижимого имущества, страховой полис по невозврату кредита.
Ипотека-банк
процентная ставка: от 32% до 37%;
документы: паспорт или ID-карта;
сумма финансирования: до 50 млн сумов;
срок кредита: до 36 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: поручитель при сумме микрозайма более 30 млн сумов.
КДБ Банк Узбекистан
Получить кредит в банке могут только сотрудники организаций - корпоративных клиентов Банка, имеющих основной счет в банке.
Получить кредит в банке могут только сотрудники организаций - корпоративных клиентов Банка, имеющих основной счет в банке.
процентная ставка: от 30 до 32%;
документы: паспорт или ID-карта;
сумма финансирования: до 50 млн сумов;
срок кредита: до 36 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: поручитель, залог движимого или недвижимого имущества, страховой полис по невозврату кредита.
InFinBank
процентная ставка: от 29,99 до 47,99%;
документы: паспорт или ID-карта, заработная пластиковая карта, документы по обеспечению;
сумма финансирования: от 20 до 50 млн сумов;
срок кредита: до 36 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: поручитель, залог имущества, страховой полис по невозврату кредита.
|Asia Alliance Bank
Условия по программе "Фурсат":
Условия по программе "Фурсат":
процентная ставка: от 23,99%;
документы: паспорт или ID-карта, справка о доходах, страховой полис;
сумма финансирования: до 50 млн сумов;
срок кредита: до 12 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: нужен поручитель, если сумма займа до 20 млн сумов. Страховой полис или ликвидное обеспечение не менее 125% от суммы кредита. При сумме займа более 40 млн сумов, требуется ликвидное обеспечение не менее 125% от суммы кредита.
Ориент Финанс банк
Условия по программе Микрозайм PRO:
Условия по программе Микрозайм PRO:
процентная ставка: 24%;
документы: паспорт или ID-карта;
сумма финансирования: до 50 млн сумов;
срок кредита: до 36 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: движимое или недвижимое имущество (нежилое).
Мадад Инвест Банк
Условия по программе: "Madad-1":
Условия по программе: "Madad-1":
процентная ставка: 33%;
документы: паспорт или ID-карта;
сумма финансирования: от 1 млн до 50 млн сумов;
срок кредита: от 12 до 24 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: поручительство 3 физических лиц при сумме займа до 10 млн, залог имущества при сумме займа более 10 млн.
Tenge Bank
Условия по программе Микрозайм Life:
Условия по программе Микрозайм Life:
процентная ставка: 31.9%;
документы: паспорт или ID-карта;
сумма финансирования: от 5 млн до 30 млн сумов;
срок кредита: от 13 до 24 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: договор страхования.
TBC Bank
процентная ставка: от 28 до 34%;
документы: не требуются, необходимо зарегистрироваться в приложении банка;
сумма финансирования: от 300 тыс. до 50 млн сумов;
срок кредита: от 3 до 36 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: отсутствует;
оформить заявку можно онлайн.
Anor Bank
процентная ставка: от 2,83% за месяц;
документы: не требуются, необходимо зарегистрироваться в приложении банка;
сумма финансирования: от 1 до 50 млн сумов;
срок кредита: до 36 месяцев;
вид обеспечения по кредиту: отсутствует;
оформить заявку можно онлайн.
Отметим, что получить микрозайм в новом размере можно будет с начала 2024 года. Пока во всех банках программы микрозайма доступны с предельным размером в 50 млн. сумов.