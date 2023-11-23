https://uz.sputniknews.ru/20231123/sessiya-genassambleya-yunesko-samarkand-2025-god-41186401.html

Дипломатическая победа: Генассамблея ЮНЕСКО впервые пройдет в Самарканде

Дипломатическая победа: Генассамблея ЮНЕСКО впервые пройдет в Самарканде

Она состоится за пройдет за пределами Парижа впервые с 1985 года.

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самарканд

шавкат мирзиёев

шерзод асадов

сессия

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Очередная 43-я сессия Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО пройдет в Самарканде в 2025 году, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Отмечается, что впервые за 40 лет это мероприятие состоится за пределами Парижа."Это дипломатический успех", — прокомментировала принятое решение председатель 42-й сессии Симона-Мирела Микулеску.В свою очередь, Шавкат Мирзиёев от имени многонационального народа Узбекистана и от себя лично поблагодарил зарубежных друзей и партнеров за поддержку исторического решения о проведении 43-сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Самарканде.Также он подчеркнул, что Узбекистан приложит все усилия для организации и проведения предстоящей сессии на самом высоком уровне.Напомним, что с 7 по 22 ноября в Париже проходит 42-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Ее участники рассматривают ряд важных вопросов, в том числе анализируют целесообразность разработки нового международно-правового инструмента – рекомендации по этичному использованию нейротехнологий.

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