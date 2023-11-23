https://uz.sputniknews.ru/20231123/sessiya-genassambleya-yunesko-samarkand-2025-god-41186401.html
Дипломатическая победа: Генассамблея ЮНЕСКО впервые пройдет в Самарканде
Дипломатическая победа: Генассамблея ЮНЕСКО впервые пройдет в Самарканде
Она состоится за пройдет за пределами Парижа впервые с 1985 года.
2023-11-23T10:09+0500
2023-11-23T10:09+0500
2023-11-23T10:24+0500
общество
в мире
узбекистан
франция
юнеско
самарканд
шавкат мирзиёев
шерзод асадов
сессия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/17/40226089_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e0f63ba0f1384fde325a456fa18de45b.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Очередная 43-я сессия Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО пройдет в Самарканде в 2025 году, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Отмечается, что впервые за 40 лет это мероприятие состоится за пределами Парижа."Это дипломатический успех", — прокомментировала принятое решение председатель 42-й сессии Симона-Мирела Микулеску.В свою очередь, Шавкат Мирзиёев от имени многонационального народа Узбекистана и от себя лично поблагодарил зарубежных друзей и партнеров за поддержку исторического решения о проведении 43-сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Самарканде.Также он подчеркнул, что Узбекистан приложит все усилия для организации и проведения предстоящей сессии на самом высоком уровне.Напомним, что с 7 по 22 ноября в Париже проходит 42-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Ее участники рассматривают ряд важных вопросов, в том числе анализируют целесообразность разработки нового международно-правового инструмента – рекомендации по этичному использованию нейротехнологий.
узбекистан
франция
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/17/40226089_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2fd6807226ae04c01550e4f1b6a0c646.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сессия генеральной ассамблеи юнеско самарканд
сессия генеральной ассамблеи юнеско самарканд
Дипломатическая победа: Генассамблея ЮНЕСКО впервые пройдет в Самарканде
10:09 23.11.2023 (обновлено: 10:24 23.11.2023)
Сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО – её главного руководящего органа пройдет за пределами Парижа впервые с 1985 года.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Очередная 43-я сессия Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО пройдет в Самарканде в 2025 году, сообщил
пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Отмечается, что впервые за 40 лет это мероприятие состоится за пределами Парижа.
"Проходящая во французской столице 42-я сессия Генконференции поддержала предложение Узбекистана о проведении следующей, 43-й сессии в 2025 году в городе Самарканде и приняла соответствующее решение", — говорится в сообщении.
"Это дипломатический успех", — прокомментировала принятое решение председатель 42-й сессии Симона-Мирела Микулеску.
В свою очередь, Шавкат Мирзиёев от имени многонационального народа Узбекистана и от себя лично поблагодарил зарубежных друзей и партнеров за поддержку исторического решения о проведении 43-сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Самарканде.
"Уверен, что это важное глобальное мероприятие, которое впервые состоится в нашем регионе, позволит еще раз продемонстрировать мировой общественности огромный цивилизационный потенциал Узбекистана и государств Центральной Азии", — сказал Мирзиёев.
Также он подчеркнул, что Узбекистан приложит все усилия для организации и проведения предстоящей сессии на самом высоком уровне.
Напомним, что с 7 по 22 ноября в Париже проходит 42-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Ее участники рассматривают ряд важных вопросов, в том числе анализируют целесообразность разработки нового международно-правового инструмента – рекомендации по этичному использованию нейротехнологий.