https://uz.sputniknews.ru/20231123/tashkent-schusev-vystavka-video-41208942.html
Уникальные и архивные материалы архитектора Щусева представили на выставке в Ташкенте
Уникальные и архивные материалы архитектора Щусева представили на выставке в Ташкенте
В столице Узбекистана открылась выставка знаменитого зодчего Алексея Щусева — автора уникального архитектурного памятника театра имени Алишера Навои
2023-11-23T18:29+0500
2023-11-23T18:29+0500
2023-11-23T18:29+0500
узбекистан
видео
выставка
габт
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Гости выставки могут увидеть неизданные эскизы Щусева, маленькие зарисовки, первые кресла, созданные для ташкентского ГАБТа, а также посмотреть документальный фильм о работе архитектора.Подробности — в видеоматериале Sputnik Узбекистан.
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выставка щусев ташкент видео театр алишера навои
выставка щусев ташкент видео театр алишера навои
Уникальные и архивные материалы архитектора Щусева представили на выставке в Ташкенте
Эксклюзив
В столице Узбекистана открылась выставка знаменитого зодчего Алексея Щусева — автора уникального архитектурного памятника Государственного академического большого театра имени Алишера Навои.
Гости выставки могут увидеть неизданные эскизы Щусева, маленькие зарисовки, первые кресла, созданные для ташкентского ГАБТа, а также посмотреть документальный фильм о работе архитектора.
Подробности — в видеоматериале Sputnik Узбекистан.