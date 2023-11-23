https://uz.sputniknews.ru/20231123/tashkent-schusev-vystavka-video-41208942.html

Уникальные и архивные материалы архитектора Щусева представили на выставке в Ташкенте

Уникальные и архивные материалы архитектора Щусева представили на выставке в Ташкенте

В столице Узбекистана открылась выставка знаменитого зодчего Алексея Щусева — автора уникального архитектурного памятника театра имени Алишера Навои

2023-11-23T18:29+0500

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узбекистан

видео

выставка

габт

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Гости выставки могут увидеть неизданные эскизы Щусева, маленькие зарисовки, первые кресла, созданные для ташкентского ГАБТа, а также посмотреть документальный фильм о работе архитектора.Подробности — в видеоматериале Sputnik Узбекистан.

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