https://uz.sputniknews.ru/20231123/u-gramotnyx-shansov-bolshe-v-russkom-dome-v-tashkente-obsudili-znachenie-russkogo-yazyka--41214207.html

У грамотных шансов больше: в Русском доме в Ташкенте обсудили значение русского языка

У грамотных шансов больше: в Русском доме в Ташкенте обсудили значение русского языка

Ученые, школьные учителя, преподаватели вузов и журналисты приняли участие в научно-практической конференции, где говорили о русском языке как важнейшем средстве общения на постсоветском пространстве.

2023-11-23T20:13+0500

2023-11-23T20:13+0500

2023-11-23T20:23+0500

узбекистан

общество

ташкент

русский язык

россотрудничество

россотрудничество в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В представительстве Россотрудничества в Узбекистане состоялась международная научно-практическая конференция. Она включала в себя круглый стол на тему "Пространство Содружества: русский язык как инструмент профессионального успеха", а также мастер-классы для ученых, преподавателей школ и вузов, а также журналистов.Мероприятие, в котором приняли участие представители Узбекистана, России и Казахстана, прошло при поддержке политологического центра "Север-Юг", межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств –участников СНГ, Русского культурного центра и государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.По словам Анжелики Трапезниковой, это важно прежде всего для обеспечения эффективного общения представителей разных культур, всеобщего развития и сотрудничества.Участники конференции задались вопросом: как в условиях информационного рывка и появления новых способов и форматов общения обеспечить сохранение и развитие русского языка, как важнейшего коммуникативного средства на постсоветском пространстве.В связи с этим особый интерес вызвало выступление проректора по развитию и цифровизации образования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Дины Горбатовой. Она рассказала о влиянии русского языка на конкурентоспособность специалистов на современном рынке труда.Поэтому неслучайно, что участники конференции посвятили свои доклады таким темам как "Особенности преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях Узбекистана", "Русский язык как фактор профессионального развития учителей неязыковых предметов", "Популярная лингвистика, или зачем нужны филолога, "Русскоязычный контент в СМИ на пространстве СНГ".Кроме того, Дина Горбатова обратила внимание на вакансии, опубликованные на сайте одного из известнейших кадровых агентств Узбекистана. Нередко одним из основных требований к соискателям там обозначено знание русского языка. Причем речь идет о самых разных сферах деятельности — работа в колл-центре, вакансия официанта, ассистента врача-стоматолога.В своем выступлении она также привела данные многолетнего исследования индекса глобальной конкурентоспособности русского языка в мире.По ее словам, сегодня в упомянутом индексе русский язык находится на 9 месте — на нем говорят 255 млн человек в мире.В рамках научно-практической конференции также прошли мастер-классы на такие темы как "Магия цитаты: интертекстуальный тезаурус носителя русского языка", "Перспективы и стратегия развития русскоязычной журналистики в странах СНГ", "Тайны черновиков А.С. Пушкина".

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