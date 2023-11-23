У грамотных шансов больше: в Русском доме в Ташкенте обсудили значение русского языка
20:13 23.11.2023 (обновлено: 20:23 23.11.2023)
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународная конференция по русскому языку в Русском доме в Ташкенте
© Sputnik/Анна Желиховская
Ученые, школьные учителя, преподаватели вузов и журналисты приняли участие в научно-практической конференции, где говорили о русском языке как важнейшем средстве общения на постсоветском пространстве.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В представительстве Россотрудничества в Узбекистане состоялась международная научно-практическая конференция. Она включала в себя круглый стол на тему "Пространство Содружества: русский язык как инструмент профессионального успеха", а также мастер-классы для ученых, преподавателей школ и вузов, а также журналистов.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународная конференция по русскому языку в Русском доме в Ташкенте
Международная конференция по русскому языку в Русском доме в Ташкенте
© Sputnik/Анна Желиховская
Мероприятие, в котором приняли участие представители Узбекистана, России и Казахстана, прошло при поддержке политологического центра "Север-Юг", межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств –участников СНГ, Русского культурного центра и государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.
“В XXI веке межкультурная коммуникация является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Это обусловлено происходящими процессами глобализации, экономического, политического и культурного сотрудничества, — рассказала исполнительный директор политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова. — В связи с этим обсуждение особенностей и факторов, способствующих эффективной межкультурной коммуникации является важнейшей проблемой, заслуживающей пристального внимания".
По словам Анжелики Трапезниковой, это важно прежде всего для обеспечения эффективного общения представителей разных культур, всеобщего развития и сотрудничества.
Участники конференции задались вопросом: как в условиях информационного рывка и появления новых способов и форматов общения обеспечить сохранение и развитие русского языка, как важнейшего коммуникативного средства на постсоветском пространстве.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународная конференция по русскому языку в Русском доме в Ташкенте
Международная конференция по русскому языку в Русском доме в Ташкенте
© Sputnik/Анна Желиховская
В связи с этим особый интерес вызвало выступление проректора по развитию и цифровизации образования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Дины Горбатовой. Она рассказала о влиянии русского языка на конкурентоспособность специалистов на современном рынке труда.
"Сегодня мы скорее говорим о мотивации к изучению русского языка для повышения собственной конкурентоспособности в разных форматах", — уточнила Дина Горбатова.
Поэтому неслучайно, что участники конференции посвятили свои доклады таким темам как "Особенности преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях Узбекистана", "Русский язык как фактор профессионального развития учителей неязыковых предметов", "Популярная лингвистика, или зачем нужны филолога, "Русскоязычный контент в СМИ на пространстве СНГ".
"По мнению работодателей, тема межкультурной коммуникации и языка — это в целом основа личности при позиционировании на рынке труда, — рассказывает Дина Горбатова. — По данным исследования известного российского сервиса по поиску работы и подбору сотрудников, резюме с грамматическими ошибками отклоняет каждый второй работодатель".
Кроме того, Дина Горбатова обратила внимание на вакансии, опубликованные на сайте одного из известнейших кадровых агентств Узбекистана. Нередко одним из основных требований к соискателям там обозначено знание русского языка. Причем речь идет о самых разных сферах деятельности — работа в колл-центре, вакансия официанта, ассистента врача-стоматолога.
"Для нас как профессионального сообщества это определенный вызов, ведь мы готовим в дальнейшем специалистов для рынка труда. Подготовить специалистов, владеющих русским языком, непросто", — рассказала Дина Горбатова.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународная конференция по русскому языку в Русском доме в Ташкенте
Международная конференция по русскому языку в Русском доме в Ташкенте
© Sputnik/Анна Желиховская
В своем выступлении она также привела данные многолетнего исследования индекса глобальной конкурентоспособности русского языка в мире.
"Это такой индекс "самочувствия" русского языка в разных сферах", — уточнила Дина Горбатова.
По ее словам, сегодня в упомянутом индексе русский язык находится на 9 месте — на нем говорят 255 млн человек в мире.
В рамках научно-практической конференции также прошли мастер-классы на такие темы как "Магия цитаты: интертекстуальный тезаурус носителя русского языка", "Перспективы и стратегия развития русскоязычной журналистики в странах СНГ", "Тайны черновиков А.С. Пушкина".