https://uz.sputniknews.ru/20231123/ukraina-ekonomika-perexod-voyennyye-relsy-katastrofa-41188585.html

На Украине предрекли скорое наступление катастрофы

На Украине предрекли скорое наступление катастрофы

Эксперт: переход экономики Украины на военные рельсы разрушит ее за месяцы

2023-11-23T11:34+0500

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Переход украинской экономики на военные рельсы будет иметь катастрофические последствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на экономиста Алексея Куща. По словам эксперта, сектор услуг составляет основную часть ВВП, но его нельзя перевести на военные рельсы. При этом, по оценке экономиста, кафе, парикмахерские и прочие заведения обеспечивают 60% занятости и основную часть налогов. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал страну банкротом. По его словам, Киев не в состоянии самостоятельно заполнить свой бюджет, а три четверти денег представляют собой займы или гранты.Киевский "синдром Гитлера": мобилизация стариков, детей и женщин.

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