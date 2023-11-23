https://uz.sputniknews.ru/20231123/ukraina-ekonomika-perexod-voyennyye-relsy-katastrofa-41188585.html
На Украине предрекли скорое наступление катастрофы
На Украине предрекли скорое наступление катастрофы
Эксперт: переход экономики Украины на военные рельсы разрушит ее за месяцы
2023-11-23T11:34+0500
2023-11-23T11:34+0500
2023-11-23T12:31+0500
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Переход украинской экономики на военные рельсы будет иметь катастрофические последствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на экономиста Алексея Куща. По словам эксперта, сектор услуг составляет основную часть ВВП, но его нельзя перевести на военные рельсы. При этом, по оценке экономиста, кафе, парикмахерские и прочие заведения обеспечивают 60% занятости и основную часть налогов. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал страну банкротом. По его словам, Киев не в состоянии самостоятельно заполнить свой бюджет, а три четверти денег представляют собой займы или гранты.Киевский "синдром Гитлера": мобилизация стариков, детей и женщин.
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украина скорая катастрофа переход экономика военные рельсы
украина скорая катастрофа переход экономика военные рельсы
На Украине предрекли скорое наступление катастрофы
11:34 23.11.2023 (обновлено: 12:31 23.11.2023)
Эксперт: переход экономики Украины на военные рельсы разрушит ее за месяцы.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Переход украинской экономики на военные рельсы будет иметь катастрофические последствия, сообщает РИА Новости
со ссылкой на экономиста Алексея Куща.
"Любая попытка построить военную экономику закончится катастрофой буквально через несколько месяцев, потому что сначала прекратится поступление налогов, потому что резко упадет потребление, потому что негде потреблять — нет магазинов, кафе, нет точек сбора этих налогов", — рассказал Кущ в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
По словам эксперта, сектор услуг составляет основную часть ВВП, но его нельзя перевести на военные рельсы. При этом, по оценке экономиста, кафе, парикмахерские и прочие заведения обеспечивают 60% занятости и основную часть налогов.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал страну банкротом. По его словам, Киев не в состоянии самостоятельно заполнить свой бюджет, а три четверти денег представляют собой займы или гранты.