https://uz.sputniknews.ru/20231123/uzbekistan-rost-shtrafy-narusheniye-sanitariya-normy-41192949.html
В Узбекистане увеличили размер штрафов за нарушение санитарно-гигиенических норм
В Узбекистане увеличили размер штрафов за нарушение санитарно-гигиенических норм
Теперь за такого рода нарушения граждане заплатят сумму в размере 5−10 базовых расчетных величин.
2023-11-23T13:09+0500
2023-11-23T13:09+0500
2023-11-23T13:27+0500
общество
узбекистан
штраф
правонарушение
комитет санитарно-эпидемиологического благополучия
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Узбекистане возросли штрафы за нарушения санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов, сообщил корреспонденту Sputnik начальник отдела Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Абзалджон Алимджанов.Законом “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз”, соответствующие поправки внесены в Кодекс об административной ответственности.Комитетом и его территориальными управлениями выявлено более 100 видов нарушений действующих санитарных норм, за которые юридические и физические лица могут быть привлечены к административной ответственности.Штрафы применяются в случаях:Как указано в статье 7 документа, закон вступит в силу через 3 месяца после его официального опубликования.
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узбекистан штрафы увеличение нарушение санитарно-гигиенические нормы
узбекистан штрафы увеличение нарушение санитарно-гигиенические нормы
В Узбекистане увеличили размер штрафов за нарушение санитарно-гигиенических норм
13:09 23.11.2023 (обновлено: 13:27 23.11.2023)
Теперь за такого рода нарушения граждане заплатят сумму в размере от 5 до 10 базовых расчетных величин.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Узбекистане возросли штрафы за нарушения санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов, сообщил корреспонденту Sputnik начальник отдела Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Абзалджон Алимджанов.
Законом “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз”, соответствующие поправки внесены
в Кодекс об административной ответственности.
"Сумма штрафа за нарушения санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов для граждан увеличится с 1−3 БРВ (330−990 тысяч сумов) до 5−10 БРВ (1,65−3,3 млн сумов), а для должностных лиц — с 5−10 БРВ (1,65 — 3,3 млн сумов) до 15−20 БРВ (4,95−6,6 млн сумов)", — рассказал специалист.
Комитетом и его территориальными управлениями выявлено более 100 видов нарушений действующих санитарных норм, за которые юридические и физические лица могут быть привлечены к административной ответственности.
Штрафы применяются в случаях:
нарушения ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил и норм, непринятия мер по борьбе с эпизоотиями;
незаконного использования чужого товарного знака;
нарушения правил ограничительных мероприятий (карантина) при выявлении очагов заразных болезней животных;
нарушения норм безопасности ветеринарных препаратов и кормовых добавок и правил их производства, приготовления, хранения, перевозки или пересылки.
Как указано в статье 7 документа, закон вступит в силу через 3 месяца после его официального опубликования.