https://uz.sputniknews.ru/20231123/uzbekistan-rost-shtrafy-narusheniye-sanitariya-normy-41192949.html

В Узбекистане увеличили размер штрафов за нарушение санитарно-гигиенических норм

В Узбекистане увеличили размер штрафов за нарушение санитарно-гигиенических норм

Теперь за такого рода нарушения граждане заплатят сумму в размере 5−10 базовых расчетных величин.

2023-11-23T13:09+0500

2023-11-23T13:09+0500

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общество

узбекистан

штраф

правонарушение

комитет санитарно-эпидемиологического благополучия

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Узбекистане возросли штрафы за нарушения санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов, сообщил корреспонденту Sputnik начальник отдела Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Абзалджон Алимджанов.Законом “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз”, соответствующие поправки внесены в Кодекс об административной ответственности.Комитетом и его территориальными управлениями выявлено более 100 видов нарушений действующих санитарных норм, за которые юридические и физические лица могут быть привлечены к административной ответственности.Штрафы применяются в случаях:Как указано в статье 7 документа, закон вступит в силу через 3 месяца после его официального опубликования.

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узбекистан штрафы увеличение нарушение санитарно-гигиенические нормы