https://uz.sputniknews.ru/20231123/uzbekistan-zemletryaseniya-23-noyabrya-2023-41201435.html
В Узбекистане за день произошли три землетрясения
В Узбекистане за день произошли три землетрясения
Эпицентр подземных толчков — Кумкурганский район Сурхандарьинской области.
2023-11-23T15:26+0500
2023-11-23T15:26+0500
2023-11-23T16:19+0500
узбекистан
землетрясение
сурхандарьинская область
магнитуда
эпицентр
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Сегодня в Узбекистане в 04.28, в 14.08 и в 14.36 по ташкентскому времени произошли землетрясения, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Эпицентр первого землетрясения — Сурхандарьинская область, Кумкурганский район. Магнитуда М — 3,4. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 440 км в юго-западном направлении.Эпицентр второго землетрясения — Сурхандарьинская область, Кумкурганский район. Магнитуда М — 3,5. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 442 км в юго-западном направлении.Эпицентр третьего землетрясения — Сурхандарьинская область, Кумкурганский район. Магнитуда М — 3,9. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 411 км в юго-западном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
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узбекистан землетрясения эпицентр кумкурганский район сурхандарьинская область
узбекистан землетрясения эпицентр кумкурганский район сурхандарьинская область
В Узбекистане за день произошли три землетрясения
15:26 23.11.2023 (обновлено: 16:19 23.11.2023)
Эпицентр подземных толчков — Кумкурганский район Сурхандарьинской области.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Сегодня в Узбекистане в 04.28, в 14.08 и в 14.36 по ташкентскому времени произошли землетрясения, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр первого
землетрясения — Сурхандарьинская область, Кумкурганский район. Магнитуда М — 3,4. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 440 км в юго-западном направлении.
Эпицентр второго
землетрясения — Сурхандарьинская область, Кумкурганский район. Магнитуда М — 3,5. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 442 км в юго-западном направлении.
Эпицентр третьего
землетрясения — Сурхандарьинская область, Кумкурганский район. Магнитуда М — 3,9. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 411 км в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Кумкурганский район — 3 балла, 16 км.
Шурчинский район — 2-3 балла, 26 км.
Бандихонский район — 2 балла, 31 км.
Джаркурганский район — 2 балла, 35 км.
Кизирикский район — 2 балла, 42 км.