https://uz.sputniknews.ru/20231123/uzbekistan-zemletryaseniya-23-noyabrya-2023-41201435.html

В Узбекистане за день произошли три землетрясения

В Узбекистане за день произошли три землетрясения

Эпицентр подземных толчков — Кумкурганский район Сурхандарьинской области.

2023-11-23T15:26+0500

2023-11-23T15:26+0500

2023-11-23T16:19+0500

узбекистан

землетрясение

сурхандарьинская область

магнитуда

эпицентр

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Сегодня в Узбекистане в 04.28, в 14.08 и в 14.36 по ташкентскому времени произошли землетрясения, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Эпицентр первого землетрясения — Сурхандарьинская область, Кумкурганский район. Магнитуда М — 3,4. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 440 км в юго-западном направлении.Эпицентр второго землетрясения — Сурхандарьинская область, Кумкурганский район. Магнитуда М — 3,5. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 442 км в юго-западном направлении.Эпицентр третьего землетрясения — Сурхандарьинская область, Кумкурганский район. Магнитуда М — 3,9. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 411 км в юго-западном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

узбекистан

сурхандарьинская область

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