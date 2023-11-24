Мирзиёев встретился с Алиевым — что обсудили
15:02 24.11.2023 (обновлено: 15:09 24.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел в Баку переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Глава Узбекистана отметил важность наращивания практического сотрудничества с Азербайджаном и выдвинул в связи с этим ряд инициатив.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в рамках программы рабочего визита в Баку провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Лидер Азербайджана поблагодарил его за поддержку и личное участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).
В свою очередь, Мирзиёев поздравил Алиева с успешным председательством в СПЕКА.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы и стратегического партнерства, в том числе рассмотрели исполнение договорённостей, достигнутых на высшем уровне.
"Лидеры двух государств также обменялись мнениями по новым направлениям взаимовыгодного сотрудничества. Обсуждены вопросы продвижения перспективных проектов в химической, энергетической, ювелирной отраслях, машиностроении, стройиндустрии и других направлениях", — говорится в сообщении.
Речь шла и о дальнейшем расширении культурно-гуманитарного обмена.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел в Баку переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Шавкат Мирзиёев провел в Баку переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Шавкат Мирзиёев для поддержания высокой динамики и кардинального расширения сотрудничества с Азербайджаном выдвинул ряд инициатив, сообщает пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов. В их числе:
приглашение президенту Азербайджана посетить Узбекистан с официальным визитом в 2024 году, а также принять участие в качестве главного почетного гостя в саммите "Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в республике в 2025 году;
объявить 2024 год Годом интенсивного развития узбекско-азербайджанских многоплановых отношений;
инициирование 10 новых направлений взаимовыгодного сотрудничества на 2024 год;
наладить системный диалог между соответствующими службами Администраций президентов двух стран для обмена опытом и координации сотрудничества в информационном пространстве.