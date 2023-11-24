https://uz.sputniknews.ru/20231124/mirziyoyev-aliyev-vstrecha-baku-24-noyabr-2024-41226149.html

Мирзиёев встретился с Алиевым — что обсудили

Мирзиёев встретился с Алиевым — что обсудили

Глава Узбекистана отметил важность наращивания практического сотрудничества с Азербайджаном и выдвинул в связи с этим ряд инициатив.

2023-11-24T15:02+0500

2023-11-24T15:02+0500

2023-11-24T15:09+0500

политика

узбекистан

азербайджан

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

переговоры

баку

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/18/41225066_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_0d9045ea8bbda18faf4a254fa5e9b24c.jpg

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в рамках программы рабочего визита в Баку провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Лидер Азербайджана поблагодарил его за поддержку и личное участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).В свою очередь, Мирзиёев поздравил Алиева с успешным председательством в СПЕКА.Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы и стратегического партнерства, в том числе рассмотрели исполнение договорённостей, достигнутых на высшем уровне.Речь шла и о дальнейшем расширении культурно-гуманитарного обмена.Шавкат Мирзиёев для поддержания высокой динамики и кардинального расширения сотрудничества с Азербайджаном выдвинул ряд инициатив, сообщает пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов. В их числе:

узбекистан

баку

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

баку мирзиёев алиев наращивание практического сотрудничества инициативы