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https://uz.sputniknews.ru/20231124/mirziyoyev-aliyev-vstrecha-baku-24-noyabr-2024-41226149.html
Мирзиёев встретился с Алиевым — что обсудили
Мирзиёев встретился с Алиевым — что обсудили
Глава Узбекистана отметил важность наращивания практического сотрудничества с Азербайджаном и выдвинул в связи с этим ряд инициатив.
2023-11-24T15:02+0500
2023-11-24T15:09+0500
политика
узбекистан
азербайджан
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
переговоры
баку
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в рамках программы рабочего визита в Баку провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Лидер Азербайджана поблагодарил его за поддержку и личное участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).В свою очередь, Мирзиёев поздравил Алиева с успешным председательством в СПЕКА.Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы и стратегического партнерства, в том числе рассмотрели исполнение договорённостей, достигнутых на высшем уровне.Речь шла и о дальнейшем расширении культурно-гуманитарного обмена.Шавкат Мирзиёев для поддержания высокой динамики и кардинального расширения сотрудничества с Азербайджаном выдвинул ряд инициатив, сообщает пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов. В их числе:
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баку мирзиёев алиев наращивание практического сотрудничества инициативы
баку мирзиёев алиев наращивание практического сотрудничества инициативы

Мирзиёев встретился с Алиевым — что обсудили

15:02 24.11.2023 (обновлено: 15:09 24.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел в Баку переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Шавкат Мирзиёев провел в Баку переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана отметил важность наращивания практического сотрудничества с Азербайджаном и выдвинул в связи с этим ряд инициатив.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в рамках программы рабочего визита в Баку провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Лидер Азербайджана поблагодарил его за поддержку и личное участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).
В свою очередь, Мирзиёев поздравил Алиева с успешным председательством в СПЕКА.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы и стратегического партнерства, в том числе рассмотрели исполнение договорённостей, достигнутых на высшем уровне.
"Лидеры двух государств также обменялись мнениями по новым направлениям взаимовыгодного сотрудничества. Обсуждены вопросы продвижения перспективных проектов в химической, энергетической, ювелирной отраслях, машиностроении, стройиндустрии и других направлениях", — говорится в сообщении.
Речь шла и о дальнейшем расширении культурно-гуманитарного обмена.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел в Баку переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Шавкат Мирзиёев провел в Баку переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2023
Шавкат Мирзиёев провел в Баку переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев для поддержания высокой динамики и кардинального расширения сотрудничества с Азербайджаном выдвинул ряд инициатив, сообщает пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов. В их числе:
приглашение президенту Азербайджана посетить Узбекистан с официальным визитом в 2024 году, а также принять участие в качестве главного почетного гостя в саммите "Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в республике в 2025 году;
объявить 2024 год Годом интенсивного развития узбекско-азербайджанских многоплановых отношений;
инициирование 10 новых направлений взаимовыгодного сотрудничества на 2024 год;
наладить системный диалог между соответствующими службами Администраций президентов двух стран для обмена опытом и координации сотрудничества в информационном пространстве.
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