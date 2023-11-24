https://uz.sputniknews.ru/20231124/odkb-sammit-putin-zayavleniya-41219295.html

Что заявил Путин на саммите ОДКБ — главное

Что заявил Путин на саммите ОДКБ — главное

Президент РФ выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в столице Беларуси.

2023-11-24T11:38+0500

2023-11-24T11:38+0500

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге, заявил Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в Минске, сообщает РИА Новости. Глава РФ отметил, что в фокусе координационного совета ОДКБ по биологической безопасности — вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.Также Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции "Наемник" по борьбе с терроризмом.По словам президента РФ, благодаря продуктивному взаимодействию по линии МИДов, министерств обороны, советов безопасности и парламентов, страны ОДКБ оперативно согласовывали позиции по острым проблемам региональной и международной повестки.Российский лидер обратил особое внимание на совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ.Также Путин пригласил коллег по ОДКБ на встречи СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге, об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.Кроме того, президент РФ выразил уверенность в том, что страны ОДКБ достойно отметят приближающиеся памятные даты, связанные с их общей историей.Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.Следующее заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ) планируется провести в четвертом квартале 2024 года в Астане.

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