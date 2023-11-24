Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231124/odkb-sammit-putin-zayavleniya-41219295.html
Что заявил Путин на саммите ОДКБ — главное
Что заявил Путин на саммите ОДКБ — главное
Президент РФ выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в столице Беларуси.
2023-11-24T11:38+0500
2023-11-24T11:52+0500
в мире
владимир путин
россия
беларусь
минск
саммит
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/18/41219702_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_b66becebf802ab5682b59476716c5008.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге, заявил Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в Минске, сообщает РИА Новости. Глава РФ отметил, что в фокусе координационного совета ОДКБ по биологической безопасности — вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.Также Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции "Наемник" по борьбе с терроризмом.По словам президента РФ, благодаря продуктивному взаимодействию по линии МИДов, министерств обороны, советов безопасности и парламентов, страны ОДКБ оперативно согласовывали позиции по острым проблемам региональной и международной повестки.Российский лидер обратил особое внимание на совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ.Также Путин пригласил коллег по ОДКБ на встречи СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге, об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.Кроме того, президент РФ выразил уверенность в том, что страны ОДКБ достойно отметят приближающиеся памятные даты, связанные с их общей историей.Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.Следующее заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ) планируется провести в четвертом квартале 2024 года в Астане.
россия
беларусь
минск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/18/41219702_129:202:2591:2048_1920x0_80_0_0_0cce32c52f11e4a28471bc08d06ce7da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
путин саммит одкб заявление президент рф
путин саммит одкб заявление президент рф

Что заявил Путин на саммите ОДКБ — главное

11:38 24.11.2023 (обновлено: 11:52 24.11.2023)
© Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Президент РФ В. Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2023
© Sputnik / POOL
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Президент РФ выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в столице Беларуси.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ запланировано на декабрь в Санкт-Петербурге, заявил Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в Минске, сообщает РИА Новости.
Глава РФ отметил, что в фокусе координационного совета ОДКБ по биологической безопасности — вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.
Также Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции "Наемник" по борьбе с терроризмом.
"Последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ "Наемник", направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок", — сказал он.
По словам президента РФ, благодаря продуктивному взаимодействию по линии МИДов, министерств обороны, советов безопасности и парламентов, страны ОДКБ оперативно согласовывали позиции по острым проблемам региональной и международной повестки.
"Важно, что в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с нашими естественными партнерами, имею ввиду Шанхайскую Организацию Сотрудничества и СНГ", — добавил Путин.
Российский лидер обратил особое внимание на совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ.
Также Путин пригласил коллег по ОДКБ на встречи СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге, об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Кроме того, президент РФ выразил уверенность в том, что страны ОДКБ достойно отметят приближающиеся памятные даты, связанные с их общей историей.
"Весьма важным является то, что совместная деятельность в рамках ОДКБ способствует сплочению наших государств и народов, сохранению памяти о нашей общей истории и достижениях. Мы все, уверен, будем готовиться к тому, чтобы достойно отметить в 2025 году восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне, а уже в следующем 2024 году - восьмидесятилетие освобождения Белоруссии и восьмидесятилетие годовщины снятия блокады Ленинграда", — заявил Путин.
Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Следующее заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ) планируется провести в четвертом квартале 2024 года в Астане.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0