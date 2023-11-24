https://uz.sputniknews.ru/20231124/sammit-speka-baku-ojidaniya-ekspert-41225891.html

Чего ожидать от саммита СПЕКА в Баку – эксперт

Чего ожидать от саммита СПЕКА в Баку – эксперт

Азербайджан сегодня активно взаимодействует со странами Центральной Азии на различных площадках – СНГ, Организация экономического сотрудничества, Организация тюркских государств.

2023-11-24T14:31+0500

2023-11-24T14:31+0500

2023-11-24T15:05+0500

азербайджан

центральная азия

аналитика

мнение эксперта

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Азербайджан нацелен на сотрудничество с регионом Центральной Азии с целью создания единого геоэкономического пространства и совместного предупреждения вызовов и угроз, считает политолог Тофиг Аббасов, сообщает Sputnik Азербайджан.Сегодня в Баку начнется саммит СПЕКА (Спецпрограмма ООН для экономик стран Центральной Азии). В столицу Азербайджана для участия в нем уже прибыли президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также премьер Венгрии Виктор Орбан в качестве почетного гостя встречи в верхах."Саммит СПЕКА в Баку, конечно же, это инициатива Азербайджана, президента Ильхама Алиева. Сейчас вообще на евразийском континенте формируется новая конъюнктура – более благоприятная более, обнадеживающая. Напомню, что ранее глава азербайджанского государства высказал важную мысль, что Азербайджан и страны Центральной Азии формируют единый геоэкономический и геополитический формат, то есть это одно пространство", – заявил Аббасов.По его словам, большинство западных think tank и исследовательских центров рассматривают Кавказский регион и центральноазиатские страны в качестве единого целого, и они недалеки от истины. Поэтому сейчас на фоне спецпрограммы ООН президент Азербайджана разворачивает новые инициативы с тем, чтобы придать динамику взаимодействию с регионом Центральной Азии.По его словам, АР сегодня пытается развивать промышленность, индустриальный комплекс, создавать технопарки, строить города.Эксперт также считает, что сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии на различных площадках, включая СНГ, Организацию экономического сотрудничества, Организацию тюркских государств, позволяет не только наращивать экономическую интеграцию, но и поддерживать друг друга в свете новых вызовов и рисков, происходящих в не столь отдаленных регионах."Азербайджан полон решимости использовать свои естественные возможности для внесения более существенного вклада в дело глобальной интеграции и, наконец, вместе с Центральной Азией возможности собственных транспортных и энергетических коридоров. Коль скоро речь идет о том, что Кавказ и Центральная Азия являются неотъемлемой частью евразийской единой системы, то вместе они должны быть готовыми к тому, чтобы достойно воспринимать вызовы времени и опережать события", – резюмировал политолог.

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