https://uz.sputniknews.ru/20231124/uzbekistan-azerbaydjan-sotrudnichestvo-41229205.html

Как развивается сотрудничество Узбекистана и Азербайджана — инфографика

Как развивается сотрудничество Узбекистана и Азербайджана — инфографика

В последние пять лет растет товарооборот между двумя странами, расширяется сотрудничество в области разведки и разработки полезных ископаемых, в сферах транспорта, машиностроения, электротехники, производства стройматериалов, текстильной и пищевой промышленности

2023-11-24T18:45+0500

2023-11-24T18:45+0500

2023-11-24T18:45+0500

узбекистан

азербайджан

сотрудничество

инфографика

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В январе-октябре 2023 года Узбекистан экспортировал в Азербайджан 5,5 тыс. тонн плодоовощной продукции на $9,1 млн.В 2023 году Узбекистан и Азербайджан создали совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом $500 млн для финансирования совместных проектов.В том же году стороны подписали подписан меморандум о расширении сотрудничества в сфере автомобилестроения, согласно которому в АР построят завод мощностью 30 тыс. автомобилей в год.В планах — строительство в Азербайджане завода по переработке хлопка и установка на нем новейшей технологической линии ведущего узбекского производителя хлопкоочистительных систем, а также открытие предприятия по производству шелковой продукции в азербайджанском городе Барда. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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