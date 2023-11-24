https://uz.sputniknews.ru/20231124/uzbekistan-azerbaydjan-sotrudnichestvo-41229205.html
Как развивается сотрудничество Узбекистана и Азербайджана — инфографика
Как развивается сотрудничество Узбекистана и Азербайджана — инфографика
В последние пять лет растет товарооборот между двумя странами, расширяется сотрудничество в области разведки и разработки полезных ископаемых, в сферах транспорта, машиностроения, электротехники, производства стройматериалов, текстильной и пищевой промышленности
2023-11-24T18:45+0500
2023-11-24T18:45+0500
2023-11-24T18:45+0500
узбекистан
азербайджан
сотрудничество
инфографика
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В январе-октябре 2023 года Узбекистан экспортировал в Азербайджан 5,5 тыс. тонн плодоовощной продукции на $9,1 млн.В 2023 году Узбекистан и Азербайджан создали совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом $500 млн для финансирования совместных проектов.В том же году стороны подписали подписан меморандум о расширении сотрудничества в сфере автомобилестроения, согласно которому в АР построят завод мощностью 30 тыс. автомобилей в год.В планах — строительство в Азербайджане завода по переработке хлопка и установка на нем новейшей технологической линии ведущего узбекского производителя хлопкоочистительных систем, а также открытие предприятия по производству шелковой продукции в азербайджанском городе Барда. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан азербайджан сотрудничество инфографика
узбекистан азербайджан сотрудничество инфографика
Как развивается сотрудничество Узбекистана и Азербайджана — инфографика
В последние пять лет растет товарооборот между двумя странами, расширяется взаимодействие в области разведки и разработки полезных ископаемых, в сферах транспорта, машиностроения, электротехники, производства стройматериалов, текстильной и пищевой промышленности.
В январе-октябре 2023 года Узбекистан экспортировал в Азербайджан 5,5 тыс. тонн плодоовощной продукции на $9,1 млн.
В 2023 году Узбекистан и Азербайджан создали совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом $500 млн для финансирования совместных проектов.
В том же году стороны подписали подписан меморандум о расширении сотрудничества в сфере автомобилестроения, согласно которому в АР построят завод мощностью 30 тыс. автомобилей в год.
В планах — строительство в Азербайджане завода по переработке хлопка и установка на нем новейшей технологической линии ведущего узбекского производителя хлопкоочистительных систем, а также открытие предприятия по производству шелковой продукции в азербайджанском городе Барда. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.