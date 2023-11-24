Что нужно знать про ввоз дронов в Узбекистан — Таможенный комитет
“Законом БПЛА завозить категорически запрещено. Например, разрешение на временный ввоз, хранение и использование дронов иностранным творческим коллективам, кинематографистам для подготовки фото- и видеоматериалов выдается Агентством гражданской авиации при Минтрансе на основании запроса Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, а также международного проекта “Культурное наследие Узбекистана”, — пояснила главный инспектор пресс-службы Таможенного комитета Азиза Заирова.
Ответственность за нарушение запрета прописана в Уголовном кодексе РУз.
Так, статья 244⁴, за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов) предусматривается наказание в виде лишения свободы до 3 лет.
Те же действия совершенные:
— повторно или опасным рецидивистом;
— лицом с использованием своего служебного положения;
— по предварительному сговору группой лиц;
— повлекшие причинение средней тяжести или тяжкого телесного повреждения, наказываются лишением свободы от 3 до 5 лет.
В случае, если те же действия, повлекли за собой человеческие жертвы, катастрофу, иные тяжкие последствия, они наказываются лишением свободы от 8 до 10 лет.
Между тем, законом предусмотрено освобождение от ответственности физического либо юридического лица в случае добровольной сдачи беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и запасных частей к ним.
Согласно статье 248¹, нарушение порядка хранения, использования или предоставления беспилотных летательных аппаратов другим лицам, а также их нецелевое использование наказывается лишением свободы до 3 лет.
Те же действия, совершенные повторно или опасным рецидивистом, совершенные путем злоупотребления должностным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшие причинение средней тяжести или тяжкое телесное повреждение, наказываются лишением свободы от 3 до 5 лет.
Аналогичные действия, повлекшие смерть человека, наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет.
Если те же действия, повлекли человеческие жертвы, катастрофу и иные тяжкие последствия, то наказание предусматривает лишение свободы от 8 до 10 лет.