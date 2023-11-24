https://uz.sputniknews.ru/20231124/uzbekistan-kak-zavezti-v-drony-41217334.html

Что нужно знать про ввоз дронов в Узбекистан — Таможенный комитет

Что нужно знать про ввоз дронов в Узбекистан — Таможенный комитет

Законно БПЛА завести категорически нельзя Ответственность за нарушение запрета прописана в Уголовном кодексе РУз

2023-11-24T12:07+0500

2023-11-24T12:07+0500

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узбекистан

уголовный кодекс

дрон

беспилотник

законодательство

запрет ввоза

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов и предотвращения несанкционированного использования воздушного пространства страны с 1 января 2015 года в Узбекистане действует полный запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе Таможенного комитета.Также, в установленном порядке, Агентство гражданской авиации оповещает таможенные органы о выдаче разрешительного документа для пропуска БПЛА через таможенный контроль. Вместе с тем, соответствующие службы на местах принимают необходимые меры по выявлению и пресечению фактов незаконного ввоза, реализации и использования беспилотных летательных аппаратов, а также привлечению виновных лиц к ответственности. В Узбекистане разрешение на использование БПЛА выдают только юридическим лицам и исключительно для выполнения ведомственных задач. Все операции с беспилотниками должны проводиться строго с разрешения Минобороны республики.

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