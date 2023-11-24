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https://uz.sputniknews.ru/20231124/uzbekistan-kak-zavezti-v-drony-41217334.html
Что нужно знать про ввоз дронов в Узбекистан — Таможенный комитет
Что нужно знать про ввоз дронов в Узбекистан — Таможенный комитет
Законно БПЛА завести категорически нельзя Ответственность за нарушение запрета прописана в Уголовном кодексе РУз
2023-11-24T12:07+0500
2023-11-24T12:22+0500
узбекистан
уголовный кодекс
дрон
беспилотник
законодательство
запрет ввоза
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов и предотвращения несанкционированного использования воздушного пространства страны с 1 января 2015 года в Узбекистане действует полный запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе Таможенного комитета.Также, в установленном порядке, Агентство гражданской авиации оповещает таможенные органы о выдаче разрешительного документа для пропуска БПЛА через таможенный контроль. Вместе с тем, соответствующие службы на местах принимают необходимые меры по выявлению и пресечению фактов незаконного ввоза, реализации и использования беспилотных летательных аппаратов, а также привлечению виновных лиц к ответственности. В Узбекистане разрешение на использование БПЛА выдают только юридическим лицам и исключительно для выполнения ведомственных задач. Все операции с беспилотниками должны проводиться строго с разрешения Минобороны республики.
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можно ли как завезти в узбекистан дроны закон бпла завезти категорически нельзя ответственность нарушение запрет уголовный кодекс руз таможенный комитет
можно ли как завезти в узбекистан дроны закон бпла завезти категорически нельзя ответственность нарушение запрет уголовный кодекс руз таможенный комитет

Что нужно знать про ввоз дронов в Узбекистан — Таможенный комитет

12:07 24.11.2023 (обновлено: 12:22 24.11.2023)
© unsplash/Jason BlackeyeДрон. Иллюстративное фото
Дрон. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2023
© unsplash/Jason Blackeye
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Ввоз БПЛА в Узбекистан запрещен. Ответственность за нарушение запрета прописана в Уголовном кодексе РУз.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов и предотвращения несанкционированного использования воздушного пространства страны с 1 января 2015 года в Узбекистане действует полный запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе Таможенного комитета.

“Законом БПЛА завозить категорически запрещено. Например, разрешение на временный ввоз, хранение и использование дронов иностранным творческим коллективам, кинематографистам для подготовки фото- и видеоматериалов выдается Агентством гражданской авиации при Минтрансе на основании запроса Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, а также международного проекта “Культурное наследие Узбекистана”, — пояснила главный инспектор пресс-службы Таможенного комитета Азиза Заирова.

Также, в установленном порядке, Агентство гражданской авиации оповещает таможенные органы о выдаче разрешительного документа для пропуска БПЛА через таможенный контроль.
Вместе с тем, соответствующие службы на местах принимают необходимые меры по выявлению и пресечению фактов незаконного ввоза, реализации и использования беспилотных летательных аппаратов, а также привлечению виновных лиц к ответственности.
В Узбекистане разрешение на использование БПЛА выдают только юридическим лицам и исключительно для выполнения ведомственных задач.
Все операции с беспилотниками должны проводиться строго с разрешения Минобороны республики.
Важная информация:

Ответственность за нарушение запрета прописана в Уголовном кодексе РУз.

Так, статья 244⁴, за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов) предусматривается наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Те же действия совершенные:

— повторно или опасным рецидивистом;

— лицом с использованием своего служебного положения;

— по предварительному сговору группой лиц;

— повлекшие причинение средней тяжести или тяжкого телесного повреждения, наказываются лишением свободы от 3 до 5 лет.

В случае, если те же действия, повлекли за собой человеческие жертвы, катастрофу, иные тяжкие последствия, они наказываются лишением свободы от 8 до 10 лет.

Между тем, законом предусмотрено освобождение от ответственности физического либо юридического лица в случае добровольной сдачи беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и запасных частей к ним.

Согласно статье 248¹, нарушение порядка хранения, использования или предоставления беспилотных летательных аппаратов другим лицам, а также их нецелевое использование наказывается лишением свободы до 3 лет.

Те же действия, совершенные повторно или опасным рецидивистом, совершенные путем злоупотребления должностным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшие причинение средней тяжести или тяжкое телесное повреждение, наказываются лишением свободы от 3 до 5 лет.

Аналогичные действия, повлекшие смерть человека, наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет.

Если те же действия, повлекли человеческие жертвы, катастрофу и иные тяжкие последствия, то наказание предусматривает лишение свободы от 8 до 10 лет.

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