Как встретили Мирзиёева в Баку — фото
09:28 24.11.2023 (обновлено: 09:52 24.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в Баку, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В аэропорту имени Гейдара Алиева его встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сегодня Мирзиёев примет участие в мероприятиях первого саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, что программу СПЕКА учредили 26 марта 1998 года, в соответствии с Ташкентской декларацией, в целях содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Государствами-участниками являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.