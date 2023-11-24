https://uz.sputniknews.ru/20231124/vstrecha-mirziyoyev-baku-foto-41216822.html

Как встретили Мирзиёева в Баку — фото

Как встретили Мирзиёева в Баку — фото

Глава Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

2023-11-24T09:28+0500

2023-11-24T09:28+0500

2023-11-24T09:52+0500

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

государственный визит

азербайджан

баку

аэропорт

встреча

фото

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в Баку, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В аэропорту имени Гейдара Алиева его встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.Сегодня Мирзиёев примет участие в мероприятиях первого саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).Напомним, что программу СПЕКА учредили 26 марта 1998 года, в соответствии с Ташкентской декларацией, в целях содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Государствами-участниками являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

узбекистан

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