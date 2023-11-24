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https://uz.sputniknews.ru/20231124/vstrecha-mirziyoyev-baku-foto-41216822.html
Как встретили Мирзиёева в Баку — фото
Как встретили Мирзиёева в Баку — фото
Глава Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
2023-11-24T09:28+0500
2023-11-24T09:52+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
государственный визит
азербайджан
баку
аэропорт
встреча
фото
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в Баку, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В аэропорту имени Гейдара Алиева его встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.Сегодня Мирзиёев примет участие в мероприятиях первого саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).Напомним, что программу СПЕКА учредили 26 марта 1998 года, в соответствии с Ташкентской декларацией, в целях содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Государствами-участниками являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
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мирзиёев баку встреча рабочий визит азербайджан
мирзиёев баку встреча рабочий визит азербайджан

Как встретили Мирзиёева в Баку — фото

09:28 24.11.2023 (обновлено: 09:52 24.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в Баку, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2023
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2023
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В аэропорту имени Гейдара Алиева его встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2023
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2023
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сегодня Мирзиёев примет участие в мероприятиях первого саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2023
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в город Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, что программу СПЕКА учредили 26 марта 1998 года, в соответствии с Ташкентской декларацией, в целях содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Государствами-участниками являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
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