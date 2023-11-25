https://uz.sputniknews.ru/20231125/avtobus-tashkent-umnye-ostanovki-41235665.html
Сколько ждать автобус: в Ташкенте появятся "умные" остановки
Сколько ждать автобус: в Ташкенте появятся "умные" остановки
Остановки оснастят системой видеонаблюдения, они станут просторнее
2023-11-25T14:35+0500
2023-11-25T14:35+0500
2023-11-25T14:38+0500
ташкент
автобусная остановка
парковка
дорога
ремонт
ремонт дорог
видеонаблюдение
автобус
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Ташкенте на улицах Бабура и Фурката начались работы по текущему ремонту дороги и оптимизации дорожного движения, сообщает городской хакимият. Остановки также оснастят системой видеонаблюдения, они станут просторнее. Кроме того, у театра им. Мукими планируют пилотно организовать платную парковку для автомобилей и места для зарядки электромобилей. У любителей езды на велосипедах и самокатах также будет возможность припарковаться, но уже бесплатно. Ожидается, что это улучшит ситуацию с придорожными парковками в данной локации и станет дополнительным удобством для пользователей кикшеринга, уточняют в сообщении.
ташкент
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ташкент автобус умные остановки система видеонаблюдения
ташкент автобус умные остановки система видеонаблюдения
Сколько ждать автобус: в Ташкенте появятся "умные" остановки
14:35 25.11.2023 (обновлено: 14:38 25.11.2023)
Остановки оснастят системой видеонаблюдения, они станут просторнее.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
В Ташкенте на улицах Бабура и Фурката начались работы по текущему ремонту дороги и оптимизации дорожного движения, сообщает городской хакимият
.
"В рамках работ будут тестово организованы "умные" остановки, где пассажиры общественного транспорта смогут зарядить мобильные устройства, воспользоваться связью wi-fi, а электронное табло покажет сколько минут осталось до приезда ожидаемого автобуса", — говорится в сообщении.
Остановки также оснастят системой видеонаблюдения, они станут просторнее.
Кроме того, у театра им. Мукими планируют пилотно организовать платную парковку для автомобилей и места для зарядки электромобилей.
У любителей езды на велосипедах и самокатах также будет возможность припарковаться, но уже бесплатно.
Ожидается, что это улучшит ситуацию с придорожными парковками в данной локации и станет дополнительным удобством для пользователей кикшеринга, уточняют в сообщении.