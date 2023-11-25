https://uz.sputniknews.ru/20231125/avtobus-tashkent-umnye-ostanovki-41235665.html

Сколько ждать автобус: в Ташкенте появятся "умные" остановки

Сколько ждать автобус: в Ташкенте появятся "умные" остановки

Остановки оснастят системой видеонаблюдения, они станут просторнее

2023-11-25T14:35+0500

2023-11-25T14:35+0500

2023-11-25T14:38+0500

ташкент

автобусная остановка

парковка

дорога

ремонт

ремонт дорог

видеонаблюдение

автобус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37446460_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_236f60eade18dfc47d07bb2fe8daed17.jpg

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Ташкенте на улицах Бабура и Фурката начались работы по текущему ремонту дороги и оптимизации дорожного движения, сообщает городской хакимият. Остановки также оснастят системой видеонаблюдения, они станут просторнее. Кроме того, у театра им. Мукими планируют пилотно организовать платную парковку для автомобилей и места для зарядки электромобилей. У любителей езды на велосипедах и самокатах также будет возможность припарковаться, но уже бесплатно. Ожидается, что это улучшит ситуацию с придорожными парковками в данной локации и станет дополнительным удобством для пользователей кикшеринга, уточняют в сообщении.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент автобус умные остановки система видеонаблюдения