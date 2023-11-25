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https://uz.sputniknews.ru/20231125/futbol-uzbekistan-frantsiya-chetvertfinal-chempionat-mira-41237473.html
Футбол: Узбекистан уступил Франции в четвертьфинале ЧМ
Футбол: Узбекистан уступил Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная Узбекистана по футболу U-17 уступила соперникам из Франции с минимальным счетом
2023-11-25T15:49+0500
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спорт
футбол
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чемпионат мира по футболу
франция
узбекистан
юниоры
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Юниоры Узбекистана завершили свое участие в чемпионате мира по футболу U-17. Итог встречи с командой Франции, прошедшей в Индонезии — 0:1 в пользу соперников, сообщает НОК. Сборная Узбекистана U-17 во второй раз в своей истории смогла войти в число сильнейших восьми команд мира. Главным арбитром матча был Дахане Бейда из Мавритании. Напомним, ранее юношеская сборная Узбекистана победила команду Англии со счетом 2:1.
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узбекистан франция футбол чемпионат мира u-17 юниоры четвертьфинал сборная соперники
узбекистан франция футбол чемпионат мира u-17 юниоры четвертьфинал сборная соперники

Футбол: Узбекистан уступил Франции в четвертьфинале ЧМ

15:49 25.11.2023 (обновлено: 15:54 25.11.2023)
© Ассоциация футбола УзбекистанаЮниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
Юниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2023
© Ассоциация футбола Узбекистана
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Сборная Узбекистана по футболу U-17 уступила соперникам из Франции с минимальным счетом.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Юниоры Узбекистана завершили свое участие в чемпионате мира по футболу U-17. Итог встречи с командой Франции, прошедшей в Индонезии — 0:1 в пользу соперников, сообщает НОК.
© Ассоциация футбола УзбекистанаЮниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
Юниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2023
Юниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
© Ассоциация футбола Узбекистана
© Ассоциация футбола УзбекистанаЮниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
Юниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2023
Юниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
© Ассоциация футбола Узбекистана
© Ассоциация футбола УзбекистанаЮниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
Юниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2023
Юниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
© Ассоциация футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана U-17 во второй раз в своей истории смогла войти в число сильнейших восьми команд мира.
Главным арбитром матча был Дахане Бейда из Мавритании.
© Ассоциация футбола УзбекистанаЮниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
Юниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2023
Юниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
© Ассоциация футбола Узбекистана
Напомним, ранее юношеская сборная Узбекистана победила команду Англии со счетом 2:1.
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