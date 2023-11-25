https://uz.sputniknews.ru/20231125/futbol-uzbekistan-frantsiya-chetvertfinal-chempionat-mira-41237473.html

Футбол: Узбекистан уступил Франции в четвертьфинале ЧМ

Футбол: Узбекистан уступил Франции в четвертьфинале ЧМ

Сборная Узбекистана по футболу U-17 уступила соперникам из Франции с минимальным счетом

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Юниоры Узбекистана завершили свое участие в чемпионате мира по футболу U-17. Итог встречи с командой Франции, прошедшей в Индонезии — 0:1 в пользу соперников, сообщает НОК. Сборная Узбекистана U-17 во второй раз в своей истории смогла войти в число сильнейших восьми команд мира. Главным арбитром матча был Дахане Бейда из Мавритании. Напомним, ранее юношеская сборная Узбекистана победила команду Англии со счетом 2:1.

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