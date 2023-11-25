Футбол: Узбекистан уступил Франции в четвертьфинале ЧМ
15:49 25.11.2023 (обновлено: 15:54 25.11.2023)
© Ассоциация футбола УзбекистанаЮниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
Сборная Узбекистана по футболу U-17 уступила соперникам из Франции с минимальным счетом.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Юниоры Узбекистана завершили свое участие в чемпионате мира по футболу U-17. Итог встречи с командой Франции, прошедшей в Индонезии — 0:1 в пользу соперников, сообщает НОК.
© Ассоциация футбола УзбекистанаЮниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
Юниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
© Ассоциация футбола УзбекистанаЮниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
Юниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
© Ассоциация футбола УзбекистанаЮниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
Юниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
Сборная Узбекистана U-17 во второй раз в своей истории смогла войти в число сильнейших восьми команд мира.
Главным арбитром матча был Дахане Бейда из Мавритании.
© Ассоциация футбола УзбекистанаЮниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
Юниоры Узбекистана завершили свое участие на чемпионате мира по футболу U-17
Напомним, ранее юношеская сборная Узбекистана победила команду Англии со счетом 2:1.