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https://uz.sputniknews.ru/20231125/senat-uzbekistan-smeshannaya-izbiratelnaya-sistema-41236354.html
Сенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему
Сенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему
В пятницу сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование порядка проведения выборов и референдума"
2023-11-25T15:24+0500
2023-11-25T15:24+0500
сенат республики узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
узбекистан
закон
выборы
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Сенат одобрил введение в Узбекистане смешанной, то есть мажоритарной и пропорциональной системы выборов в представительные органы власти, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.На сорок седьмом пленарном заседании Сената сенаторы обсудили и одобрили Конституционный Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование порядка проведения выборов и референдума".Согласно рассмотренному закону, выборы Законодательной палаты проводятся на основе смешанной (мажоритарной, пропорциональной) избирательной системы. Кроме того, вносятся изменения по увеличению минимального количества женщин с 30 до 40% от общего числа кандидатов при выдвижении кандидатов в депутаты от политических партий.Наряду с этим одобрены изменения, направленные на совершенствование деятельности избирательных комиссий. В частности, Центральная избирательная комиссия избирается в составе девяти членов, председатель Центральной избирательной комиссии избирается сроком на пять лет, одно и то же лицо не может быть избрано главой ЦИК более двух сроков подряд.
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узбекистан сенат смешанная избирательная система сенаторы одобрение закон
узбекистан сенат смешанная избирательная система сенаторы одобрение закон

Сенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему

15:24 25.11.2023
© Sputnik / Владимир АлексеевДосрочное голосование на выборах президента Узбекистана в посольстве Узбекистана в Москве. Архивное фото
Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана в посольстве Узбекистана в Москве. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2023
© Sputnik / Владимир Алексеев
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В пятницу сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование порядка проведения выборов и референдума".
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Сенат одобрил введение в Узбекистане смешанной, то есть мажоритарной и пропорциональной системы выборов в представительные органы власти, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
На сорок седьмом пленарном заседании Сената сенаторы обсудили и одобрили Конституционный Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование порядка проведения выборов и референдума".
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему
Сенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2023
Сенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Согласно рассмотренному закону, выборы Законодательной палаты проводятся на основе смешанной (мажоритарной, пропорциональной) избирательной системы.
"Согласно закону, предусматриваются одномандатные и единый избирательные округа, 75 депутатов Законодательной палаты избираются от одномандатных округов по мажоритарной избирательной системе, а остальные 75 депутатов Законодательной палаты от единого округа на основе голосов, отданных политическим партиям по пропорциональной избирательной системе (партийному списку)", — говорится в сообщении.
Кроме того, вносятся изменения по увеличению минимального количества женщин с 30 до 40% от общего числа кандидатов при выдвижении кандидатов в депутаты от политических партий.
Наряду с этим одобрены изменения, направленные на совершенствование деятельности избирательных комиссий. В частности, Центральная избирательная комиссия избирается в составе девяти членов, председатель Центральной избирательной комиссии избирается сроком на пять лет, одно и то же лицо не может быть избрано главой ЦИК более двух сроков подряд.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему
Сенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2023
Сенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
"Принятие данного Конституционного Закона служит дальнейшему расширению роли политических партий в деятельности парламента и местных представительных органов, созданию правовой основы для внедрения мажоритарно-пропорциональной избирательной системы формирования депутатского корпуса Законодательной палаты", — уточнили в сообщении.
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