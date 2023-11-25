https://uz.sputniknews.ru/20231125/senat-uzbekistan-smeshannaya-izbiratelnaya-sistema-41236354.html

Сенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему

Сенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему

В пятницу сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование порядка проведения выборов и референдума"

2023-11-25T15:24+0500

2023-11-25T15:24+0500

2023-11-25T15:24+0500

сенат республики узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

узбекистан

закон

выборы

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Сенат одобрил введение в Узбекистане смешанной, то есть мажоритарной и пропорциональной системы выборов в представительные органы власти, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.На сорок седьмом пленарном заседании Сената сенаторы обсудили и одобрили Конституционный Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование порядка проведения выборов и референдума".Согласно рассмотренному закону, выборы Законодательной палаты проводятся на основе смешанной (мажоритарной, пропорциональной) избирательной системы. Кроме того, вносятся изменения по увеличению минимального количества женщин с 30 до 40% от общего числа кандидатов при выдвижении кандидатов в депутаты от политических партий.Наряду с этим одобрены изменения, направленные на совершенствование деятельности избирательных комиссий. В частности, Центральная избирательная комиссия избирается в составе девяти членов, председатель Центральной избирательной комиссии избирается сроком на пять лет, одно и то же лицо не может быть избрано главой ЦИК более двух сроков подряд.

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