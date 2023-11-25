Сенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему
© Sputnik / Владимир АлексеевДосрочное голосование на выборах президента Узбекистана в посольстве Узбекистана в Москве. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Алексеев
В пятницу сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование порядка проведения выборов и референдума".
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Сенат одобрил введение в Узбекистане смешанной, то есть мажоритарной и пропорциональной системы выборов в представительные органы власти, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
На сорок седьмом пленарном заседании Сената сенаторы обсудили и одобрили Конституционный Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование порядка проведения выборов и референдума".
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему
Сенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему
Согласно рассмотренному закону, выборы Законодательной палаты проводятся на основе смешанной (мажоритарной, пропорциональной) избирательной системы.
"Согласно закону, предусматриваются одномандатные и единый избирательные округа, 75 депутатов Законодательной палаты избираются от одномандатных округов по мажоритарной избирательной системе, а остальные 75 депутатов Законодательной палаты от единого округа на основе голосов, отданных политическим партиям по пропорциональной избирательной системе (партийному списку)", — говорится в сообщении.
Кроме того, вносятся изменения по увеличению минимального количества женщин с 30 до 40% от общего числа кандидатов при выдвижении кандидатов в депутаты от политических партий.
Наряду с этим одобрены изменения, направленные на совершенствование деятельности избирательных комиссий. В частности, Центральная избирательная комиссия избирается в составе девяти членов, председатель Центральной избирательной комиссии избирается сроком на пять лет, одно и то же лицо не может быть избрано главой ЦИК более двух сроков подряд.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему
Сенат Узбекистана одобрил переход на смешанную избирательную систему
"Принятие данного Конституционного Закона служит дальнейшему расширению роли политических партий в деятельности парламента и местных представительных органов, созданию правовой основы для внедрения мажоритарно-пропорциональной избирательной системы формирования депутатского корпуса Законодательной палаты", — уточнили в сообщении.