https://uz.sputniknews.ru/20231125/tashkent-podorojaniye-xolodnaya-voda-tarify-41235395.html
В Ташкенте подорожают холодная вода и канализация — новые тарифы
В Ташкенте подорожают холодная вода и канализация — новые тарифы
Для населения стоимость кубометра холодной воды повысится с 400 до 1 400 сумов
2023-11-25T13:19+0500
2023-11-25T13:19+0500
2023-11-25T13:19+0500
ташкент
тарифы
цена
холодная вода
повышение цен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/719/64/7196497_0:720:1367:1489_1920x0_80_0_0_0c560c4938de74a85922cd73d9b76f48.jpg
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Ташкенте утвердили новые тарифы на холодную воду и канализацию. Соответствующее решение в пятницу одобрил Кенгаш народных депутатов.Тарифы вступят в силу через 15 дней со дня публикации решения. Новые цены:холодная вода:канализация:
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/719/64/7196497_0:515:1367:1540_1920x0_80_0_0_05f3c70ddafc7e25241e53d84a82f000.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент холодная вода канализация повышение цен подорожание тарифы население стоимость кубометр
ташкент холодная вода канализация повышение цен подорожание тарифы население стоимость кубометр
В Ташкенте подорожают холодная вода и канализация — новые тарифы
Для населения стоимость кубометра холодной воды повысится с 400 до 1 400 сумов.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
В Ташкенте утвердили новые тарифы на холодную воду и канализацию. Соответствующее решение в пятницу одобрил
Кенгаш народных депутатов.
Тарифы вступят в силу через 15 дней со дня публикации решения.
для населения — 1 400 сумов за кубометр (ранее было 400 сумов);
для бюджетных организаций — 1 400 сумов за кубометр (ранее было 400 сумов);
для оптовых потребителей — 1 400 сумов за кубометр (ранее было 400 сумов);
для юридических лиц — 3 000 сумов за кубометр (ранее было 1 000 сумов).
для населения – 1 000 сумов за кубометр (было 350 сумов);
для бюджетных организаций – 1 000 сумов за кубометр (было 350 сумов);
для оптовых потребителей – 1 000 сумов за кубометр (было 350 сумов);
для юридических лиц – 2 200 сумов за кубометр (было 820 сумов).