https://uz.sputniknews.ru/20231125/tashkent-podorojaniye-xolodnaya-voda-tarify-41235395.html

В Ташкенте подорожают холодная вода и канализация — новые тарифы

В Ташкенте подорожают холодная вода и канализация — новые тарифы

Для населения стоимость кубометра холодной воды повысится с 400 до 1 400 сумов

2023-11-25T13:19+0500

2023-11-25T13:19+0500

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ташкент

тарифы

цена

холодная вода

повышение цен

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Ташкенте утвердили новые тарифы на холодную воду и канализацию. Соответствующее решение в пятницу одобрил Кенгаш народных депутатов.Тарифы вступят в силу через 15 дней со дня публикации решения. Новые цены:холодная вода:канализация:

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