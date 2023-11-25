https://uz.sputniknews.ru/20231125/yeaes-kontseptsiya-vnedreniye-printsip-zelenaya-ekonomika-41237362.html

В ЕАЭС приняли концепцию внедрения принципов "зеленой" экономики

В ЕАЭС приняли концепцию внедрения принципов "зеленой" экономики

В документе сделан акцент на важность использования наилучших доступных технологий как инструмента промышленной политики

2023-11-25T16:37+0500

2023-11-25T16:37+0500

2023-11-25T16:37+0500

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экология

климат

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В ЕАЭС приняли концепцию внедрения принципов "зеленой" экономики. О том, для чего она нужна рассказал советник отдела стратегий экономической политики ЕЭК Антон Кудасов. ️По словам эксперта, основной принцип состоит в том, что каждое государство должно обеспечить оптимальный баланс между защитой экологии и климата, с одной стороны, и достижением национальных целей социально-экономического развития – с другой.В концепции сделан акцент на важность использования наилучших доступных технологий как инструмента промышленной политики. Д️окумент также предлагает набор критериев отнесения проектов к проектам "зеленой" трансформации. Все эти критерии научно обоснованы, международно признаны и, что особенно важно, количественно измеримы. По словам Антона Кудасова, сокращение выбросов парниковых газов — это лишь одна из многих составляющих экологического благополучия и устойчивого развития. Абсолютизировать эту составляющую сугубо низкоуглеродным приоритетом рискованно и нерационально.В числе дальнейших шагов, которые планирует ЕЭК по зеленой трансформации, Кудасов называет нормотворчество. Разрешения на экспорт и импорт товаров в ЕАЭС можно будет получить в электронном виде

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