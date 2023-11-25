https://uz.sputniknews.ru/20231125/yeaes-kontseptsiya-vnedreniye-printsip-zelenaya-ekonomika-41237362.html
В ЕАЭС приняли концепцию внедрения принципов "зеленой" экономики
В ЕАЭС приняли концепцию внедрения принципов "зеленой" экономики
В документе сделан акцент на важность использования наилучших доступных технологий как инструмента промышленной политики
2023-11-25T16:37+0500
2023-11-25T16:37+0500
2023-11-25T16:37+0500
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еаэс и узбекистан
экономика
экология
климат
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В ЕАЭС приняли концепцию внедрения принципов "зеленой" экономики. О том, для чего она нужна рассказал советник отдела стратегий экономической политики ЕЭК Антон Кудасов. ️По словам эксперта, основной принцип состоит в том, что каждое государство должно обеспечить оптимальный баланс между защитой экологии и климата, с одной стороны, и достижением национальных целей социально-экономического развития – с другой.В концепции сделан акцент на важность использования наилучших доступных технологий как инструмента промышленной политики. Д️окумент также предлагает набор критериев отнесения проектов к проектам "зеленой" трансформации. Все эти критерии научно обоснованы, международно признаны и, что особенно важно, количественно измеримы. По словам Антона Кудасова, сокращение выбросов парниковых газов — это лишь одна из многих составляющих экологического благополучия и устойчивого развития. Абсолютизировать эту составляющую сугубо низкоуглеродным приоритетом рискованно и нерационально.В числе дальнейших шагов, которые планирует ЕЭК по зеленой трансформации, Кудасов называет нормотворчество. Разрешения на экспорт и импорт товаров в ЕАЭС можно будет получить в электронном виде
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еаэс экономика концепция внедрение принципы зеленая экономика документ технологии инструмент промышленная политика
еаэс экономика концепция внедрение принципы зеленая экономика документ технологии инструмент промышленная политика
В ЕАЭС приняли концепцию внедрения принципов "зеленой" экономики
В документе сделан акцент на важность использования наилучших доступных технологий как инструмента промышленной политики.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
В ЕАЭС приняли
концепцию внедрения принципов "зеленой" экономики. О том, для чего она нужна рассказал
советник отдела стратегий экономической политики ЕЭК Антон Кудасов.
️По словам эксперта, основной принцип состоит в том, что каждое государство должно обеспечить оптимальный баланс между защитой экологии и климата, с одной стороны, и достижением национальных целей социально-экономического развития – с другой.
"Основная идея состоит в том, что "зеленая" трансформация рассматривается как курс на повышение ресурсной эффективности экономик одновременно со снижением нагрузки на окружающую среду и климат", — рассказал Антон Кудасов.
В концепции сделан акцент на важность использования наилучших доступных технологий как инструмента промышленной политики.
Д️окумент также предлагает набор критериев отнесения проектов к проектам "зеленой" трансформации. Все эти критерии научно обоснованы, международно признаны и, что особенно важно, количественно измеримы.
По словам Антона Кудасова, сокращение выбросов парниковых газов — это лишь одна из многих составляющих экологического благополучия и устойчивого развития. Абсолютизировать эту составляющую сугубо низкоуглеродным приоритетом рискованно и нерационально.
В числе дальнейших шагов, которые планирует ЕЭК по зеленой трансформации, Кудасов называет нормотворчество.
"К сегодняшнему дню комиссиями и профильными министерствами государств – членов ЕАЭС проделана серьезная аналитическая работа, достаточная для того, чтобы перейти к нормотворчеству. Здесь, на мой взгляд, прежде всего нужно ориентироваться на действующие нормы права в ЕАЭС. С одной стороны, в договоре о ЕАЭС не предусмотрено полномочий и функционала союза и комиссии в сфере "зеленой" экономики. С другой стороны, те принципы, которые заложены в нашей концепции, можно было бы реализовывать через принятие межгосударственных стандартов, они фигурируют в нашем договоре о ЕАЭС", — рассказал Кудасов.
"Конкретные решения, как мне представляется, будут приняты в обозримом будущем руководящими органами союза. Но, в любом случае, комиссия будет готова максимально содействовать государствам-членам по той работе, которая, на наш взгляд, должна позволить нашим людям почувствовать преимущество от "зеленой" трансформации и улучшения среды обитания", — заключил специалист.