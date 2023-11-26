https://uz.sputniknews.ru/20231126/arabskaya-kompaniya-gotova-investirovat-v-proekty-v-uzbekistane-41243400.html
Арабская компания готова инвестировать в проекты в Узбекистане
Арабская компания готова инвестировать в проекты в Узбекистане
Перспективные инвестиционные проекты с представителями крупных компаний Саудовской Аравии обсудил министр инвестиций республики. 26.11.2023, Sputnik Узбекистан
2023-11-26T11:50+0500
2023-11-26T11:50+0500
2023-11-26T11:50+0500
узбекистан
саудовская аравия
общество
инвестиции
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1a/41242981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_68ddf2eb354b11b78f3385174406a488.jpg
ТАШКЕНТ. 26 ноя — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с руководителями крупных компаний Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе Мининвестиций.В ходе встречи стороны обсудили возможности наращивания инвестиционного партнерства и перспективы реализации совместных проектов.В рамках мероприятия также прошли переговоры в форматах "B2B" и "G2B", на которых представители правительств и бизнеса двух стран обговорили конкретные проекты и аспекты их реализации.
узбекистан
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1a/41242981_127:0:1266:854_1920x0_80_0_0_84234f50993fbd243523be5316b72cbe.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, саудовская аравия, общество, инвестиции, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
узбекистан, саудовская аравия, общество, инвестиции, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
Арабская компания готова инвестировать в проекты в Узбекистане
Перспективные инвестиционные проекты с представителями крупных компаний Саудовской Аравии обсудил министр инвестиций республики.
ТАШКЕНТ. 26 ноя — Sputnik.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с руководителями крупных компаний Саудовской Аравии, сообщили
в пресс-службе Мининвестиций.
В ходе встречи стороны обсудили возможности наращивания инвестиционного партнерства и перспективы реализации совместных проектов.
В рамках мероприятия также прошли переговоры в форматах "B2B" и "G2B", на которых представители правительств и бизнеса двух стран обговорили конкретные проекты и аспекты их реализации.