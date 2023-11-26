https://uz.sputniknews.ru/20231126/arabskaya-kompaniya-gotova-investirovat-v-proekty-v-uzbekistane-41243400.html

Арабская компания готова инвестировать в проекты в Узбекистане

Арабская компания готова инвестировать в проекты в Узбекистане

Перспективные инвестиционные проекты с представителями крупных компаний Саудовской Аравии обсудил министр инвестиций республики. 26.11.2023, Sputnik Узбекистан

2023-11-26T11:50+0500

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узбекистан

саудовская аравия

общество

инвестиции

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

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ТАШКЕНТ. 26 ноя — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с руководителями крупных компаний Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе Мининвестиций.В ходе встречи стороны обсудили возможности наращивания инвестиционного партнерства и перспективы реализации совместных проектов.В рамках мероприятия также прошли переговоры в форматах "B2B" и "G2B", на которых представители правительств и бизнеса двух стран обговорили конкретные проекты и аспекты их реализации.

узбекистан

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узбекистан, саудовская аравия, общество, инвестиции, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана