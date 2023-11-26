https://uz.sputniknews.ru/20231126/deti-evakuirovannye-iz-palestiny-v-dagestan-budut-uchitsya-v-shkole-41251184.html
Дети, эвакуированные из Палестины в Дагестан, будут учиться в школе
Дети, эвакуированные из Палестины в Дагестан, будут учиться в школе
В первую группу беженцев вошло около 20 детей, вскоре прибудет еще около 30 эвакуированных несовершеннолетних.
2023-11-26T15:37+0500
2023-11-26T15:37+0500
2023-11-26T15:37+0500
россия
дагестан
беженцы
палестина
образование
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В скором времени ожидается прибытие более 30 детей из зоны конфликта. А в первой партии беженцев, прибывших в регион накануне, было около 20 несовершеннолетних.Беженцев размещают на базе отдыха. На организацию временного размещения и питания из резервного фонда правительства республики выделено 8,2 млн рублей.По его словам, детей дошкольного возраста устроят в детский сад в селе Гамиях, "если родители изъявят такое желание".Как отметил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, языковых проблем у прибывших нет, поскольку среди них есть те, кто хорошо владеет русским языком.А дети, которые не знают русского, будут учиться в школе на арабском языке, учителей для них министерство образования уже нашло.
россия
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Видео РИА Новости. Прибывших в Дагестан беженцев из Палестины разместят на одной из баз отдыха
Прибывших в Дагестан беженцев из Палестины разместят на одной из баз отдыха.
2023-11-26T15:37+0500
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палестина конфликт беженцы россия дагестан школа
палестина конфликт беженцы россия дагестан школа
Дети, эвакуированные из Палестины в Дагестан, будут учиться в школе
В первую группу беженцев вошло около 20 детей, вскоре прибудет еще около 30 эвакуированных несовершеннолетних.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik.
Дети, эвакуированные из Палестины в Дагестан, будут обеспечены дошкольным и школьным образованием, заявил глава минобрнауки республики Яхья Бучаев, сообщает РИА Новости
.
В скором времени ожидается прибытие более 30 детей из зоны конфликта. А в первой партии беженцев, прибывших в регион накануне, было около 20 несовершеннолетних.
Беженцев размещают на базе отдыха. На организацию временного размещения и питания из резервного фонда правительства республики выделено 8,2 млн рублей.
"Запланировано обучение детей в Гамияхской средней общеобразовательной школе. Прекрасная новая школа, всеми условиями располагающая… Все условия будут созданы, будет обучение русскому языку, доставка будет школьными автобусами осуществляться… На сегодняшний день мы располагаем списками 28 детей школьного возраста, есть еще порядка пяти детей дошкольного возраста – это с учетом прибывающих в следующие дни", – сказал министр.
По его словам, детей дошкольного возраста устроят в детский сад в селе Гамиях, "если родители изъявят такое желание".
Как отметил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, языковых проблем у прибывших нет, поскольку среди них есть те, кто хорошо владеет русским языком.
А дети, которые не знают русского, будут учиться в школе на арабском языке, учителей для них министерство образования уже нашло.