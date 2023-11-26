https://uz.sputniknews.ru/20231126/deti-evakuirovannye-iz-palestiny-v-dagestan-budut-uchitsya-v-shkole-41251184.html

Дети, эвакуированные из Палестины в Дагестан, будут учиться в школе

Дети, эвакуированные из Палестины в Дагестан, будут учиться в школе

В первую группу беженцев вошло около 20 детей, вскоре прибудет еще около 30 эвакуированных несовершеннолетних.

2023-11-26T15:37+0500

2023-11-26T15:37+0500

2023-11-26T15:37+0500

россия

дагестан

беженцы

палестина

образование

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В скором времени ожидается прибытие более 30 детей из зоны конфликта. А в первой партии беженцев, прибывших в регион накануне, было около 20 несовершеннолетних.Беженцев размещают на базе отдыха. На организацию временного размещения и питания из резервного фонда правительства республики выделено 8,2 млн рублей.По его словам, детей дошкольного возраста устроят в детский сад в селе Гамиях, "если родители изъявят такое желание".Как отметил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, языковых проблем у прибывших нет, поскольку среди них есть те, кто хорошо владеет русским языком.А дети, которые не знают русского, будут учиться в школе на арабском языке, учителей для них министерство образования уже нашло.

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Видео РИА Новости. Прибывших в Дагестан беженцев из Палестины разместят на одной из баз отдыха Прибывших в Дагестан беженцев из Палестины разместят на одной из баз отдыха. 2023-11-26T15:37+0500 true PT0M16S

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