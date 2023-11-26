https://uz.sputniknews.ru/20231126/ne-tolko-sobaki-gde-rabotayut-slujebnye-koty---foto-41246653.html
Не только собаки: где работают служебные коты - фото
Не только собаки: где работают служебные коты - фото
Все слышали о служебных собаках. Но и другие домашние любимцы - коты - тоже работают и приносят пользу и радость людям. Где и кем трудятся хвостатые сотрудники - в фотоподборке Sputnik.
2023-11-26T22:07+0500
2023-11-26T22:07+0500
2023-11-26T22:07+0500
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фото
кошки
работа
театр
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фото кошки работа служебные коты театр куклачева служба безопасности котокафе пожарная служба кот мостик
фото кошки работа служебные коты театр куклачева служба безопасности котокафе пожарная служба кот мостик
Не только собаки: где работают служебные коты - фото
Все слышали о служебных собаках. Но и другие домашние любимцы - коты - тоже работают и приносят пользу и радость людям. Где и кем трудятся хвостатые сотрудники - в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2023 / Yuri Kadobnov
Один из "актеров" Московского театра кошек Юрия Куклачева во время выступления.
Один из "актеров" Московского театра кошек Юрия Куклачева во время выступления.
© AFP 2023 / Jam Sta Rosa
Кошка Мария работает в службе безопасности в столице Филиппин Маниле. Хотя кошкам и недостает собачьего нюха, но они также могут находить контрабанду, а еще скрашивают будни сотрудников спецслужб.
Кошка Мария работает в службе безопасности в столице Филиппин Маниле. Хотя кошкам и недостает собачьего нюха, но они также могут находить контрабанду, а еще скрашивают будни сотрудников спецслужб.
© Sputnik / Dmitry Makeev / Перейти в фотобанк Знаменитый кот Мостик (кот Моста), ставший символом строительства Крымского моста, после завершения стройки переселился в региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
Знаменитый кот Мостик (кот Моста), ставший символом строительства Крымского моста, после завершения стройки переселился в региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
© AFP 2023 / Manan Vatsyayana
Пушистые "сотрудники" котокафе в Ханое.
Пушистые "сотрудники" котокафе в Ханое.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк
Кот-оракул Ахилл, "работающий" в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. В Эрмитаже "служит" несколько котов и кошек, они охраняют уникальные экспонаты от грызунов и радуют посетителей музея.
Кот-оракул Ахилл, "работающий" в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. В Эрмитаже "служит" несколько котов и кошек, они охраняют уникальные экспонаты от грызунов и радуют посетителей музея.
© AFP 2023 / Jam Sta Rosa
Еще один "сотрудник" службы безопасности Манилы - кот Конан в своей специальной униформе.
Еще один "сотрудник" службы безопасности Манилы - кот Конан в своей специальной униформе.
© AP Photo / Invision/Rich Fury
Знаменитая кошка Тард (Grumpy Cat), звезда мемов и соцсетей, на Рождественском параде в Голливуде.
Знаменитая кошка Тард (Grumpy Cat), звезда мемов и соцсетей, на Рождественском параде в Голливуде.
© Sputnik / Natal'ja Gorshkova / Перейти в фотобанк
Кот Семен - питомец пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области. Семен, как настоящий пожарный, ежедневно принимает участие в построении, спит на койке дневального и ходит в пожарной форме. Двухлетнего питомца спасатели считают своим талисманом.
Кот Семен - питомец пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области. Семен, как настоящий пожарный, ежедневно принимает участие в построении, спит на койке дневального и ходит в пожарной форме. Двухлетнего питомца спасатели считают своим талисманом.