Не только собаки: где работают служебные коты - фото

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Все слышали о служебных собаках. Но и другие домашние любимцы - коты - тоже работают и приносят пользу и радость людям. Где и кем трудятся хвостатые сотрудники - в фотоподборке Sputnik.