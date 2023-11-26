Саида Мирзиёева поприветствовала первую узбекскую чемпионку мира по шахматам

"Мне было приятно встретить её лично и пожать руку этой славной и смелой девочке, которая вошла в историю шахмат Узбекистана как первая среди наших женщин чемпионка мира среди юниров. Я очень благодарна Афрузе за то, что она подтверждает своими победами правильность всех наших инициатив, за которые мы боремся. За равенство возможностей, за уважение и признание талантов женщин", - написала Мирзиёева в своем Telegram-канале.