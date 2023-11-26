Саида Мирзиёева поприветствовала первую узбекскую чемпионку мира по шахматам

ТАШКЕНТ, 26 ноября — Sputnik. В Ташкент из Италии вернулась спортсменка Афруза Хамдамова, досрочно победившая в чемпионате мира по шахматам в Италии. Юную чемпионку поприветствовала помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева.Она также поблагодарила главного тренера и отца девочки Акбара Хакимова за поддержку и развитие таланта юной шахматистки.
Хамдамова досрочно стала чемпионкой мира в категории до 14 лет на юношеском ЧМ в Италии.
ТАШКЕНТ, 26 ноября — Sputnik. В Ташкент из Италии вернулась спортсменка Афруза Хамдамова, досрочно победившая в чемпионате мира по шахматам в Италии. Юную чемпионку поприветствовала помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева.
"Мне было приятно встретить её лично и пожать руку этой славной и смелой девочке, которая вошла в историю шахмат Узбекистана как первая среди наших женщин чемпионка мира среди юниров. Я очень благодарна Афрузе за то, что она подтверждает своими победами правильность всех наших инициатив, за которые мы боремся. За равенство возможностей, за уважение и признание талантов женщин", - написала Мирзиёева в своем Telegram-канале.
Она также поблагодарила главного тренера и отца девочки Акбара Хакимова за поддержку и развитие таланта юной шахматистки.