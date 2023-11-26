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https://uz.sputniknews.ru/20231126/saida-mirziyoeva-poprivetstvovala-pervuyu-uzbekskuyu-chempionku-mira-po-shaxmatam-41252197.html
Саида Мирзиёева поприветствовала первую узбекскую чемпионку мира по шахматам
Саида Мирзиёева поприветствовала первую узбекскую чемпионку мира по шахматам
Хамдамова досрочно стала чемпионкой мира в категории до 14 лет на юношеском ЧМ в Италии.
2023-11-26T16:32+0500
2023-11-26T16:32+0500
узбекистан
общество
спорт
шахматы
саида мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 26 ноября — Sputnik. В Ташкент из Италии вернулась спортсменка Афруза Хамдамова, досрочно победившая в чемпионате мира по шахматам в Италии. Юную чемпионку поприветствовала помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева.Она также поблагодарила главного тренера и отца девочки Акбара Хакимова за поддержку и развитие таланта юной шахматистки.
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узбекистан спорт шахматы саида мирзиёева чемпионка мира афруза хамдамова
узбекистан спорт шахматы саида мирзиёева чемпионка мира афруза хамдамова

Саида Мирзиёева поприветствовала первую узбекскую чемпионку мира по шахматам

16:32 26.11.2023
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Хамдамова досрочно стала чемпионкой мира в категории до 14 лет на юношеском ЧМ в Италии.
ТАШКЕНТ, 26 ноября — Sputnik. В Ташкент из Италии вернулась спортсменка Афруза Хамдамова, досрочно победившая в чемпионате мира по шахматам в Италии. Юную чемпионку поприветствовала помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева.
"Мне было приятно встретить её лично и пожать руку этой славной и смелой девочке, которая вошла в историю шахмат Узбекистана как первая среди наших женщин чемпионка мира среди юниров. Я очень благодарна Афрузе за то, что она подтверждает своими победами правильность всех наших инициатив, за которые мы боремся. За равенство возможностей, за уважение и признание талантов женщин", - написала Мирзиёева в своем Telegram-канале.
Она также поблагодарила главного тренера и отца девочки Акбара Хакимова за поддержку и развитие таланта юной шахматистки.
© Саида Мирзиёева
Чемпионка Афруза Хамдамова вернулась в Ташкент - Sputnik Узбекистан
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© Саида Мирзиёева
© Саида Мирзиёева
Чемпионка Афруза Хамдамова вернулась в Ташкент - Sputnik Узбекистан
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© Саида Мирзиёева
© Саида Мирзиёева
Чемпионка Афруза Хамдамова вернулась в Ташкент - Sputnik Узбекистан
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© Саида Мирзиёева
© Саида Мирзиёева
Чемпионка Афруза Хамдамова вернулась в Ташкент - Sputnik Узбекистан
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© Саида Мирзиёева
© Саида Мирзиёева
Чемпионка Афруза Хамдамова вернулась в Ташкент - Sputnik Узбекистан
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© Саида Мирзиёева
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