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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231126/sbityy-ukrainskiy-bpla-vrezalsya-v-mnogokvartirnyy-dom-v-tule-41243852.html
Сбитый украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в Туле
Сбитый украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в Туле
За сутки российские ПВО сбили более 20 беспилотников в Московской, Брянской, Калужской и Тульской областях.
2023-11-26T12:47+0500
2023-11-26T12:47+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
тульская область
беспилотник
украина
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ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Украинский беспилотный летательный аппарат, сбитый силами ПВО РФ, потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, сообщил в Telegram-канале правительства Тульской области губернатор Алексей Дюмин. По данным губернатора, серьезных разрушений нет, повреждено остекление трех квартир, один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказана медицинская помощь. Власти Тульской области также сообщили, что над Тульской областью средства радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
россия
тульская область
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украина бпла беспилотник тульская область тула
украина бпла беспилотник тульская область тула

Сбитый украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в Туле

12:47 26.11.2023
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкСпасская башня Тульского кремля
Спасская башня Тульского кремля - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2023
© Sputnik / Alexey Kudenko
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За сутки российские ПВО сбили более 20 беспилотников в Московской, Брянской, Калужской и Тульской областях.
ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Украинский беспилотный летательный аппарат, сбитый силами ПВО РФ, потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, сообщил в Telegram-канале правительства Тульской области губернатор Алексей Дюмин.

"В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле", - говорится в сообщении.

По данным губернатора, серьезных разрушений нет, повреждено остекление трех квартир, один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказана медицинская помощь.
Власти Тульской области также сообщили, что над Тульской областью средства радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
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