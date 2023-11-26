https://uz.sputniknews.ru/20231126/sbityy-ukrainskiy-bpla-vrezalsya-v-mnogokvartirnyy-dom-v-tule-41243852.html

Сбитый украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в Туле

Сбитый украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в Туле

За сутки российские ПВО сбили более 20 беспилотников в Московской, Брянской, Калужской и Тульской областях.

2023-11-26T12:47+0500

2023-11-26T12:47+0500

2023-11-26T12:47+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

тульская область

беспилотник

украина

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ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Украинский беспилотный летательный аппарат, сбитый силами ПВО РФ, потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, сообщил в Telegram-канале правительства Тульской области губернатор Алексей Дюмин. По данным губернатора, серьезных разрушений нет, повреждено остекление трех квартир, один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказана медицинская помощь. Власти Тульской области также сообщили, что над Тульской областью средства радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

россия

тульская область

украина

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