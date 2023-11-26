https://uz.sputniknews.ru/20231126/sbityy-ukrainskiy-bpla-vrezalsya-v-mnogokvartirnyy-dom-v-tule-41243852.html
Сбитый украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в Туле
Сбитый украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в Туле
За сутки российские ПВО сбили более 20 беспилотников в Московской, Брянской, Калужской и Тульской областях.
2023-11-26T12:47+0500
2023-11-26T12:47+0500
2023-11-26T12:47+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
тульская область
беспилотник
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/10/37927507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00b9a6bb23cd70a01fba04989b27f051.jpg
ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Украинский беспилотный летательный аппарат, сбитый силами ПВО РФ, потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, сообщил в Telegram-канале правительства Тульской области губернатор Алексей Дюмин. По данным губернатора, серьезных разрушений нет, повреждено остекление трех квартир, один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказана медицинская помощь. Власти Тульской области также сообщили, что над Тульской областью средства радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
россия
тульская область
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/10/37927507_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_244d558f225ead2fb99c06677e9daffb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина бпла беспилотник тульская область тула
украина бпла беспилотник тульская область тула
Сбитый украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в Туле
За сутки российские ПВО сбили более 20 беспилотников в Московской, Брянской, Калужской и Тульской областях.
ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Украинский беспилотный летательный аппарат, сбитый силами ПВО РФ, потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, сообщил
в Telegram-канале правительства Тульской области губернатор Алексей Дюмин.
"В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле", - говорится в сообщении.
По данным губернатора, серьезных разрушений нет, повреждено остекление трех квартир, один из жильцов получил легкое резаное ранение, ему оказана медицинская помощь.
Власти Тульской области также сообщили, что над Тульской областью средства радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.