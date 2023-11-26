https://uz.sputniknews.ru/20231126/uzbekskix-sablistov-priznali-luchshimi-v-mire-41252659.html
Узбекских саблистов признали лучшими в мире
Узбекских саблистов признали лучшими в мире
На конгрессе в Шарм-Эль-Шейхе прошло награждение спортсменов и команд, занявших первое место в рейтинге FEI.
2023-11-26T18:24+0500
2023-11-26T18:24+0500
2023-11-26T18:24+0500
спорт
узбекистан
фехтование
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ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Молодежную сборную Узбекистана по фехтованию саблей признана лучшей в мире. Награждение спортсменов и команд, занявших первое место в рейтинге Международной федерации фехтования (FEI) прошло в на конгрессе федерации Шарм-Эль-Шейхе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Лучшей в своей категории признана молодежная сборная республики по фехтованию саблей среди юношей. В этом году команда завоевала 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на этапах Кубка мира.
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спорт узбекистан фехтование сабля молодежная сборная награждение
спорт узбекистан фехтование сабля молодежная сборная награждение
Узбекских саблистов признали лучшими в мире
На конгрессе в Шарм-Эль-Шейхе прошло награждение спортсменов и команд, занявших первое место в рейтинге FEI.
ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Молодежную сборную Узбекистана по фехтованию саблей признана лучшей в мире. Награждение спортсменов и команд, занявших первое место в рейтинге Международной федерации фехтования (FEI) прошло в на конгрессе федерации Шарм-Эль-Шейхе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Лучшей в своей категории признана молодежная сборная республики по фехтованию саблей среди юношей. В этом году команда завоевала 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на этапах Кубка мира.