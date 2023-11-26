https://uz.sputniknews.ru/20231126/v-samarkande-otkrylas-vystavka-shelka--foto-41242670.html

В Самарканде открылась выставка шелка — фото

В Самарканде открылась выставка шелка — фото

На экспозиции можно увидеть образцы шелка, специальный гобеленовый ткацкий станок, одежду и шелковые изделия из Узбекистана и Китая.

2023-11-26T10:51+0500

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2023-11-26T10:51+0500

узбекистан

культура

выставка

самарканд

шелк

китай

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Самарканде открылась выставка "Шелк и Шелковый путь. От Ханчжоу до Самарканда", посвященная культурному историческому наследию Узбекистана и Китая, сообщили в Фонде развития культуры и искусства.На экспозиции в Самаркандском государственном музее-заповеднике можно увидеть 86 экспонатов из фондов Самаркандского археологического института имени Я. Гулямова, Самаркандского государственного музея-заповедника и Китайского национального музея шелка в Ханчжоу.Среди них уникальные терракотовые статуэтки, найденные в Афросиабе, керамические сосуды VIII-XI веков, изделия из стекла и бронзы, найденные при раскопках в поселении Мунчогтепа в Ташкентской области.Национальный музей шелка Китая представил вниманию любителей искусства 26 экспонатов. Посетители могут увидеть образцы шелка, специальный гобеленовый ткацкий станок, костюмы, шелковые изделия периода династии Цин.Выставка продлится до 15 сентября 2024 года.

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