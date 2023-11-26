В Самарканде открылась выставка шелка — фото
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
На экспозиции можно увидеть образцы шелка, специальный гобеленовый ткацкий станок, одежду и шелковые изделия из Узбекистана и Китая.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Самарканде открылась выставка "Шелк и Шелковый путь. От Ханчжоу до Самарканда", посвященная культурному историческому наследию Узбекистана и Китая, сообщили в Фонде развития культуры и искусства.
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
На экспозиции в Самаркандском государственном музее-заповеднике можно увидеть 86 экспонатов из фондов Самаркандского археологического института имени Я. Гулямова, Самаркандского государственного музея-заповедника и Китайского национального музея шелка в Ханчжоу.
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Среди них уникальные терракотовые статуэтки, найденные в Афросиабе, керамические сосуды VIII-XI веков, изделия из стекла и бронзы, найденные при раскопках в поселении Мунчогтепа в Ташкентской области.
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Национальный музей шелка Китая представил вниманию любителей искусства 26 экспонатов. Посетители могут увидеть образцы шелка, специальный гобеленовый ткацкий станок, костюмы, шелковые изделия периода династии Цин.
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Выставка продлится до 15 сентября 2024 года.