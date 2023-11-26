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https://uz.sputniknews.ru/20231126/v-samarkande-otkrylas-vystavka-shelka--foto-41242670.html
В Самарканде открылась выставка шелка — фото
В Самарканде открылась выставка шелка — фото
На экспозиции можно увидеть образцы шелка, специальный гобеленовый ткацкий станок, одежду и шелковые изделия из Узбекистана и Китая.
2023-11-26T10:51+0500
2023-11-26T10:51+0500
узбекистан
культура
выставка
самарканд
шелк
китай
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Самарканде открылась выставка "Шелк и Шелковый путь. От Ханчжоу до Самарканда", посвященная культурному историческому наследию Узбекистана и Китая, сообщили в Фонде развития культуры и искусства.На экспозиции в Самаркандском государственном музее-заповеднике можно увидеть 86 экспонатов из фондов Самаркандского археологического института имени Я. Гулямова, Самаркандского государственного музея-заповедника и Китайского национального музея шелка в Ханчжоу.Среди них уникальные терракотовые статуэтки, найденные в Афросиабе, керамические сосуды VIII-XI веков, изделия из стекла и бронзы, найденные при раскопках в поселении Мунчогтепа в Ташкентской области.Национальный музей шелка Китая представил вниманию любителей искусства 26 экспонатов. Посетители могут увидеть образцы шелка, специальный гобеленовый ткацкий станок, костюмы, шелковые изделия периода династии Цин.Выставка продлится до 15 сентября 2024 года.
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узбекистан культура самарканд шелк фото
узбекистан культура самарканд шелк фото

В Самарканде открылась выставка шелка — фото

10:51 26.11.2023
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2023
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
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На экспозиции можно увидеть образцы шелка, специальный гобеленовый ткацкий станок, одежду и шелковые изделия из Узбекистана и Китая.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Самарканде открылась выставка "Шелк и Шелковый путь. От Ханчжоу до Самарканда", посвященная культурному историческому наследию Узбекистана и Китая, сообщили в Фонде развития культуры и искусства.
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2023
24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
На экспозиции в Самаркандском государственном музее-заповеднике можно увидеть 86 экспонатов из фондов Самаркандского археологического института имени Я. Гулямова, Самаркандского государственного музея-заповедника и Китайского национального музея шелка в Ханчжоу.
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2023
24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Среди них уникальные терракотовые статуэтки, найденные в Афросиабе, керамические сосуды VIII-XI веков, изделия из стекла и бронзы, найденные при раскопках в поселении Мунчогтепа в Ташкентской области.
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2023
24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Национальный музей шелка Китая представил вниманию любителей искусства 26 экспонатов. Посетители могут увидеть образцы шелка, специальный гобеленовый ткацкий станок, костюмы, шелковые изделия периода династии Цин.
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2023
24 ноября в Самарканде прошла церемония открытия выставки "Шёлк и Шёлковый путь. От Ханчжоу до Самарканда"
© Официальный телеграм канал Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан
Выставка продлится до 15 сентября 2024 года.
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