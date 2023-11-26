https://uz.sputniknews.ru/20231126/xamas-i-izrail-proveli-dva-obmena-zalojnikami-i-zaklyuchennymi-41252375.html

ХАМАС и Израиль провели два обмена заложниками и заключенными

ХАМАС и Израиль провели два обмена заложниками и заключенными

В первую партию для обмена с обеих сторон вошло более 50 человек, большая часть из которых - женщины и дети.

2023-11-26T17:29+0500

2023-11-26T17:29+0500

2023-11-26T17:29+0500

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ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Второй обмен заключенными и заложниками провели правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС и Израиль, сообщает РИА Новости.Информацию о численности и составе обменянных групп пока не сообщила ни одна из сторон.Во время первого обмена, проходившего в субботу, ХАМАС передало Израилю 13 израильских заложников и семь иностранцев, остававшихся в заложниках у движения. Среди освобожденных - семь детей и подростков. Израиль в свою очередь освободил из тюрем 39 палестинских заключенных, 24 из которых - женщины и дети.Позже стало известно, что и Израиль освободил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Автобусы с ними около 2.30 прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан. Напомним, в пятницу, 24 ноября, в 7.00 по местному времени в секторе Газа началось четырехдневное перемирие. В рамках договоренностей обе стороны обязались обменяться заложниками и заключенными.

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