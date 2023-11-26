Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231126/xamas-i-izrail-proveli-dva-obmena-zalojnikami-i-zaklyuchennymi-41252375.html
ХАМАС и Израиль провели два обмена заложниками и заключенными
ХАМАС и Израиль провели два обмена заложниками и заключенными
В первую партию для обмена с обеих сторон вошло более 50 человек, большая часть из которых - женщины и дети.
2023-11-26T17:29+0500
2023-11-26T17:29+0500
фото
в мире
израиль
хамас
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1a/41244153_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_7951f3efb8024b2f3a2a8584e281a790.jpg
ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Второй обмен заключенными и заложниками провели правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС и Израиль, сообщает РИА Новости.Информацию о численности и составе обменянных групп пока не сообщила ни одна из сторон.Во время первого обмена, проходившего в субботу, ХАМАС передало Израилю 13 израильских заложников и семь иностранцев, остававшихся в заложниках у движения. Среди освобожденных - семь детей и подростков. Израиль в свою очередь освободил из тюрем 39 палестинских заключенных, 24 из которых - женщины и дети.Позже стало известно, что и Израиль освободил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Автобусы с ними около 2.30 прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан. Напомним, в пятницу, 24 ноября, в 7.00 по местному времени в секторе Газа началось четырехдневное перемирие. В рамках договоренностей обе стороны обязались обменяться заложниками и заключенными.
израиль
сектор газа
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1a/41244153_294:0:3023:2047_1920x0_80_0_0_0eede3ddb763442199844049613643f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото хамас сектор газа заложники заключенные освобождение обмен
фото хамас сектор газа заложники заключенные освобождение обмен

ХАМАС и Израиль провели два обмена заложниками и заключенными

17:29 26.11.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
В первую партию для обмена с обеих сторон вошло более 50 человек, большая часть из которых - женщины и дети.
ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Второй обмен заключенными и заложниками провели правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС и Израиль, сообщает РИА Новости.
Информацию о численности и составе обменянных групп пока не сообщила ни одна из сторон.
Во время первого обмена, проходившего в субботу, ХАМАС передало Израилю 13 израильских заложников и семь иностранцев, остававшихся в заложниках у движения. Среди освобожденных - семь детей и подростков. Израиль в свою очередь освободил из тюрем 39 палестинских заключенных, 24 из которых - женщины и дети.
Позже стало известно, что и Израиль освободил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Автобусы с ними около 2.30 прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан.
Напомним, в пятницу, 24 ноября, в 7.00 по местному времени в секторе Газа началось четырехдневное перемирие. В рамках договоренностей обе стороны обязались обменяться заложниками и заключенными.
© AP Photo / Majdi Mohammed

Палестины встречают освобожденных из израильских тюрем заключенных, переданных в рамках первого обмена между конфликтующими сторонами.

 Палестины встречают освобожденных из израильских тюрем заключенных, переданных в рамках первого обмена между конфликтующими сторонами. - Sputnik Узбекистан
1/9
© AP Photo / Majdi Mohammed

Палестины встречают освобожденных из израильских тюрем заключенных, переданных в рамках первого обмена между конфликтующими сторонами.

© AP Photo / Majdi Mohammed

Палестины встречают освобожденных из израильских тюрем заключенных, переданных в рамках первого обмена между конфликтующими сторонами.

Палестины встречают освобожденных из израильских тюрем заключенных, переданных в рамках первого обмена между конфликтующими сторонами. - Sputnik Узбекистан
2/9
© AP Photo / Majdi Mohammed

Палестины встречают освобожденных из израильских тюрем заключенных, переданных в рамках первого обмена между конфликтующими сторонами.

© AFP 2023 / Hazem Bader

Одна из освобожденных палестинских заключенных обнимает родственников после долгой разлуки.

Одна из освобожденных палестинских заключенных обнимает родственников после долгой разлуки. - Sputnik Узбекистан
3/9
© AFP 2023 / Hazem Bader

Одна из освобожденных палестинских заключенных обнимает родственников после долгой разлуки.

© AFP 2023 / Mahmud Hams

Сотрудники Международного красного креста перевозят освобожденных заложников.

Сотрудники Международного красного креста перевозят освобожденных заложников. - Sputnik Узбекистан
4/9
© AFP 2023 / Mahmud Hams

Сотрудники Международного красного креста перевозят освобожденных заложников.

© AFP 2023 / Jack Guez

Жители Тель-Авива встречают освобожденных заложников.

Жители Тель-Авива встречают освобожденных заложников. - Sputnik Узбекистан
5/9
© AFP 2023 / Jack Guez

Жители Тель-Авива встречают освобожденных заложников.

© AFP 2023 / Zain Jaafar

Освобожденных заключенных на родине встречают семьи.

Освобожденных заключенных на родине встречают семьи. - Sputnik Узбекистан
6/9
© AFP 2023 / Zain Jaafar

Освобожденных заключенных на родине встречают семьи.

© AFP 2023 / Hazem Bader

Освобожденных на родине встречают семьи.

Освобожденных на родине встречают семьи. - Sputnik Узбекистан
7/9
© AFP 2023 / Hazem Bader

Освобожденных на родине встречают семьи.

© AFP 2023 / Hazem Bader

Освобожденных на родине встречают семьи.

Освобожденных на родине встречают семьи. - Sputnik Узбекистан
8/9
© AFP 2023 / Hazem Bader

Освобожденных на родине встречают семьи.

© AFP 2023 / Ahmad Gharabli

Освобожденных на родине встречают семьи.

Освобожденных на родине встречают семьи. - Sputnik Узбекистан
9/9
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli

Освобожденных на родине встречают семьи.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0