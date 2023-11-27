https://uz.sputniknews.ru/20231127/krym-sochi-shtorm-russia-41272449.html

Шторм в Сочи и стихийное бедствие в Крыму — фото

Шторм в Сочи и стихийное бедствие в Крыму — фото

На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений. Подобная буря накрыла Балаклаву 14 ноября 1854 года во время Крымской войны.

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Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. В регионе повалены деревья, повреждены газопроводы, из-за сильного шторма на море волны залили прибрежные районы. Почти полмиллиона крымчан остались без света. В республике создали оперативный штаб, людей из подтопленных домов эвакуировали.

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