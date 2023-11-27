Шторм в Сочи и стихийное бедствие в Крыму — фото

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. В регионе повалены деревья, повреждены газопроводы, из-за сильного шторма на море волны залили прибрежные районы. Почти полмиллиона крымчан остались без света. В республике создали оперативный штаб, людей из подтопленных домов эвакуировали.
На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений. Подобная буря накрыла Балаклаву 14 ноября 1854 года во время Крымской войны.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. В регионе повалены деревья, повреждены газопроводы, из-за сильного шторма на море волны залили прибрежные районы. Почти полмиллиона крымчан остались без света. В республике создали оперативный штаб, людей из подтопленных домов эвакуировали.
Последствия стихийного бедствия в Крыму. Средиземноморский циклон принес на полуостров штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалены десятки деревьев, часть дорог подтоплена
Последствия стихийного бедствия в Крыму. Средиземноморский циклон принес на полуостров штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалены десятки деревьев, часть дорог подтоплена