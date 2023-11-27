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Шторм в Сочи и стихийное бедствие в Крыму — фото
Шторм в Сочи и стихийное бедствие в Крыму — фото
На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений. Подобная буря накрыла Балаклаву 14 ноября 1854 года во время Крымской войны.
2023-11-27T16:07+0500
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крым
сочи
шторм
происшествия
в мире
фотолента
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Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. В регионе повалены деревья, повреждены газопроводы, из-за сильного шторма на море волны залили прибрежные районы. Почти полмиллиона крымчан остались без света. В республике создали оперативный штаб, людей из подтопленных домов эвакуировали.
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шторм сочи крым буря
шторм сочи крым буря

Шторм в Сочи и стихийное бедствие в Крыму — фото

16:07 27.11.2023 (обновлено: 16:59 27.11.2023)
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На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений. Подобная буря накрыла Балаклаву 14 ноября 1854 года во время Крымской войны.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. В регионе повалены деревья, повреждены газопроводы, из-за сильного шторма на море волны залили прибрежные районы. Почти полмиллиона крымчан остались без света. В республике создали оперативный штаб, людей из подтопленных домов эвакуировали.
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Перейти в фотобанк

Люди наблюдают за штормом на набережной в Сочи. Волны в море достигали четырех метров. Из-за сильного шторма запретили проход на сочинские пляжи

Люди наблюдают за штормом на набережной в Сочи. Волны в море достигали четырех метров. Из-за сильного шторма запретили проход на сочинские пляжи - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
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Люди наблюдают за штормом на набережной в Сочи. Волны в море достигали четырех метров. Из-за сильного шторма запретили проход на сочинские пляжи

© Sputnik / Dmitry Makeev / Перейти в фотобанк

Поваленное дерево в Симферополе. Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова. В результате мощного шторма без электричества остались 498 тыс. его жителей

Поваленное дерево в Симферополе. Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова. В результате мощного шторма без электричества остались 498 тыс. его жителей - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Dmitry Makeev
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Поваленное дерево в Симферополе. Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова. В результате мощного шторма без электричества остались 498 тыс. его жителей

© Sputnik / Maks Vetrov / Перейти в фотобанк

Сотрудник МЧС РФ и жительница дома, пострадавшего в результате стихийного бедствия в Крыму. В некоторых домах ураганом выбиты окна, упавшие деревья повредили автомобили, нанесен урон имуществу жителей

Сотрудник МЧС РФ и жительница дома, пострадавшего в результате стихийного бедствия в Крыму. В некоторых домах ураганом выбиты окна, упавшие деревья повредили автомобили, нанесен урон имуществу жителей - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik / Maks Vetrov
/
Перейти в фотобанк

Сотрудник МЧС РФ и жительница дома, пострадавшего в результате стихийного бедствия в Крыму. В некоторых домах ураганом выбиты окна, упавшие деревья повредили автомобили, нанесен урон имуществу жителей

© Sputnik / Maks Vetrov / Перейти в фотобанк

Последствия стихийного бедствия в Крыму. Средиземноморский циклон принес на полуостров штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалены десятки деревьев, часть дорог подтоплена

Последствия стихийного бедствия в Крыму. Средиземноморский циклон принес на полуостров штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалены десятки деревьев, часть дорог подтоплена - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik / Maks Vetrov
/
Перейти в фотобанк

Последствия стихийного бедствия в Крыму. Средиземноморский циклон принес на полуостров штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалены десятки деревьев, часть дорог подтоплена

© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Перейти в фотобанк

Разбитые витрины магазинов на набережной в Сочи после шторма

Разбитые витрины магазинов на набережной в Сочи после шторма - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
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Разбитые витрины магазинов на набережной в Сочи после шторма

© Sputnik / Maks Vetrov / Перейти в фотобанк

Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму. Ликвидация последствий урагана продолжается

Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму. Ликвидация последствий урагана продолжается - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik / Maks Vetrov
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Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму. Ликвидация последствий урагана продолжается

© Sputnik / Dmitry Makeev / Перейти в фотобанк

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе. Крым приступил к подсчету ущерба, нанесенного стихией

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе. Крым приступил к подсчету ущерба, нанесенного стихией - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik / Dmitry Makeev
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Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе. Крым приступил к подсчету ущерба, нанесенного стихией

© Sputnik / Maks Vetrov / Перейти в фотобанк

Последствия стихийного бедствия в Крыму

Последствия стихийного бедствия в Крыму - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik / Maks Vetrov
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Последствия стихийного бедствия в Крыму

© Sputnik / Maks Vetrov / Перейти в фотобанк

Собака на крыше дома, пострадавшего в результате мощного шторма в Крыму

Собака на крыше дома, пострадавшего в результате мощного шторма в Крыму - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Maks Vetrov
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Собака на крыше дома, пострадавшего в результате мощного шторма в Крыму

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