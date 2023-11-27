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Фильм узбекского кинорежиссера получил награду на кинофестивале в Минске
Фильм узбекского кинорежиссера получил награду на кинофестивале в Минске
В рамках международного кинофестиваля "Лiстапад" прошел День узбекского кино.
2023-11-27T11:40+0500
2023-11-27T11:40+0500
2023-11-27T12:15+0500
узбекистан
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награда
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Специальный приз Исполкома СНГ "Кино без границ" присудили фильму "Эволюция"("Эврилиш") узбекского кинорежиссера Ёлкина Тўйчиева, сообщает пресс-служба международного кинофестиваля "Лiстапад".В рамках фестиваля прошел День узбекского кино.Выступая на церемонии награждения, первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов отметил, что фильм "Эволюция" ("Эврилиш") напоминает зрителю, что независимо от жизненных обстоятельств и испытаний, важно сохранить в себе гуманизм, милосердие, чувство дружбы, любовь к близким и к своей родной земле.Кроме того, специальный диплом общественного объединения "Белорусский союз кинематографистов" получил фильм "Подарок феи" узбекского режиссера Фархада Махмудова.XXIX Международный кинофестиваль "Лiстапад" проходил в Минске с 17 по 24 ноября.В этом году на фестиваль было подано 2 087 заявок из 107 стран.
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минск кинофестиваль "лiстапад" узбекский кинорежиссер фильм награда
минск кинофестиваль "лiстапад" узбекский кинорежиссер фильм награда
Фильм узбекского кинорежиссера получил награду на кинофестивале в Минске
11:40 27.11.2023 (обновлено: 12:15 27.11.2023)
В рамках международного кинофестиваля "Лiстапад" прошел День узбекского кино.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik.
Специальный приз Исполкома СНГ "Кино без границ" присудили фильму "Эволюция"("Эврилиш") узбекского кинорежиссера Ёлкина Тўйчиева, сообщает
пресс-служба международного кинофестиваля "Лiстапад".
В рамках фестиваля прошел День узбекского кино.
Выступая на церемонии награждения, первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов отметил, что фильм "Эволюция" ("Эврилиш") напоминает зрителю, что независимо от жизненных обстоятельств и испытаний, важно сохранить в себе гуманизм, милосердие, чувство дружбы, любовь к близким и к своей родной земле.
Кроме того, специальный диплом общественного объединения "Белорусский союз кинематографистов" получил
фильм "Подарок феи" узбекского режиссера Фархада Махмудова.
XXIX Международный кинофестиваль "Лiстапад" проходил в Минске с 17 по 24 ноября.
В этом году на фестиваль было подано 2 087 заявок из 107 стран.