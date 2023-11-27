https://uz.sputniknews.ru/20231127/uzbekistan-patrulnaya-mashina-obzor-360-41277800.html
Как в Узбекистане работает патрульная машина с углом обзора 360° — видео
Как в Узбекистане работает патрульная машина с углом обзора 360° — видео
Специальная установка фиксирует 12 видов нарушений.Устройство в настоящее время используется во всех регионах страны.
2023-11-27T19:33+0500
2023-11-27T19:33+0500
2023-11-27T19:33+0500
видео
узбекистан
дпс
машина
камеры фиксации правонарушений
общество
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С 20 мая на служебных автомобилях ДПС установили специальные камеры с углом обзора 360°. Датчик на устройстве позволяет отслеживать нарушения прямо во время движения и стоянки авто.Устройство турецкого производства в настоящее время используется во всех регионах страны. В Ташкентской области нарушения фиксируют 6 таких устройств. А в столице автомобиль, оснащенный такой установкой, работает в тестовом режиме. Устройства также контролируют передвижения пешеходов на дорогах.Основная цель нововведений — сокращение числа ДТП в республике, профилактика нарушений ПДД и обеспечение безопасности дорожного движения.Устройство фиксирует следующие нарушения:Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан патрульная машина обзор 360 градусов фиксация правонарушений
узбекистан патрульная машина обзор 360 градусов фиксация правонарушений
Как в Узбекистане работает патрульная машина с углом обзора 360° — видео
Эксклюзив
Специальная установка фиксирует 12 видов нарушений. Устройство в настоящее время используется во всех регионах страны.
С 20 мая на служебных автомобилях ДПС установили специальные камеры с углом обзора 360°. Датчик на устройстве позволяет отслеживать нарушения прямо во время движения и стоянки авто.
Устройство турецкого производства в настоящее время используется во всех регионах страны. В Ташкентской области нарушения фиксируют 6 таких устройств. А в столице автомобиль, оснащенный такой установкой, работает в тестовом режиме. Устройства также контролируют передвижения пешеходов на дорогах.
Основная цель нововведений — сокращение числа ДТП в республике, профилактика нарушений ПДД и обеспечение безопасности дорожного движения.
Устройство фиксирует следующие нарушения:
остановку транспортных средств, движущихся в одном и том же направлении или во встречном направлении;
проезд на красный цвет (на стоп-линию);
выезд на обочину или участок дороги, предназначенный для встречного движения;
несоблюдение требований, установленных линиями на проезжей части дороги;
нарушение порядка движения или остановки в полосах, предназначенных для движения автобусов, и требований, установленных на этих полосах;
использование угнанных авто.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.