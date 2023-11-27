https://uz.sputniknews.ru/20231127/uzbekistan-sistema-rannego-opovescheniya-silnye-zemletryaseniya-41264191.html
Узбекистан начинает внедрять систему раннего оповещения о сильных землетрясениях — МЧС
Узбекистан начинает внедрять систему раннего оповещения о сильных землетрясениях — МЧС
Национальная система раннего оповещения о сильных землетрясениях будет вводится поэтапно
2023-11-27T15:30+0500
2023-11-27T15:30+0500
2023-11-27T15:39+0500
узбекистан
мчс узбекистана
землетрясение
новая система
разработка
прогноз
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 декабря 2023 года начнется ввод Национальной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в МЧС республики.Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Узбекистана". Ввод системы пройдет в три этапа. Это определено в соответствующем документе Межведомственного научно-технического совета в области сейсмологического и сейсмопрогностического мониторинга и защиты от сейсмического риска, пояснили в МЧС.В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день уже завершены работы в рамках первого этапа и система запущена в тестовом режиме.На 9 станциях республиканской сети сейсмического мониторинга установили акселерометры, фиксирующие сильные землетрясения, созданные на основе методики, разработанной Институтом сейсмологии Академии наук РУз.В перспективе планируют также запуск мобильного приложения “Оповещения о сильных землетрясениях”, через которое пользователям будут отправлять сообщения в течение нескольких секунд после фиксации подземных толчков силой выше 5 баллов.
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узбекистан национальная система раннего оповещения сильные землетрясения ввод поэтапно
узбекистан национальная система раннего оповещения сильные землетрясения ввод поэтапно
Узбекистан начинает внедрять систему раннего оповещения о сильных землетрясениях — МЧС
15:30 27.11.2023 (обновлено: 15:39 27.11.2023)
Эксклюзив
Национальную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях будут вводить поэтапно.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik.
В Узбекистане с 1 декабря 2023 года начнется ввод Национальной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан
в МЧС республики.
Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Узбекистана".
Ввод системы пройдет в три этапа. Это определено в соответствующем документе Межведомственного научно-технического совета в области сейсмологического и сейсмопрогностического мониторинга и защиты от сейсмического риска, пояснили в МЧС.
1-й этап: с 1 декабря 2023 года — запуск Национальной системы в тестовом режиме на основе методики раннего оповещения о сильных землетрясениях, разработанной Институтом сейсмологии Академии наук.
2-й этап: в 2024 году — установка 40 акселерометров и увеличение количества сейсмических станций до 100. Также на основании меморандумов о взаимопонимании с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном наладят прямой обмен между сейсмостанциями и создадут сеть регистрации сильных землетрясений для Центральной Азии.
3-й этап: в 2024-2025 годах — закупка новых акселерометров, увеличение количества станций сети сейсмического мониторинга до 200, а также интеграция сети регистрации сильных землетрясений в Международную сеть мониторинга и запуск системы раннего оповещения с использованием зарубежного программного обеспечения.
В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день уже завершены работы в рамках первого этапа и система запущена в тестовом режиме.
На 9 станциях республиканской сети сейсмического мониторинга установили акселерометры, фиксирующие сильные землетрясения, созданные на основе методики, разработанной Институтом сейсмологии Академии наук РУз.
В перспективе планируют также запуск мобильного приложения “Оповещения о сильных землетрясениях”, через которое пользователям будут отправлять сообщения в течение нескольких секунд после фиксации подземных толчков силой выше 5 баллов.