https://uz.sputniknews.ru/20231127/uzbekistan-sistema-rannego-opovescheniya-silnye-zemletryaseniya-41264191.html

Узбекистан начинает внедрять систему раннего оповещения о сильных землетрясениях — МЧС

Узбекистан начинает внедрять систему раннего оповещения о сильных землетрясениях — МЧС

Национальная система раннего оповещения о сильных землетрясениях будет вводится поэтапно

2023-11-27T15:30+0500

2023-11-27T15:30+0500

2023-11-27T15:39+0500

узбекистан

мчс узбекистана

землетрясение

новая система

разработка

прогноз

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 декабря 2023 года начнется ввод Национальной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в МЧС республики.Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Узбекистана". Ввод системы пройдет в три этапа. Это определено в соответствующем документе Межведомственного научно-технического совета в области сейсмологического и сейсмопрогностического мониторинга и защиты от сейсмического риска, пояснили в МЧС.В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день уже завершены работы в рамках первого этапа и система запущена в тестовом режиме.На 9 станциях республиканской сети сейсмического мониторинга установили акселерометры, фиксирующие сильные землетрясения, созданные на основе методики, разработанной Институтом сейсмологии Академии наук РУз.В перспективе планируют также запуск мобильного приложения “Оповещения о сильных землетрясениях”, через которое пользователям будут отправлять сообщения в течение нескольких секунд после фиксации подземных толчков силой выше 5 баллов.

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узбекистан национальная система раннего оповещения сильные землетрясения ввод поэтапно