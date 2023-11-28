https://uz.sputniknews.ru/20231128/eaeu-sotrudnichestvo-obrazovaniye-videomost-41281871.html
Сотрудничество стран ЕАЭС в сфере образования обсудят в пресс-центре Sputnik Узбекистан
Сотрудничество стран ЕАЭС в сфере образования обсудят в пресс-центре Sputnik Узбекистан
Видеомост Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: "Сотрудничество стран ЕАЭС в сфере образования" состоится 29 ноября в пресс-центре Sputnik Узбекистан
2023-11-28T11:11+0500
2023-11-28T11:11+0500
2023-11-28T11:18+0500
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образование
сотрудничество
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минск
астана
бишкек
ереван
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Сотрудничество в сфере профессионального образования внесено в перечень стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. Одним из механизмов развития сферы стало создание под эгидой ЕЭК Евразийского сетевого университета, который должен обеспечивать подготовку квалифицированных кадров по востребованным для единого рынка труда ЕАЭС специальностям.Как страны ЕАЭС взаимодействуют в сфере образования? Какие задачи решает Евразийский сетевой университет? Насколько многопрофильна его деятельность? Какие результаты достигнуты на текущий момент? Что происходит в сфере подготовки кадров для единого рынка трудовых ресурсов ЕАЭС? Как работают сетевые университеты СНГ, ШОС и БРИКС?Спикерами видеомоста станут: советник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Владимир Ковалев, декан экономического факультета РУДН Инна Андронова, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев, директор Евразийского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, декан факультета международных экономических отношений БГЭУ Оксана Шкутько. Прямая трансляция начнется в 15.00 на сайте Sputnik Узбекистан.
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еаэс сотрудничество образование видеомост пресс-центр sputnik узбекистан
еаэс сотрудничество образование видеомост пресс-центр sputnik узбекистан
Сотрудничество стран ЕАЭС в сфере образования обсудят в пресс-центре Sputnik Узбекистан
11:11 28.11.2023 (обновлено: 11:18 28.11.2023)
Видеомост Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: "Сотрудничество стран ЕАЭС в сфере образования" состоится 29 ноября в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Сотрудничество в сфере профессионального образования внесено в перечень стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. Одним из механизмов развития сферы стало создание под эгидой ЕЭК Евразийского сетевого университета, который должен обеспечивать подготовку квалифицированных кадров по востребованным для единого рынка труда ЕАЭС специальностям.
Как страны ЕАЭС взаимодействуют в сфере образования? Какие задачи решает Евразийский сетевой университет? Насколько многопрофильна его деятельность? Какие результаты достигнуты на текущий момент? Что происходит в сфере подготовки кадров для единого рынка трудовых ресурсов ЕАЭС? Как работают сетевые университеты СНГ, ШОС и БРИКС?
Спикерами видеомоста станут: советник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Владимир Ковалев, декан экономического факультета РУДН Инна Андронова, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев, директор Евразийского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, декан факультета международных экономических отношений БГЭУ Оксана Шкутько.
Прямая трансляция начнется в 15.00 на сайте Sputnik Узбекистан.